Иностранцы лишились инструмента борьбы с пиратством в России. Его использовали Adobe и Autodesk ире поставщик программного обеспечения (ПО) для промышленного и гражданского строительства компания Autodesk. В 2012 г. разработчик ПО американская компания Adobe. Британская фирма Carte Blanch

AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет Autodesk закрыла облачные двери Компания Autodesk, создатель самой популярной системы автоматизированного проектирования (САПР) AutoCA

Signal Docs полностью импортозаместил Autodesk BIM360 / ACC Отечественная ИТ-компания Signal разработала среду общих данных Signal Docs – облачный сервис, ставший 100% импортозамещением Autodesk BIM360 / ACC. Об этом CNews сообщили представители Signal. Цифровой сервис Signal Docs включает расширенный функционал, мобильное приложение, возможность размещения на внутренних серве

AutoCAD в России больше не работает, отключены даже пиратские версии. Как починить Больше никакого AutoCAD Компания Autodesk ввела новые ограничения против россиян. На территории России отныне больше не работа

Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC Разработчик ИТ-решений для цифрового строительства компания Sarex объявила о старте программы по переходу с облачного решения Autodesk BIM 360 на отечественное решение СОД Sarex. До настоящего момента услуга переноса данных предоставлялась на коммерческой основе или в рамках расширенного пакета поддержки пользователей

В России официально запретили AutoCAD. Пиратить тоже нельзя AutoCAD под запретом Американская компания Autodesk, известная в первую очередь своей системой автоматизированного проектирования (САПР)

Умер основатель и главный программист Autodesk. Без него не было бы AutoCAD Программист Джон Уокер (John Walker), вместе с 12 партнерами основавший всемирно известную компанию Autodesk, умер в возрасте 74 лет, пишет портал Scanalyst со ссылкой на его родных. Вклад Уоке

У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос ерут у россиян В России в категориях систем автоматизированного проектирования и систем управления предприятием наиболее известными и востребованными из числа иностранных являются разработки компаний Autodesk (США, AutoCAD) и Dassault Systèmes (Франция, SolidWorks), а также разработки немецкой SAP и американских Microsoft и Oracle. Фото: FreePik Запад принуждают российский бизнес к переходу

Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку» Юрлица больше нет Разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk завершил ликвидацию своего российского подразделения, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Ликвидация юрлица была инициирована в декабре 2022 г. На тот момент у российской «дочки»

Autodesk всё. Московское представительство закрывается, российских сотрудников уволят Autodesk уходит Компания Autodesk, известная своими системами автоматизированного проектирования, в частности, AutoCAD

Autodesk уходит из России кий разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства и машиностроения Autodesk уходит из России. Об этом говорится в официальном сообщении компании. «Autodesk

«Сиссофт» развивает направление консалтинга по Autodesk «Сиссофт» расширяет свой портфель услуг консалтинга и поддержки по решениям Autodesk. Представители «Сиссофт» провели ряд встреч с консалтинговой компанией KPMG, специал

Компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером Autodesk и представила обновленный логотип 1 февраля 2022 года компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером продуктов Autodesk в России. На протяжении 19 лет «ПОИНТ» выступал в роли дистрибьютора решений Autodesk. За это время компания накопила колоссальную экспертизу в продвижении, внедрении и кастомиз

Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud Компания Autodesk представила важные обновления в платформе Autodesk Construction Cloud, позвол

Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk Syssoft, центр экспертизы в области программного обеспечения, провела обучающий курс для руководителей девелоперской компании Apsis Globe в рамках поставки Autodesk AEC Collection. Это стек технологий для проектирования и строительства с помощью инструментов BIM и САПР, объединенных средой обработки данных в облаке. В рамках курса Syssoft дала Aps

Autodesk анонсировала новые функциональные возможности для облачной среды Autodesk Construction Cloud Компания Autodesk, Inc. анонсировала новые высокоэффективные функциональные возможности для облачной с

На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР то для каждой верификационной задачи проекта должно быть получено референсное решение с применением референсного ИПО. «В качестве референсного ИПО в области CAD могут применяться программные продукты Autodesk Inventor, SolidWorks и др. В качестве референсного ИПО в области CAE могут применяться программные продукты: Ansys и др.», — добавляет в ТЗ заказчик. По данным из открытых источников,

Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD ирования в коммерческих, государственных и банковских организациях. Технологиям, призванным обеспечить взаимодействие между банком и застройщиком в рамках BIM-процесса, будет посвящен доклад компании Autodesk. В презентации Ernst&Young пойдет речь о трендах в области инновационных строительных решений и их перспективности для банков. Мероприятие будет бесплатным для профессионалов банковско

Autodesk расширяет доступ к генеративному дизайну за счет реструктуризации ценообразования тивный дизайн - это основа более устойчивого, эффективного и инновационного производства в будущем. Autodesk стремится сделать технологию доступной для большего числа инженеров и дизайнеров, ра

Formlabs объявила о партнерстве с Autodesk Formlabs, разработчик и производитель технологий 3D-печати, объявила о партнерстве с компанией Autodesk. Цель партнерства – интегрировать программное обеспечение Autodesk Fusion 360 c SLA-принтерами Formlabs. Благодаря партнерству пользователи смогут оптимизировать свой рабочий пр

Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери Общественная организация, ответственная за сохранение и восстановление Собора Парижской Богоматери, объявила о подписании официального попечительского соглашения по восстановлению собора с компанией Autodesk, поставщиком программного обеспечения. Данное соглашение позволит Autodesk внести свой вклад в реставрацию собора с помощью технологических решений – проектных и строительных –

Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud Autodesk, Inc. объявила о выходе нового набора продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud, которые объединяют аналитику данных и работу различных команд на

«Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk «Системный софт» перевел московское архитектурное и исследовательское бюро Kleinewelt Аrchitekten на интегрированные инструменты Autodesk для проектирования зданий, объектов инфраструктуры и строительных конструкций. В рамках проекта Kleinewelt Architekten был переведен c AutoCAD LT на коллекцию Architecture, engineering

Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM Новые кадры в Autodesk Компания Autodesk заявила о новых изменениях в кадровом составе своего россий

Autodesk предоставила бесплатный доступ к своим продуктам миру, и это трудное для всех нас время, - сказал Эндрю Анагност (Andrew Anagnost), президент и CEO Autodesk. - Все больше команд и людей работают дистанционно, а это увеличивает потребность в

В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использования программными приложениями) в разработках «Лаборатории Касперского», Trend Micro, а также Autodesk, поставщика решений САПР и пакетов, связанных с компьютерной графикой. Первая уязвимость — CVE-2019-15689 — выявлена в VPN-клиенте Kaspersky Secure Connection (KSDE); злоумышленники мо

Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов Ansys и Autodesk объявили о следующем этапе партнерства, которое обеспечит устойчивую совместимость п

Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса Неожиданная реорганизация Компания Autodesk устроила масштабную реорганизацию в своем московском представительстве (Autodesk<

ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов esk представила бета-версию Construction IQ – системы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, анализирующей данные о качестве и безопасности проектов, в которых используется платформа Autodesk BIM 360. Construction IQ позволяет совершенствовать качество проекта, увеличивать прибыль, и, самое главное, обеспечивать безопасность сотрудников. Система Construction IQ (ранее извес

Autodesk приобрела платформу для управления строительными тендерами Buildingconnected Autodesk завершила сделку по приобретению Buildingconnected, платформы для проведения тендеров на строительные работы и поставку материалов. Благодаря этому в портфолио Autodesk для строительной отрасли будут добавлены решения по управлению тендерами и анализу рисков. Стоимость сделки составила $275 млн. Buildingconnected – цифровая платформа, которую использу

Autodesk представила BIM-стандарт для проектирования промышленных объектов ких ресурсов. А информационная модель, созданная с использованием стандарта, будет представлять собой наиболее полный и точный цифровой двойник предприятия», – сказал Петр Манин, технический директор Autodesk в России и СНГ. В шаблоне BIM-стандарта приводится основная терминология, перечень базовых BIM-задач, которые необходимо решить на каждом этапе планирования и реализации BIM-проекта, о

Робота Autodesk научили собирать «Лего» с помощью машинного обучения Команда исследователей из Autodesk AI Lab в Сан-Франциско разработала проект Brickbot – роботизированную систему, котор

«Стэп лоджик» наращивает экспертизу в сфере проектирования инженерных систем ЦОД при помощи Autodesk CFD яет компетенции по направлению проектирования инженерных систем дата-центров за счет использования технологии численного CFD-моделирования термодинамических процессов на базе программного обеспечения Autodesk CFD. Применяемый в CFD-моделировании метод конечных элементов позволяет обеспечить достоверность и точность, соответствующие натурному эксперименту. Специалисты «Стэп лоджик» прошли уг

Autodesk предложил готовить 3D-модели строительного оборудования по BIM-стандарту ртизированных семейств существенно уменьшает работу собственной BIM-команды. Документ содержит список требований, предъявляемых к семействам Revit, которые описаны в «Руководстве по созданию семейств Autodesk Revit» и других документах BIM-стандарта 2.0 по площадным объектам (здания). В случае соответствия семейств этим требованиям заказчики и/или разработчики семейств могут размещать их в

Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании ori, Hermle, Steifelmeyer и Hamuel, роботами ABB и KUKA Robotics, а также собственными технологиями Autodesk для организации «умного» производства. Вместе с Autodesk, вложившим в эту фаб

В Autodesk CIS назначен новый глава отдела маркетинга Autodesk объявила о назначении Екатерины Охматовской на должность руководителя отдела маркетинга в России и СНГ. В этой роли она будет отвечать за реализацию глобальной маркетинговой стратегии Autodesk и развитие диджитал-направления в регионе. Также приоритетом отдела останется работа с партнерской сетью и дистрибьюторами с точки зрения развития маркетинговой экспертизы и повышения

Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве Новый центр AutodeskКомпания Autodesk открыла в Минске региональный офис, в который наняла местных белорусских сотрудников

Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD . Его пользователи получат доступ к генеративному дизайну, а также смогут работать с форматами других САПР, установив ассоциативные связи между сторонней геометрией и "родными" моделями Fusion.В июне Autodesk анонсировал появление генеративного дизайна в режиме предварительного просмотра в Netfabb Ultimate. Пользователи Netfabb всего за два месяца провели 2 180 проектных расчетов и разработ