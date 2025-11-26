Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хаттон Hutton Development
HUTTON — девелоперская компания, портфель которой включает 9 проектов жилой и коммерческой недвижимости премиального сегмента. Первым реализованным объектом компании стал клубный дом на Цветном бульваре – «Цвет32». Среди знаковых проектов компании – многофункциональный комплекс Lunar, клубные дома LUMIN и MITTE, бизнес-центры GEOLOG и GEOLOG2, а также коллекционным домом DUO в сегменте Deluxe.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Хаттон и организации, системы, технологии, персоны:
|Autodesk 621 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 231 1
|Autodesk 3ds Max 85 1
|Autodesk Revit 120 1
|Autodesk AutoCAD 357 1
|Autodesk AutoCAD LT 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402686, в очереди разбора - 733021.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.