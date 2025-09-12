Российское ПО T-Flex PLM ускорило разработку отечественной системы электропривода для транспорта

Инженеры компании «ЭМ Рус» завершили разработку отечественной системы электропривода для электрического транспорта. В составе решения – инвертор мощностью 80 кВт, синхронный электродвигатель и тяговая батарея емкостью 88 квт/ч с собственной системой управления и балансировки. Проект выполнен на базе российского программного комплекса T-Flex PLM от компании «Топ Системы», что позволило сократить сроки разработки на 30%.

Над проектом трудились одновременно более 50 специалистов: инженеры-конструкторы, схемотехники, разработчики ПО, системные архитекторы, специалисты по верификации, технологи и специалисты по технической документации. Разработка охватила весь цикл – от концепции до производства и интеграции. Решение масштабируемо и подходит для всех типов электротранспорта, включая коммунальную электротехнику, городской транспорт и легкие грузовики. Фактически сформирован мощнейший задел для дальнейших разработок в этом направлении, а команда специалистов продолжает расширяться и наращивать экспертизу в ключевых технологических областях.

Разработка – это сотни чертежей, схем и другой технической документации. Для обеспечения точности, контроля версий, безопасности и прозрачности работы, специалисты «ЭМ Рус» использовали систему управления конструкторско-технологическими данными и сопроводительной информацией T-Flex PDM российской компании «Топ Системы».

Решение T-Flex PDM позволило организовать единую командную среду для работы с конструкторской документацией, автоматически формировать иерархию файлов и зависимостей, назначать права доступа и отслеживать корректность наименования файлов, обеспечить прозрачность и актуальность документации в единой информационной среде.

«При работе с инженерной документацией критически важны автоматизация и скорость. Если с текстами можно справиться вручную, то технические проекты требуют десятков терабайт данных, точной координации и безошибочной логики. Только по системе электропривода через T-Flex PDM прошло несколько тысяч чертежей. Благодаря T-Flex PDM мы сэкономили месяцы работы», – сказал генеральный директор «ЭМ Рус» Илья Рашкин.

«В основе комплекса T-Flex PLM лежит единая платформа, обеспечивающая безопасное информационное пространство и выполнение бизнес-процессов для конструкторского и технологического проектирования, подготовки и управления производством, а также сопровождение изделия на всех этап его жизненного цикла. Продукты комплекса быстро и просто масштабируются в зависимости от текущих потребностей заказчика и могут быть внедрены по мере их необходимости», – отметил заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий компании «Топ Системы» Игорь Кочан.