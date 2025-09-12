Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус

В августе 2021 г. Правительство РФ Распоряжением от 23.08.2021 №2290-р утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического транспорта в РФ до 2030 г. Транспортная стратегия с прогнозом до 2035 г. также обозначила приоритет господдержки техники с высоким экологическим классом и, в первую очередь техники, работающей на электрической тяге. Видя потребность рынка и приоритет транспортной стратегии, два петербургских предпринимателя Илья Рашкин и Игорь Гирдин создали компанию «Электромобили Мануфэкчуринг рус» и электрогрузомобиль EVM Pro.