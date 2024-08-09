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Autodesk

Autodesk

СОБЫТИЯ

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09.08.2024 Иностранцы лишились инструмента борьбы с пиратством в России. Его использовали Adobe и Autodesk

ире поставщик программного обеспечения (ПО) для промышленного и гражданского строительства компания Autodesk. В 2012 г. разработчик ПО американская компания Adobe. Британская фирма Carte Blanch
15.07.2024 AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет

Autodesk закрыла облачные двери Компания Autodesk, создатель самой популярной системы автоматизированного проектирования (САПР) AutoCA
25.04.2024 Signal Docs полностью импортозаместил Autodesk BIM360 / ACC

Отечественная ИТ-компания Signal разработала среду общих данных Signal Docs – облачный сервис, ставший 100% импортозамещением Autodesk BIM360 / ACC. Об этом CNews сообщили представители Signal. Цифровой сервис Signal Docs включает расширенный функционал, мобильное приложение, возможность размещения на внутренних серве
19.04.2024 AutoCAD в России больше не работает, отключены даже пиратские версии. Как починить

Больше никакого AutoCAD Компания Autodesk ввела новые ограничения против россиян. На территории России отныне больше не работа
01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC

Разработчик ИТ-решений для цифрового строительства компания Sarex объявила о старте программы по переходу с облачного решения Autodesk BIM 360 на отечественное решение СОД Sarex. До настоящего момента услуга переноса данных предоставлялась на коммерческой основе или в рамках расширенного пакета поддержки пользователей
23.03.2024 В России официально запретили AutoCAD. Пиратить тоже нельзя

AutoCAD под запретом Американская компания Autodesk, известная в первую очередь своей системой автоматизированного проектирования (САПР)
08.02.2024 Умер основатель и главный программист Autodesk. Без него не было бы AutoCAD

Программист Джон Уокер (John Walker), вместе с 12 партнерами основавший всемирно известную компанию Autodesk, умер в возрасте 74 лет, пишет портал Scanalyst со ссылкой на его родных. Вклад Уоке
19.12.2023 У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос

ерут у россиян В России в категориях систем автоматизированного проектирования и систем управления предприятием наиболее известными и востребованными из числа иностранных являются разработки компаний Autodesk (США, AutoCAD) и Dassault Systèmes (Франция, SolidWorks), а также разработки немецкой SAP и американских Microsoft и Oracle. Фото: FreePik Запад принуждают российский бизнес к переходу
10.10.2023 Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку»

Юрлица больше нет Разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk завершил ликвидацию своего российского подразделения, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Ликвидация юрлица была инициирована в декабре 2022 г. На тот момент у российской «дочки»

18.08.2022 Autodesk всё. Московское представительство закрывается, российских сотрудников уволят

Autodesk уходит Компания Autodesk, известная своими системами автоматизированного проектирования, в частности, AutoCAD
04.03.2022 Autodesk уходит из России

кий разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства и машиностроения Autodesk уходит из России. Об этом говорится в официальном сообщении компании. «Autodesk

10.02.2022 «Сиссофт» развивает направление консалтинга по Autodesk

«Сиссофт» расширяет свой портфель услуг консалтинга и поддержки по решениям Autodesk. Представители «Сиссофт» провели ряд встреч с консалтинговой компанией KPMG, специал
09.02.2022 Компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером Autodesk и представила обновленный логотип

1 февраля 2022 года компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером продуктов Autodesk в России. На протяжении 19 лет «ПОИНТ» выступал в роли дистрибьютора решений Autodesk. За это время компания накопила колоссальную экспертизу в продвижении, внедрении и кастомиз
13.12.2021 Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud

Компания Autodesk представила важные обновления в платформе Autodesk Construction Cloud, позвол
03.12.2021 Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk

Syssoft, центр экспертизы в области программного обеспечения, провела обучающий курс для руководителей девелоперской компании Apsis Globe в рамках поставки Autodesk AEC Collection. Это стек технологий для проектирования и строительства с помощью инструментов BIM и САПР, объединенных средой обработки данных в облаке. В рамках курса Syssoft дала Aps
11.10.2021 Autodesk анонсировала новые функциональные возможности для облачной среды Autodesk Construction Cloud

Компания Autodesk, Inc. анонсировала новые высокоэффективные функциональные возможности для облачной с
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР

