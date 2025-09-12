Получите все материалы CNews по ключевому слову
Top Systems T-Flex PDM
УПОМИНАНИЯ
|12.09.2025
|Российское ПО T-Flex PLM ускорило разработку отечественной системы электропривода для транспорта 1
Top Systems T-Flex PDM и организации, системы, технологии, персоны:
|Кочан Игорь 2 1
|Рашкин Илья 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.