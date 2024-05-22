«Росатом» представил на ЦИПРе прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы

В первый день работы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), которая открылась сегодня в Нижнем Новгороде, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев представил председателю Правительства России Михаилу Мишустину прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Представленная платформа - это программная среда, объединяющая цифровые решения в области математического моделирования и инженерного анализа от различных российских разработчиков. Она призвана обеспечить кумулятивную функциональность отечественного программное обеспечение (ПО) классов CAD и САЕ на мировом уровне конкурентоспособности за счет объединения функциональности цифровых продуктов от различных российских вендоров. Ожидается, что запуск платформы позволит достичь качественно нового уровня моделирования. В свою очередь, создаваемый модуль платформы «Обучение» будет содержать образовательные материалы по всем представленным продуктам, включая типовые задачи, библиотеки и учебные материалы, что даст возможность их изучения, в том числе, слушателями передовых инженерных школ.

Платформа создана разработчиками «Росатома» и является очередным этапом развития проекта импортозамещения ПО в области математического моделирования и инженерного анализа, реализуемого «Росатомом» с 2021 г. В настоящий момент на платформе собраны разработки ряда компаний, в числе которых организации Росатома, а также другие российские разработчики – «Топ Системы», «Автомеханика», «3В-Сервис».

Председателю Правительства России также рассказали о создании интеграционной платформы полного жизненного цикла, призванной обеспечить информационное взаимодействие между участниками промышленной кооперации. В рамках суверенизации российского PLM «Росатом» также продолжает развитие геометрического ядра «Сарус». Предполагается, что в 2025 г. оно будет доработано под текущие проекты внедрения. Геометрическое ядро «Сарус» будет единственным ядром, полностью принадлежащим государству.

Примером решения промышленных задач с помощью PLM-системы «Росатома» «Сарус» стал электромобиль «Атом». В частности, в рамках создания цифровой модели «Атома» в «Сарус» была импортирована цифровая модель электромобиля из нескольких сторонних систем, а ряд деталей разработали непосредственно в «Сарус».

«Решение “Росатома” “Логос” хорошо известно - мы докладывали в прошлом году о 65% процентах функциональности продукта, по сравнению с зарубежными лидерами. Мы развиваем свое решение, но объединение других компаний в рамках Национальной вычислительной платформы уже позволило нам в короткие сроки выйти к 85% функциональности. Что касается создания Интеграционной платформы полного жизненного цикла, идем по такой же схеме развития единого пространства. Платформа способна решить многие вопросы, связанные с конкурентоспособностью нашей промышленности», – сказал председателю Правительства России генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

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Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 450 предприятий и организаций, в которых работает 350 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию, предполагающую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России». С 2021 г. реализует проект импортозамещения промышленного ПО САЕ-класса, а с 2022 г. выступает координатором проекта создания российской PLM-системы «тяжелого» класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий — в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки по теме цифровизации.

САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчетных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.

CAD-системами (Computer-aided design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.