то для каждой верификационной задачи проекта должно быть получено референсное решение с применением референсного ИПО. «В качестве референсного ИПО в области CAD могут применяться программные продукты Autodesk Inventor, SolidWorks и др. В качестве референсного ИПО в области CAE могут применяться программные продукты: Ansys и др.», — добавляет в ТЗ заказчик. По данным из открытых источников,

21.06.2021 Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD

ирования в коммерческих, государственных и банковских организациях. Технологиям, призванным обеспечить взаимодействие между банком и застройщиком в рамках BIM-процесса, будет посвящен доклад компании Autodesk. В презентации Ernst&Young пойдет речь о трендах в области инновационных строительных решений и их перспективности для банков. Мероприятие будет бесплатным для профессионалов банковско
16.06.2021 Autodesk расширяет доступ к генеративному дизайну за счет реструктуризации ценообразования

тивный дизайн - это основа более устойчивого, эффективного и инновационного производства в будущем. Autodesk стремится сделать технологию доступной для большего числа инженеров и дизайнеров, ра
28.05.2021 Formlabs объявила о партнерстве с Autodesk

Formlabs, разработчик и производитель технологий 3D-печати, объявила о партнерстве с компанией Autodesk. Цель партнерства – интегрировать программное обеспечение Autodesk Fusion 360 c SLA-принтерами Formlabs. Благодаря партнерству пользователи смогут оптимизировать свой рабочий пр
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери

Общественная организация, ответственная за сохранение и восстановление Собора Парижской Богоматери, объявила о подписании официального попечительского соглашения по восстановлению собора с компанией Autodesk, поставщиком программного обеспечения. Данное соглашение позволит Autodesk внести свой вклад в реставрацию собора с помощью технологических решений – проектных и строительных –

23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud

Autodesk, Inc. объявила о выходе нового набора продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud, которые объединяют аналитику данных и работу различных команд на
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk

«Системный софт» перевел московское архитектурное и исследовательское бюро Kleinewelt Аrchitekten на интегрированные инструменты Autodesk для проектирования зданий, объектов инфраструктуры и строительных конструкций. В рамках проекта Kleinewelt Architekten был переведен c AutoCAD LT на коллекцию Architecture, engineering
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM

Новые кадры в Autodesk Компания Autodesk заявила о новых изменениях в кадровом составе своего россий
01.04.2020 Autodesk предоставила бесплатный доступ к своим продуктам

миру, и это трудное для всех нас время, - сказал Эндрю Анагност (Andrew Anagnost), президент и CEO Autodesk. - Все больше команд и людей работают дистанционно, а это увеличивает потребность в

05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК

класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использования программными приложениями) в разработках «Лаборатории Касперского», Trend Micro, а также Autodesk, поставщика решений САПР и пакетов, связанных с компьютерной графикой. Первая уязвимость — CVE-2019-15689 — выявлена в VPN-клиенте Kaspersky Secure Connection (KSDE); злоумышленники мо
21.11.2019 Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов

Ansys и Autodesk объявили о следующем этапе партнерства, которое обеспечит устойчивую совместимость п
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса

Неожиданная реорганизация Компания Autodesk устроила масштабную реорганизацию в своем московском представительстве (Autodesk<
25.03.2019 ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов

esk представила бета-версию Construction IQ – системы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, анализирующей данные о качестве и безопасности проектов, в которых используется платформа Autodesk BIM 360. Construction IQ позволяет совершенствовать качество проекта, увеличивать прибыль, и, самое главное, обеспечивать безопасность сотрудников. Система Construction IQ (ранее извес
04.02.2019 Autodesk приобрела платформу для управления строительными тендерами Buildingconnected

Autodesk завершила сделку по приобретению Buildingconnected, платформы для проведения тендеров на строительные работы и поставку материалов. Благодаря этому в портфолио Autodesk для строительной отрасли будут добавлены решения по управлению тендерами и анализу рисков. Стоимость сделки составила $275 млн. Buildingconnected – цифровая платформа, которую использу
27.08.2018 Autodesk представила BIM-стандарт для проектирования промышленных объектов

ких ресурсов. А информационная модель, созданная с использованием стандарта, будет представлять собой наиболее полный и точный цифровой двойник предприятия», – сказал Петр Манин, технический директор Autodesk в России и СНГ. В шаблоне BIM-стандарта приводится основная терминология, перечень базовых BIM-задач, которые необходимо решить на каждом этапе планирования и реализации BIM-проекта, о
20.08.2018 Робота Autodesk научили собирать «Лего» с помощью машинного обучения

