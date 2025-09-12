Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кочан Игорь
УПОМИНАНИЯ
|12.09.2025
|Российское ПО T-Flex PLM ускорило разработку отечественной системы электропривода для транспорта 1
|22.04.2015
|Земля Северный Рейн-Вестфалия приглашает российские ИТ-компании развивать бизнес в Европе 1
Кочан Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 769 1
|Oracle Java - язык программирования 3282 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Макаров Валентин 238 1
|Черемин Сергей 17 1
|Карпушенкова Екатерина 4 1
|Мыльникова Ольга 1 1
|Матекина Елена 3 1
|Gebauer Andrea - Гебауэр Андреа 2 1
