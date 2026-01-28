Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Top Systems T-Flex PLM


T-FLEX PLM – промышленный комплекс с использованием платформенного подхода для обеспечения различных отраслей промышленности решениями для разработки изделий и управления данными о них, и информационного сопровождения процессов взаимодействия участников разработки и подготовки производства изделий на всем протяжении их жизненного цикла: от идеи и разработки до испытаний, сопровождения в эксплуатации. Продукты комплекса TFLEX PLM входят в «Реестр российского программного обеспечения».

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.01.2026 Конструкторское бюро «Глобус» ускорило обновление данных по 10 тысячам номенклатуры с недели до часа 1
08.10.2025 Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа. 2
06.10.2025 «Цифра» завершила проект совместно с Горьковским автозаводом 1
12.09.2025 Российское ПО T-Flex PLM ускорило разработку отечественной системы электропривода для транспорта 1
29.05.2025 «ГМС Нефтемаш» перешло на T-FLEX PLM 2
28.05.2025 Обновление T-FLEX CAD 17.1.33.0 и приложений 1
28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
19.02.2025 Prof-IT Group развивает экспертизу по PLM-решениям вместе с «Топ Системы» 1
10.02.2025 «Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области 1
16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома 1
26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
23.10.2024 На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux 2
11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine 1
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM 1
05.06.2024 Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА 1
19.02.2024 На автозаводе «Урал» внедрили T-FLEX PLM 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 1
30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM 1
05.07.2023 Группа «Борлас», компания «Топ cистемы» и КНИТУ-КАИ займутся подготовкой PLM-специалистов. 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
27.02.2023 T-FLEX PLM – первое сертифицированное российское PLM решение 1
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 2
19.05.2017 Российская САПР T-FLEX CAD обзавелась поддержкой VR-технологии 1
25.03.2016 «Топ Системы» подтвердили совместимость рабочих станций MSI с T-Flex CAD 1
12.12.2014 Мобильные рабочие станции MSI совместимы с САПР T-Flex CAD 1

Публикаций - 26, упоминаний - 30

Top Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 79 25
Siemens AG - Siemens Group 2633 4
Fidesys - Фидесис 28 4
ANSYS 88 4
9080 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 3
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 2
Ладуга 2 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 2
Microsoft Corporation 25310 2
Autodesk 625 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 2
Цифра ГК 143 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 442 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 2
Datadvance - Датадванс 21 2
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 21 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 46 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
ИндаСофт - InduSoft 27 1
Optimacros - Оптимакрос 85 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 5 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Эремекс - Eremex 16 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 5 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
MathWorks 12 1
Rocket Group - Рокет Групп 15 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 3
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
Распадская угольная компания 10 1
Брусника 16 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 56 1
Веста 52 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 33 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
Силовые машины 146 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 78 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 113 1
Автобан ДСК ГК 19 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 23 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод 5 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
Роскосмос - КБХА - Конструкторское бюро химавтоматики 7 1
Нефтиса НК 3 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 6 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 12 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
КЗДМ - Кургандормаш - Курганский завод дорожных машин 1 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 18 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Автомобильный промышленный кластер - Ассоциация организаций машиностроения 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 16
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73644 13
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4845 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 8
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7323 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1552 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18531 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 904 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1438 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 134 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 2
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 536 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1010 2
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 34 14
Top Systems - T-Flex Docs 17 9
1С:ERP Управление предприятием 730 5
Siemens Teamcenter 68 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 4
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 3
MathWorks - Simulink 9 3
Linux OS 10986 3
Microsoft Windows 16407 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 3
ANSYS CFX 7 2
Siemens FiberSIM 5 2
Цифра ГК - Диспетчер MES 7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 2
Autodesk AutoCAD 363 2
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 14 2
ANSYS Mechanical 7 2
Top Systems - T-Flex Динамика 2 1
Top Systems - T-Flex Viewer 2 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 482 1
OSIsoft PI System 15 1
Ростелеком - Чистое небо 54 1
Мобильный обходчик 25 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 19 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Актив - Рутокен Guardant 65 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 67 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 205 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Custis key2SCM 7 1
Козлов Сергей 42 3
Головкин Константин 6 3
Смирнова Елена 15 2
Кураксин Сергей 3 2
Аронсон Михаил 29 2
Массух Илья 235 2
Артамонов Александр 4 1
Константинов Константин 32 1
Алибаев Тимур 5 1
Бикулов Сергей 2 1
Пименов Кирилл 2 1
Кочан Игорь 2 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Трубочев Алексей 34 1
Седов Александр 2 1
Туленинов Алексей 1 1
Дачева Анна 1 1
Плахотников Богдан 1 1
Бовкун Алексей 1 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Рыбаков Александр 35 1
Смирнов Дмитрий 105 1
Климов Андрей 88 1
Андреева Екатерина 54 1
Сударкин Евгений 29 1
Рашкин Илья 6 1
Христолюбов Вячеслав 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 1
Европа 24669 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3246 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Германия - Федеративная Республика 12953 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 1
Китай - Тайвань 4141 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 87 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
Цифровое право - Цифровые права 132 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Аренда 2581 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
СамГУ - Самарский государственный университет 28 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 77 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще