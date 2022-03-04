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Autodesk

Autodesk


04.03.2022 Autodesk уходит из России
10.02.2022 «Сиссофт» развивает направление консалтинга по Autodesk
09.02.2022 Компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером Autodesk и представила обновленный логотип
13.12.2021 Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud
03.12.2021 Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk
11.10.2021 Autodesk анонсировала новые функциональные возможности для облачной среды Autodesk Construction Cloud
21.06.2021 Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD
16.06.2021 Autodesk расширяет доступ к генеративному дизайну за счет реструктуризации ценообразования
28.05.2021 Formlabs объявила о партнерстве с Autodesk
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM
01.04.2020 Autodesk предоставила бесплатный доступ к своим продуктам
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК
21.11.2019 Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса
25.03.2019 ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов
04.02.2019 Autodesk приобрела платформу для управления строительными тендерами Buildingconnected
27.08.2018 Autodesk представила BIM-стандарт для проектирования промышленных объектов
20.08.2018 Робота Autodesk научили собирать «Лего» с помощью машинного обучения
23.04.2018 Autodesk предложил готовить 3D-модели строительного оборудования по BIM-стандарту
27.03.2018 Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019
28.02.2018 Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании
17.01.2018 В Autodesk CIS назначен новый глава отдела маркетинга
29.11.2017 Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве
22.11.2017 Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD
21.11.2017 Решение Autodesk Nastran In-CAD сертифицировано ЦСПС
20.11.2017 Autodesk представила видео-чатбота с человеческим обликом и характером
30.10.2017 Autodesk поможет внедрить искусственный интеллект в промышленность России
07.09.2017 Autodesk добавит новые продукты в коллекции без повышения стоимости
15.08.2017 Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов
26.07.2017 Решение Autodesk CFD получило сертификат соответствия стандартам РФ
21.06.2017 В Autodesk назначен новый президент компании
18.05.2017 Российские подписчики Autodesk получат русскоязычную базу знаний и бесплатную техподдержку
12.05.2017 Десктопные приложения Microsoft, Adobe, Autodesk и Corel будут запускаться на смартфонах. Видео
10.05.2017 ActiveCloud упростила доставку ПО Autodesk российским пользователям
25.04.2017 Autodesk испытает на россиянах продукт нового типа
23.03.2017 Autodesk расширяет сеть партнеров для продаж AutoCAD
22.03.2017 Хроники импортозамещения: Autodesk на треть увеличил число пользователей в России и СНГ

