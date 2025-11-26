Разделы

Хаттон Hutton Development

Хаттон - Hutton Development

HUTTON — девелоперская компания, портфель которой включает 9 проектов жилой и коммерческой недвижимости премиального сегмента. Первым реализованным объектом компании стал клубный дом на Цветном бульваре – «Цвет32». Среди знаковых проектов компании – многофункциональный комплекс Lunar, клубные дома LUMIN и MITTE, бизнес-центры GEOLOG и GEOLOG2, а также коллекционным домом DUO в сегменте Deluxe.

СОБЫТИЯ

26.11.2025 Компания Luuk разработала для партнеров Hutton ИИ-ассистента 1
25.03.2025 В рамках масштабного инвестиционного проекта на востоке столицы построят промышленный технопарк 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 1

