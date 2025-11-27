Top Systems Топ Системы
Компания «Топ Системы» — один из российских разработчиков и поставщиков систем управления полным жизненным циклом изделий — от разработки до производства и послепродажного обслуживания.
Всего 5 дел, на cумму 5 651 315 ₽*
|27.11.2025
«Топ Системы» выпустила обновление T-Flex CAD 17.1.36.0
Компания «Топ Системы» объявила о выпуске T-Flex CAD 17.1.36.0. В новой сборке были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также исправлен ряд ошибок при работе с текстами, 2D-проек
|08.10.2025
Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа.
Компания «Топ Системы» выпускает следующее поколение САПР T-Flex CAD 18 и программ для инженерных расче
|24.09.2025
Решения T-FLEX адаптированы для работы на «Ред ОС» 8
Компании «Ред Софт» и «Топ Системы» обеспечили условия для удобной установки и стабильной работы продуктов T-FLEX CA
|12.09.2025
Российское ПО T-Flex PLM ускорило разработку отечественной системы электропривода для транспорта
и балансировки. Проект выполнен на базе российского программного комплекса T-Flex PLM от компании «Топ Системы», что позволило сократить сроки разработки на 30%. Над проектом трудились одновре
|29.05.2025
«ГМС Нефтемаш» перешло на T-FLEX PLM
с-процессы и также перевести их на отечественное ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ Системы». В рамках проекта было необходимо решить следующие задачи: сокращение времени ко
|28.05.2025
Обновление T-FLEX CAD 17.1.33.0 и приложений
гментами, API, элементами оформления и импортом DWG. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ Системы». Ключевые изменения системы Анализ геометрии и измерения Обновлен алгоритм расче
|12.03.2025
Обновление T-Flex CAD 17.1.25.0 и приложений
емы, а также исправлен ряд ошибок при работе с 3D-фрагментами, API, элементами оформления, листовым металлом, экспорте/импорте. Добавлены новые функции. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ Системы». Чертежи Надпись. В поставку добавлено обозначение притупления кромки по ГОСТ 2.109: Сборки. Ссылочные элементы Добавлена возможность включать «Показывать в детали» при множественн
|19.02.2025
Prof-IT Group развивает экспертизу по PLM-решениям вместе с «Топ Системы»
Prof-IT Group, отечественный цифровой промышленный интегратор, и компания «Топ Системы», российский разработчик инженерного ПО и PLM-систем под торговой маркой T-Flex P
|10.02.2025
«Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области
Компания «Топ Системы», разработчик российского инженерного ПО, вошла в состав «Автомобильного промышле
|13.11.2024
«Топ Системы» выпустила обновление системы T-Flex Docs
Компания «Топ Системы» выпустила обновление системы T-Flex Docs 17, предназначенной для комплексного уп
|23.10.2024
На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux
ные предприятия, у которых в штате нет специалистов по Linux. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы». Инженерное программное обеспечение очень требовательно к вычислительным ресурса
|11.10.2024
«Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine
«Группа Астра» и разработчик инженерного ПО «Топ Системы» заключили соглашение, призванное вывести их партнерство на новый уровень. Об это
|05.09.2024
T-FLEX CAD + IOSO = решение задач оптимизации любой сложности
Компания «Топ Системы», один из разработчиков российского инженерного ПО, совместно с компанией «СИГМА Технологии» объявили о возможности интеграции платформы управления расчетами, оптимизации и аппрокси
|08.07.2024
«Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM
оцесса перехода на отечественный программный комплекс T-Flex PLM российского разработчика компании «Топ Системы». В рамках проекта была проведена работа по адаптации и интеграции российского ПО
|05.06.2024
Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА
Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА. Об этом CNews сообщили представители университета. В Самарском университете для решения задачи формирования и выпуска востребованных инженерных кадр
|19.02.2024
На автозаводе «Урал» внедрили T-FLEX PLM
о производства, задействованного в особо важных проектах. Об этом CNews сообщили представители ЗАО «Топ Системы». Для обеспечения технологического суверенитета и перехода на отечественное ПО тр
|27.10.2023
«Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD
стемы, которые должны стать флагманской операционной средой для предприятий. Разработчики компании «Топ системы» продемонстрировали версию своего флагманского продукта для инженерного проектиро
|30.08.2023
Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM
Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex DOCs. Его основная задача – обеспечить взаимосвязь в инфраструк
|27.02.2023
T-FLEX PLM – первое сертифицированное российское PLM решение
