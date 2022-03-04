Индексная книга CNews*
Autodesk
Публикаций - 564, упоминаний - 825
Autodesk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Морозова Анастасия 34 33
|Ханспал Амар 17 17
|Рыжов Алексей 19 14
|Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 11
|Тасев Александр 14 11
|Черный Алексей 23 7
|Страх Александр 41 7
|Исанин Антон 9365 7
|Поликарпова Наталья 6 6
|Нечипоренко Максим 8 6
|Янукович Виктор 53 6
|Андриченко Андрей 8 6
|Соколов Дмитрий 57 6
|Тикуркин Максим 37 5
|Богданов Максим 20 5
|Гарринчев Сергей 5 5
|Lynch Jim - Линч Джим 5 5
|Конвисар Елена 5 5
|Слабых Игорь 17 4
|Постельник Дмитрий 7 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 4
|Путин Владимир 2542 4
|Маринич Денис 4 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 4
|Райкова Наталья 5 4
|Манин Петр 4 4
|Кононов Виталий 8 4
|Брук Павел 4 4
|Гудзенко Дмитрий 7 4
|Серго Антон 41 3
|Тимченко Геннадий 4 3
|Береснев Дмитрий 19 3
|Yang Jerry - Янг Джерри 84 3
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 3
|Миллер Алексей 19 3
|Морозов Игорь 18 2
|Толкачева Екатерина 43 2
|Поносов Александр 69 2
|Демидов Михаил 132 2
|Зыков Олег 13 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195793, в очереди разбора - 942641.
Создано именных указателей - 88914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195793, в очереди разбора - 942641.
Создано именных указателей - 88914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.