Команда исследователей из Autodesk AI Lab в Сан-Франциско разработала проект Brickbot – роботизированную систему, котор
20.06.2018 «Стэп лоджик» наращивает экспертизу в сфере проектирования инженерных систем ЦОД при помощи Autodesk CFD

яет компетенции по направлению проектирования инженерных систем дата-центров за счет использования технологии численного CFD-моделирования термодинамических процессов на базе программного обеспечения Autodesk CFD. Применяемый в CFD-моделировании метод конечных элементов позволяет обеспечить достоверность и точность, соответствующие натурному эксперименту. Специалисты «Стэп лоджик» прошли уг
23.04.2018 Autodesk предложил готовить 3D-модели строительного оборудования по BIM-стандарту

ртизированных семейств существенно уменьшает работу собственной BIM-команды. Документ содержит список требований, предъявляемых к семействам Revit, которые описаны в «Руководстве по созданию семейств Autodesk Revit» и других документах BIM-стандарта 2.0 по площадным объектам (здания). В случае соответствия семейств этим требованиям заказчики и/или разработчики семейств могут размещать их в

27.03.2018 Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019
28.02.2018 Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании

ori, Hermle, Steifelmeyer и Hamuel, роботами ABB и KUKA Robotics, а также собственными технологиями Autodesk для организации «умного» производства. Вместе с Autodesk, вложившим в эту фаб
17.01.2018 В Autodesk CIS назначен новый глава отдела маркетинга

Autodesk объявила о назначении Екатерины Охматовской на должность руководителя отдела маркетинга в России и СНГ. В этой роли она будет отвечать за реализацию глобальной маркетинговой стратегии Autodesk и развитие диджитал-направления в регионе. Также приоритетом отдела останется работа с партнерской сетью и дистрибьюторами с точки зрения развития маркетинговой экспертизы и повышения

29.11.2017 Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве

Новый центр AutodeskКомпания Autodesk открыла в Минске региональный офис, в который наняла местных белорусских сотрудников
22.11.2017 Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD

. Его пользователи получат доступ к генеративному дизайну, а также смогут работать с форматами других САПР, установив ассоциативные связи между сторонней геометрией и "родными" моделями Fusion.В июне Autodesk анонсировал появление генеративного дизайна в режиме предварительного просмотра в Netfabb Ultimate. Пользователи Netfabb всего за два месяца провели 2 180 проектных расчетов и разработ
21.11.2017 Решение Autodesk Nastran In-CAD сертифицировано ЦСПС

Autodesk объявила о сертификации программного продукта Autodesk Nastran In-CAD. Сертификат, выданный ЦСПС, подтверждает соответствие Autodesk Nastran In-CAD требованиям ГОСТ и СНИП. Таким образом компании, которым необходимо решать разнообра

