«Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs

«Топ системы» объявила о выпуске 17 версии PLM-системы T-FLEX DOCs и новых решений на ее основе. Новый T-FLEX DOCs 17, являясь основой комплекса T-FLEX PLM, стал более ориентирован на высокотехнологичные отрасли промышленности и современные производства, а также производства с большой вариативностью выпускаемых изделий: ракетостроение, авиастроение, автомобилестроение, судостроение, вертолётостроение и др.

Новая функциональность системы позволяет не только управлять разработкой сложных и сверхсложных изделий, но и обеспечивает реализацию сложных концептуальных идей крупных заказчиков, позволяет решать задачи по контролю за серийными номерами изделий в процессе их эксплуатации, управлению партиями при работе с сериями.

T-FLEX DOCs версии 17 включил в себя множество новых возможностей и изменений, которые вывели систему на новый уровень, обеспечивая реализацию всё большего числа функций управления жизненным циклом изделий.

К числу ключевых изменений можно отнести существенное улучшение функциональности по управлению электронной структурой изделий, конфигурированию сложных высокотехнологичных изделий, управление опциями, новые возможности по созданию замечаний, измерений, выполнения анализа геометрии в единой среде проектирования (T-FLEX CAD + T-FLEX DOCs), серьёзное улучшение производительности при работе с большими массивами данных и многое другое.

На базе T-FLEX DOCs 17 появилась новая система по управлению требованиями, которая позволила серьёзно поднять уровень решаемых задач комплексом T-FLEX PLM при организации разработки сложных изделий благодаря полной поддержке методологии проектирования изделий на основе требований.

На базе T-FLEX DOCs 17 выпущена новая система по управлению мастер-данными и нормативно-справочной информацией для корпоративного использования, которая уже проходит внедрение на российских предприятиях.