Публикаций - 564, упоминаний - 825

Autodesk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 134
Adobe Systems 1443 73
Аскон - Ascon 298 41
Softline - Софтлайн 1870 38
IBM - International Business Machines Corp 8941 38
Oracle Corporation 6035 32
Программный продукт ГК 3960 32
Corel Corporation 331 31
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 219 28
HP Inc. 5313 28
6072 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 25
Dassault Systemes 201 24
Cisco Systems 4720 24
Apple Inc 10683 23
Dell EMC 4736 23
Intel Corporation 11262 22
SAP SE 4595 21
Siemens AG - Siemens Group 2311 19
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 19
Citrix Systems 744 18
Nvidia Corp 3118 16
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 140 14
РПК - Русская промышленная компания 17 12
VMware 2025 11
Red Hat 1183 11
Google LLC 10352 10
Bentley Systems 55 10
Неолант - Neolant 36 10
Micro Focus - Novell 856 9
Esri 162 9
Xerox 1091 9
Элемент ГК - Elementec 1523 9
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 9
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 143 9
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 16 9
Нанософт 74 9
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 8
ANSYS 53 8
Газпром ПАО 1008 13
Askona Life Group - Аскона 75 13
Bentley Motors 64 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 7
Открытие ФК 2713 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 6
BMW Group 392 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
eBay Inc 1576 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 5
Стройтрансгаз 18 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 5
СМП банк - Северный морской путь 77 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Русское время - Часовой дом 5 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 4
Самолёт ГК 216 4
Зест -лизинговая компания 6 4
ИнвестКапиталБанк 22 4
Гипроспецгаз 5 4
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование 1 4
Аброс ИК 7 4
Трансойл 12 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
СтройГазМонтаж 13 4
Сахатранс 6 4
Гипрогазцентр 17 4
Газпром промгаз 8 4
Подземгидроминерал НПЦ 4 4
ЦКБН - Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры 5 4
Газпром ТюменНИИгипрогаз 4 4
Газпром ВНИПИгаздобыча 11 4
Авиа Групп 7 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
Почта России ПАО 1853 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
Президент Российской Федерации 3770 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Администрация Президента РФ 904 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 3
ЦСПС - Центр стандартизации и подтверждения соответствия 3 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 72 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 14 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ГУП КК Кавказский земельный центр 1 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Районные суды РФ 63 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами 12 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 27
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 9
CompTIA - Computing Technology Industry Association 26 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 2
ГИС-Ассоциация 231 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
Eclipse Foundation 25 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 151
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 202 73
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 49
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 38
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 32
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 28
2D - 2-Dimensional 422 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 16
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 761 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 15
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 58 15
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 349 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 14
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 12
Мобильное приложение - Mobile app 4966 11
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 7
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 70 7
Autodesk AutoCAD 270 127
Autodesk Revit 84 57
Autodesk Inventor 68 53
Autodesk 3ds Max 68 45
Autodesk AutoCAD Civil 3D 39 38
Microsoft Windows 10 11713 23
Linux OS 7669 22
Autodesk Maya 57 22
Dassault Systemes - SolidWorks 97 20
Adobe Photoshop 667 19
Аскон Компас-3D 122 14
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 13
Autodesk BIM 360 14 13
Autodesk Navisworks 16 13
Apple iOS 6422 13
Autodesk Vault 13 13
Microsoft Windows 2104 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 11
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 11
Apple iPad 3663 11
Google Android 11959 10
Microsoft Windows XP 2291 10
Autodesk Fusion 360 9 9
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 21 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 9
Apple macOS 1457 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 8
Microsoft Windows 7 1780 8
Nvidia Quadro GPU 142 8
Autodesk Construction Cloud 8 8
Microsoft Office 3247 8
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Microsoft SQL Server 1416 6
Apple - App Store 2437 6
Аскон Лоцман:PLM 60 6
Нанософт nanoCAD 48 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
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Морозова Анастасия 34 33
Ханспал Амар 17 17
Рыжов Алексей 19 14
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 11
Тасев Александр 14 11
Черный Алексей 23 7
Страх Александр 41 7
Исанин Антон 9365 7
Поликарпова Наталья 6 6
Нечипоренко Максим 8 6
Янукович Виктор 53 6
Андриченко Андрей 8 6
Соколов Дмитрий 57 6
Тикуркин Максим 37 5
Богданов Максим 20 5
Гарринчев Сергей 5 5
Lynch Jim - Линч Джим 5 5
Конвисар Елена 5 5
Слабых Игорь 17 4
Постельник Дмитрий 7 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 4
Путин Владимир 2542 4
Маринич Денис 4 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 4
Райкова Наталья 5 4
Манин Петр 4 4
Кононов Виталий 8 4
Брук Павел 4 4
Гудзенко Дмитрий 7 4
Серго Антон 41 3
Тимченко Геннадий 4 3
Береснев Дмитрий 19 3
Yang Jerry - Янг Джерри 84 3
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 3
Миллер Алексей 19 3
Морозов Игорь 18 2
Толкачева Екатерина 43 2
Поносов Александр 69 2
Демидов Михаил 132 2
Зыков Олег 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 265
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 25
Украина 6212 24
Европа 12319 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 19
Европа Восточная 2927 17
Германия - Федеративная Республика 8903 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 15
Ближний Восток 2549 14
Казахстан - Республика 4467 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 13
Африка - Африканский регион 2928 12
Беларусь - Белоруссия 3525 11
Канада 3319 10
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Франция - Французская Республика 5665 9
Япония 10069 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 9
Азия - Азиатский регион 3803 8
США - Калифорния 3381 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Америка Северная 2650 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 7
Польша - Республика 1559 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 6
ДНР - Донецкая Народная Республика 79 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
ЛНР - Луганская Народная Республика 61 6
Индия - Республика 4263 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 128
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 104
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 49
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 26
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 21
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 17
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 8
Образование в России 460 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 5
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 4
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