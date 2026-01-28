Получите все материалы CNews по ключевому слову
Top Systems T-Flex PLM
T-FLEX PLM – промышленный комплекс с использованием платформенного подхода для обеспечения различных отраслей промышленности решениями для разработки изделий и управления данными о них, и информационного сопровождения процессов взаимодействия участников разработки и подготовки производства изделий на всем протяжении их жизненного цикла: от идеи и разработки до испытаний, сопровождения в эксплуатации. Продукты комплекса TFLEX PLM входят в «Реестр российского программного обеспечения».
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Top Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
|Автомобильный промышленный кластер - Ассоциация организаций машиностроения 1 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
|Козлов Сергей 42 3
|Головкин Константин 6 3
|Смирнова Елена 15 2
|Кураксин Сергей 3 2
|Аронсон Михаил 29 2
|Массух Илья 235 2
|Артамонов Александр 4 1
|Константинов Константин 32 1
|Алибаев Тимур 5 1
|Бикулов Сергей 2 1
|Пименов Кирилл 2 1
|Кочан Игорь 2 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Седов Александр 2 1
|Туленинов Алексей 1 1
|Дачева Анна 1 1
|Плахотников Богдан 1 1
|Бовкун Алексей 1 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Рыбаков Александр 35 1
|Смирнов Дмитрий 105 1
|Климов Андрей 88 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Сударкин Евгений 29 1
|Рашкин Илья 6 1
|Христолюбов Вячеслав 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.