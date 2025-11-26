Хаттон - Hutton Development

HUTTON — девелоперская компания, портфель которой включает 9 проектов жилой и коммерческой недвижимости премиального сегмента. Первым реализованным объектом компании стал клубный дом на Цветном бульваре – «Цвет32». Среди знаковых проектов компании – многофункциональный комплекс Lunar, клубные дома LUMIN и MITTE, бизнес-центры GEOLOG и GEOLOG2, а также коллекционным домом DUO в сегменте Deluxe.