Российская компания «Топ системы» сообщает о завершении процедуры сертификации средств защиты информации и получен
|19.04.2022
ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий
ГКС (группа «Систематика») подписала договор с компанией «Топ системы» о партнерстве в области внедрения решений по сопровождению жизненного цикла изделий (PLM) на российских промышленных предприятиях, специализирующихся на выпуске сложной наукоемкой
|21.03.2022
T-Flex CAD готов к работе на отечественной ОС Astra Linux
«Русбитех-Астра» и компания «Топ системы» подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операц
|16.11.2020
«Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs
«Топ системы» объявила о выпуске 17 версии PLM-системы T-FLEX DOCs и новых решений на ее основе. Новый T-FLEX DOCs 17, являясь основой комплекса T-FLEX PLM, стал более ориентирован на высокотехн
|30.07.2020
«Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-FLEX CAD
Российская компания «Топ Системы», разработчик комплексных решений автоматизации проектирования, подготовки и упра
|25.01.2018
Компания «Топ Системы» объявила о выпуске T FLEX DOCs 15
«Топ Системы» сообщила о выпуске новой версии корпоративной системы, лежащей в основе комплекс
|19.05.2017
Российская САПР T-FLEX CAD обзавелась поддержкой VR-технологии
Лаборатория виртуальной реальности российской компании «Топ Системы» объявила о завершении разработки интегрированного модуля, обеспечивающего исполь
|21.07.2016
«Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-Flex CAD
Компания «Топ Системы», российский разработчик систем автоматизации проектирования, объявила о выпуске
|25.03.2016
«Топ Системы» подтвердили совместимость рабочих станций MSI с T-Flex CAD
Компания «Топ Системы», российский разработчиков систем автоматизации проектирования под брендом T-Flex
|03.06.2015
«Топ Системы» участвуют в проекте «Гербарий» ФПИ по созданию инженерной программной платформы
Компания «Топ Системы» принимает участие в проекте «Гербарий» Фонда перспективных исследований: совмест
|26.03.2015
«Топ Системы» внедрили комплекс систем T-Flex в «Электроприводе»
Компания «Топ Системы» завершила работы по внедрению программного обеспечения T-Flex на предприятии «Эл
|12.12.2014
Мобильные рабочие станции MSI совместимы с САПР T-Flex CAD
o., Ltd (MSI), производитель компьютерной техники и комплектующих, получила сертификат от компании «Топ Системы», подтверждающий полную совместимость мобильных рабочих станций MSI WT70, WT60 и
|11.12.2014
Тenado займется продвижением российской САПР T-Flex CAD 3D в Германии, Австрии и Швейцарии
йский разработчик систем автоматизированного проектирования и программного обеспечения, и компания «Топ Системы» (Россия, Москва) объявили о своем партнерстве. В рамках стратегического сотрудни
|03.03.2006
T-FLEX CAD 10: началось бета-тестирование
«Топ Системы» сообщает о начале бета-тестирования системы параметрического двухмерного проекти
|28.03.2002
"Топ Системы" представила T-FLEX CAD на CeBIT 2002
Компания "Топ Системы" - разработчика системы T-FLEX CAD и различных приложений в области автоматизации
|28.02.2002
"Топ Системы" подписала соглашение с Sri Chaitanya Infosys о распространении T-FLEX CAD в Индии
Российская компания "Топ Системы" объявила о том, что в январе было подписано соглашение о распространении системы
|01.02.2002
"Топ Системы" отметил 10-летний юбилей
Российская компания "Топ Системы" объявила о 10-летней годовщине со дня своего основания. Созданная в Москве 21 ян
|09.06.2000
Компания Топ Системы выпустила новую версию системы автоматизированного моделирования T-FLEX CAD на ядре Parasolid
Компания Топ Системы (www.topsystems.ru), участник российского рынка программ автоматизации подготовки
Top Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Сергей 45 5
|Головкин Константин 6 4
|Гарринчев Сергей 5 4
|Кураксин Сергей 3 3
|Мишустин Михаил 756 3
|Смирнова Елена 15 2
|Бикулов Сергей 2 2
|Кочан Игорь 2 2
|Аронсон Михаил 29 2
|Чернышенко Дмитрий 576 2
|Лихачев Алексей 44 2
|Массух Илья 237 2
|Гарбук Сергей 18 2
|Постников Александр 4 1
|Басов Алексей 117 1
|Ананьин Алексей 88 1
|Климов Андрей 88 1
|Егоров Максим 34 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Фокин Николай 19 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Слюсарь Юрий 12 1
|Сударкин Евгений 29 1
|Гусев Сергей 44 1
|Шатов Сергей 5 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Крылов Юрий 6 1
|Рашкин Илья 6 1
|Христолюбов Вячеслав 15 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Баранов Леонид 4 1
|Манкос Юлия 13 1
|Мартиросов Давид 104 1
|Артамонов Александр 4 1
|Войленко Алексей 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Шиколев Ярослав 1 1
|Константинов Константин 32 1
|Борушевский Денис 37 1
|Алибаев Тимур 5 1
|Ведомости 1333 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2238 2
|АиФ - Аргументы и факты 51 1
|Wikipedia - Википедия 610 1
|РИА Новости 1007 1
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.