Публикаций - 639, упоминаний - 890

Autodesk и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 165
Adobe Systems 1597 89
Oracle Corporation 7074 60
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 57
IBM - International Business Machines Corp 9699 47
Softline - Софтлайн 3743 45
SAP SE 5601 41
9594 40
Dassault Systemes 235 38
Corel Corporation 341 34
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 30
Cisco Systems 5372 30
Apple Inc 13156 30
Siemens AG - Siemens Group 2673 29
HP Inc. 5883 29
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 28
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 27
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 26
Intel Corporation 12811 26
Dell EMC 5180 25
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 25
ANSYS 94 25
Citrix Systems 868 24
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 23
Нанософт 148 21
Broadcom - VMware 2610 20
Nvidia Corp 4002 18
РПК - Русская промышленная компания 21 15
Bentley Systems 63 14
Red Hat 1378 13
Google LLC 12690 13
Nemetschek - Graphisoft 18 13
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 12
Top Systems - Топ Системы 88 12
Esri 176 12
Atlassian 156 11
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 11
Неолант - Neolant 43 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 18
Газпром ПАО 1493 14
Bentley Motors 74 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 7
BMW Group 482 6
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 6
Авиа Групп 8 6
eBay Inc 1640 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
ИнвестКапиталБанк 26 5
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
СТГ - Стройтрансгаз 19 5
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 5
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Boeing 1031 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 4
СтройГазМонтаж 14 4
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 13 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 6 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Судебная власть - Judicial power 2500 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Районные суды РФ 196 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
ЦСПС - Центр стандартизации и подтверждения соответствия 3 3
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 11
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Eclipse Foundation 26 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 228
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 186
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 146
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 99
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 95
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 83
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 78
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 49
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 49
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 47
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 47
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 47
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 43
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 39
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 35
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 31
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 27
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 26
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 26
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 19
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
Autodesk AutoCAD 376 173
Autodesk Revit 125 82
Autodesk Inventor 76 62
Autodesk 3ds Max 86 57
Microsoft Windows 16882 50
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 47
Dassault Systemes - SolidWorks 133 36
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 29
Autodesk Maya 70 28
Linux OS 11533 28
Autodesk AutoCAD LT 29 26
Adobe Photoshop 804 25
Autodesk AutoCAD Architecture - Autodesk Architectural Studio - Autodesk Architectural Desktop 25 25
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 24
Autodesk AutoCAD Mechanical 22 21
Autodesk BIM 360 22 20
Autodesk AutoCAD Map 3D 23 20
Autodesk Navisworks 23 18
Autodesk Vault 19 18
Autodesk AutoCAD Electrical 18 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Нанософт - nanoCAD 148 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
Apple macOS 2419 14
Microsoft Office 4170 14
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 13
Autodesk AutoCAD MEP 13 13
Apple iOS 8583 13
Autodesk Building Design Suite - Autodesk Building Systems 13 12
Google Android 15244 12
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 11
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 11
Apple iPad 4012 11
Microsoft Windows XP 2431 10
Autodesk Fusion 360 10 10
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
Nvidia Quadro GPU 279 9
Морозова Анастасия 36 32
Hanspal Amar - Ханспал Амар 18 18
Рыжов Алексей 19 15
Тасев Александр 15 12
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 11
Соколов Дмитрий 71 8
Bartz Carol - Братц Кэрол 40 8
Kross Buzz - Кросс Базз 8 8
Путин Владимир 3454 8
Нечипоренко Максим 13 7
Черный Алексей 25 7
Страх Александр 44 7
Янукович Виктор 57 6
Андриченко Андрей 8 6
Поликарпова Наталья 7 6
Hanna Samir - Ханна Самир 6 6
Kross Robert - Кросс Роберт 6 6
Bass Carl - Басс Карл 6 6
Чернышенко Дмитрий 581 5
Лашин Ренат 87 5
Тикуркин Максим 38 5
Гудзенко Дмитрий 10 5
Богданов Максим 40 5
Lynch Jim - Линч Джим 5 5
Кононов Виталий 9 5
Гарринчев Сергей 5 5
Конвисар Елена 5 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Макаров Валентин 251 4
Миллер Алексей 21 4
Манин Петр 7 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Постельник Дмитрий 7 4
Маринич Денис 4 4
Брук Павел 4 4
Урсуа Игорь 9 4
Райкова Наталья 5 4
Серавкин Андрей 6 4
Бочаров Михаил 25 4
Goranson Annie - Горансон Энни 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 369
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 129
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
Европа 24964 48
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Украина 7928 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Франция - Французская Республика 8177 21
Европа Восточная 3138 18
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Ближний Восток 3154 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Казахстан - Республика 6048 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Канада 5082 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
США - Калифорния 4829 11
Япония 13807 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 8
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Индия - Bharat 5870 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 129
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 125
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 105
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 46
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 45
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Английский язык 7030 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 27
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 24
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 19
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 17
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 17
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 15
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 15
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
Ведомости 1466 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Bloomberg 1627 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Известия ИД 770 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Verge - Издание 619 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
BleepingComputer - Издание 458 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
DigiTimes - Издание 1331 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
AP - Associated Press 2007 1
AppleInsider 400 1
Newsweek 39 1
FCW 6 1
9to5Mac 70 1
News Corp - News Corporation 221 1
InformationWeek 241 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
IDC - International Data Corporation 4975 11
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 8
Gartner - Гартнер 3658 6
DaraTech 5 5
Markets&Markets Research 113 2
CNews Fast рейтинг 55 2
Internet Stock Report 994 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Future Workplace 4 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
comScore 379 1
Datamonitor 83 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 24
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Pearson VUE 55 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 2
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 2 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
Autodesk University 9 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
iF Design Awards 26 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
Docflow 148 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Связь-Экспокомм 276 1
GeoВласть 45 1
Белые ночи САПР 21 1
Adobe MAX 11 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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