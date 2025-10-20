Разделы

Авилон Арт-финанс

Авилон - Арт-финанс

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.10.2025 «М.видео» вместе с АГ ««Авилон»» запустили онлайн-продажи электромобилей 4
09.08.2023 Volkswagen лишил свое мобильное приложение техподдержки в России. Оно мгновенно сломалось 3
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 2
20.07.2020 «Авилон» полностью роботизирует рекрутинг 2
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 1
15.02.2013 В Рунете появился сервис для поиска и покупки новых автомобилей 1
27.06.2005 Дилер Mercedes внедрил "1С:Предприятие" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Авилон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9733 1
Yandex - Яндекс 8241 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3297 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 1
8841 1
Autodesk 621 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
1С-Рарус 929 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 61 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 229 1
Nomix - Номикс 2 1
SPB Software 60 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 3
Почта России ПАО 2223 2
Газпром нефть 663 2
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Автомир ГК 43 1
Бизнес кар СП 20 1
АГрупп 2 1
Стройтэкс 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7982 1
РЖД - Российские железные дороги 1984 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 517 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
Volkswagen Audi Group 220 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Интеко 17 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
MEL Science 5 1
MR Group - МР Групп - MR Office 39 1
KR Properties 3 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Kleinewelt Аrchitekten 1 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 25 1
Хаттон - Hutton Development 1 1
Volkswagen Group - VW 292 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 482 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
Главстрой 18 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 107 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
Renault Groupe 163 1
Инград - Ingrad 13 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 6 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6223 2
Правительство Чеченской Республики 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3329 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 179 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 533 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25384 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71767 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13214 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16604 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33449 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14578 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9222 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4631 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6739 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1463 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3077 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11227 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56126 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 423 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1396 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4023 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1396 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 598 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 358 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 338 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 453 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1077 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4700 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11396 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1199 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14279 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5893 1
Оповещение и уведомление - Notification 5260 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 857 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3562 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1847 1
Autodesk AutoCAD LT 29 1
Google Android 14557 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2401 1
Autodesk AutoCAD 354 1
Autodesk Revit 120 1
Autodesk 3ds Max 85 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 24 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 6 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 245 1
Переслегин Сергей 1 1
Переслегин Николай 1 1
Абрамов Сергей 75 1
Лебедев Александр 45 1
Корнеев Виталий 3 1
Рашкин Илья 6 1
Филиппов Василий 18 1
Оверин Аркадий 2 1
Ромашкин Александр 4 1
Шарапов Константин 5 1
Гирдин Игорь 3 1
Трофимов Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154710 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45279 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18380 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17977 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8001 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4222 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 1
Беларусь - Минск 669 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 560 1
Германия - Федеративная Республика 12898 1
Франция - Французская Республика 7961 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5537 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20063 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5441 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17202 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1225 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 589 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14848 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4199 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3626 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7250 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6225 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2278 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 616 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 467 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25615 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8863 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 997 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2239 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2240 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54386 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 731 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8260 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31408 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5972 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 968 1
Зоология - наука о животных 2765 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4296 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1433 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8176 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6458 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 761 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7953 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50709 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 129 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3632 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2445 1
Ведомости 1182 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 192 1
Автостат 44 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 197 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 334 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
