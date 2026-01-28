T-FLEX PLM – промышленный комплекс с использованием платформенного подхода для обеспечения различных отраслей промышленности решениями для разработки изделий и управления данными о них, и информационного сопровождения процессов взаимодействия участников разработки и подготовки производства изделий на всем протяжении их жизненного цикла: от идеи и разработки до испытаний, сопровождения в эксплуатации. Продукты комплекса TFLEX PLM входят в «Реестр российского программного обеспечения».