Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182793
ИКТ 14213
Организации 11043
Ведомства 1490
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26190
Персоны 78549
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Кочан Игорь


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Российское ПО T-Flex PLM ускорило разработку отечественной системы электропривода для транспорта 1
22.04.2015 Земля Северный Рейн-Вестфалия приглашает российские ИТ-компании развивать бизнес в Европе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кочан Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Yourkit 2 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Top Systems - Топ Системы 73 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5137 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Acronis - Акронис 452 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Diasoft - Диасофт 985 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2654 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 769 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14238 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28599 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5035 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12793 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21964 1
Oracle Java - язык программирования 3282 1
Apple iPhone 6 4861 1
Макаров Валентин 238 1
Черемин Сергей 17 1
Карпушенкова Екатерина 4 1
Мыльникова Ольга 1 1
Матекина Елена 3 1
Gebauer Andrea - Гебауэр Андреа 2 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Германия - Федеративная Республика 12858 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Европа 24510 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 1
Земля - планета Солнечной системы 10567 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18230 1
Европа Восточная 3115 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52988 1
Африка - Африканский регион 3543 1
Ближний Восток 3010 1
Франция - Французская Республика 7942 1
Нидерланды 3588 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53905 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5367 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3623 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11283 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 917 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10361 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17063 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3543 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11519 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Gartner - Гартнер 3592 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2108 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383576, в очереди разбора - 733632.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще