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Autodesk
СОБЫТИЯ
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|09.08.2024
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Иностранцы лишились инструмента борьбы с пиратством в России. Его использовали Adobe и Autodesk
ире поставщик программного обеспечения (ПО) для промышленного и гражданского строительства компания Autodesk. В 2012 г. разработчик ПО американская компания Adobe. Британская фирма Carte Blanch
|15.07.2024
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AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет
Autodesk закрыла облачные двери Компания Autodesk, создатель самой популярной системы автоматизированного проектирования (САПР) AutoCA
|25.04.2024
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Signal Docs полностью импортозаместил Autodesk BIM360 / ACC
Отечественная ИТ-компания Signal разработала среду общих данных Signal Docs – облачный сервис, ставший 100% импортозамещением Autodesk BIM360 / ACC. Об этом CNews сообщили представители Signal. Цифровой сервис Signal Docs включает расширенный функционал, мобильное приложение, возможность размещения на внутренних серве
|19.04.2024
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AutoCAD в России больше не работает, отключены даже пиратские версии. Как починить
Больше никакого AutoCAD Компания Autodesk ввела новые ограничения против россиян. На территории России отныне больше не работа
|01.04.2024
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Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC
Разработчик ИТ-решений для цифрового строительства компания Sarex объявила о старте программы по переходу с облачного решения Autodesk BIM 360 на отечественное решение СОД Sarex. До настоящего момента услуга переноса данных предоставлялась на коммерческой основе или в рамках расширенного пакета поддержки пользователей
|23.03.2024
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В России официально запретили AutoCAD. Пиратить тоже нельзя
AutoCAD под запретом Американская компания Autodesk, известная в первую очередь своей системой автоматизированного проектирования (САПР)
|08.02.2024
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Умер основатель и главный программист Autodesk. Без него не было бы AutoCAD
Программист Джон Уокер (John Walker), вместе с 12 партнерами основавший всемирно известную компанию Autodesk, умер в возрасте 74 лет, пишет портал Scanalyst со ссылкой на его родных. Вклад Уоке
|19.12.2023
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У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос
ерут у россиян В России в категориях систем автоматизированного проектирования и систем управления предприятием наиболее известными и востребованными из числа иностранных являются разработки компаний Autodesk (США, AutoCAD) и Dassault Systèmes (Франция, SolidWorks), а также разработки немецкой SAP и американских Microsoft и Oracle. Фото: FreePik Запад принуждают российский бизнес к переходу
|10.10.2023
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Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку»
Юрлица больше нет Разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk завершил ликвидацию своего российского подразделения, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Ликвидация юрлица была инициирована в декабре 2022 г. На тот момент у российской «дочки»
|18.08.2022
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Autodesk всё. Московское представительство закрывается, российских сотрудников уволят
Autodesk уходит Компания Autodesk, известная своими системами автоматизированного проектирования, в частности, AutoCAD
|04.03.2022
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Autodesk уходит из России
кий разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства и машиностроения Autodesk уходит из России. Об этом говорится в официальном сообщении компании. «Autodesk
|10.02.2022
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«Сиссофт» развивает направление консалтинга по Autodesk
«Сиссофт» расширяет свой портфель услуг консалтинга и поддержки по решениям Autodesk. Представители «Сиссофт» провели ряд встреч с консалтинговой компанией KPMG, специал
|09.02.2022
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Компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером Autodesk и представила обновленный логотип
1 февраля 2022 года компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером продуктов Autodesk в России. На протяжении 19 лет «ПОИНТ» выступал в роли дистрибьютора решений Autodesk. За это время компания накопила колоссальную экспертизу в продвижении, внедрении и кастомиз
|13.12.2021
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Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud
Компания Autodesk представила важные обновления в платформе Autodesk Construction Cloud, позвол
|03.12.2021
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Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk
Syssoft, центр экспертизы в области программного обеспечения, провела обучающий курс для руководителей девелоперской компании Apsis Globe в рамках поставки Autodesk AEC Collection. Это стек технологий для проектирования и строительства с помощью инструментов BIM и САПР, объединенных средой обработки данных в облаке. В рамках курса Syssoft дала Aps
|11.10.2021
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Autodesk анонсировала новые функциональные возможности для облачной среды Autodesk Construction Cloud
Компания Autodesk, Inc. анонсировала новые высокоэффективные функциональные возможности для облачной с
|02.09.2021
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На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР
то для каждой верификационной задачи проекта должно быть получено референсное решение с применением референсного ИПО. «В качестве референсного ИПО в области CAD могут применяться программные продукты Autodesk Inventor, SolidWorks и др. В качестве референсного ИПО в области CAE могут применяться программные продукты: Ansys и др.», — добавляет в ТЗ заказчик. По данным из открытых источников,
|21.06.2021
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Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD
ирования в коммерческих, государственных и банковских организациях. Технологиям, призванным обеспечить взаимодействие между банком и застройщиком в рамках BIM-процесса, будет посвящен доклад компании Autodesk. В презентации Ernst&Young пойдет речь о трендах в области инновационных строительных решений и их перспективности для банков. Мероприятие будет бесплатным для профессионалов банковско
|16.06.2021
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Autodesk расширяет доступ к генеративному дизайну за счет реструктуризации ценообразования
тивный дизайн - это основа более устойчивого, эффективного и инновационного производства в будущем. Autodesk стремится сделать технологию доступной для большего числа инженеров и дизайнеров, ра
|28.05.2021
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Formlabs объявила о партнерстве с Autodesk
Formlabs, разработчик и производитель технологий 3D-печати, объявила о партнерстве с компанией Autodesk. Цель партнерства – интегрировать программное обеспечение Autodesk Fusion 360 c SLA-принтерами Formlabs. Благодаря партнерству пользователи смогут оптимизировать свой рабочий пр
|13.04.2021
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Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери
Общественная организация, ответственная за сохранение и восстановление Собора Парижской Богоматери, объявила о подписании официального попечительского соглашения по восстановлению собора с компанией Autodesk, поставщиком программного обеспечения. Данное соглашение позволит Autodesk внести свой вклад в реставрацию собора с помощью технологических решений – проектных и строительных –
|23.11.2020
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Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud
Autodesk, Inc. объявила о выходе нового набора продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud, которые объединяют аналитику данных и работу различных команд на
|04.09.2020
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«Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk
«Системный софт» перевел московское архитектурное и исследовательское бюро Kleinewelt Аrchitekten на интегрированные инструменты Autodesk для проектирования зданий, объектов инфраструктуры и строительных конструкций. В рамках проекта Kleinewelt Architekten был переведен c AutoCAD LT на коллекцию Architecture, engineering
|15.06.2020
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Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM
Новые кадры в Autodesk Компания Autodesk заявила о новых изменениях в кадровом составе своего россий
|01.04.2020
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Autodesk предоставила бесплатный доступ к своим продуктам
миру, и это трудное для всех нас время, - сказал Эндрю Анагност (Andrew Anagnost), президент и CEO Autodesk. - Все больше команд и людей работают дистанционно, а это увеличивает потребность в
|05.12.2019
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В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК
класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использования программными приложениями) в разработках «Лаборатории Касперского», Trend Micro, а также Autodesk, поставщика решений САПР и пакетов, связанных с компьютерной графикой. Первая уязвимость — CVE-2019-15689 — выявлена в VPN-клиенте Kaspersky Secure Connection (KSDE); злоумышленники мо
|21.11.2019
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Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов
Ansys и Autodesk объявили о следующем этапе партнерства, которое обеспечит устойчивую совместимость п
|15.11.2019
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Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса
Неожиданная реорганизация Компания Autodesk устроила масштабную реорганизацию в своем московском представительстве (Autodesk<
|25.03.2019
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ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов
esk представила бета-версию Construction IQ – системы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, анализирующей данные о качестве и безопасности проектов, в которых используется платформа Autodesk BIM 360. Construction IQ позволяет совершенствовать качество проекта, увеличивать прибыль, и, самое главное, обеспечивать безопасность сотрудников. Система Construction IQ (ранее извес
|04.02.2019
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Autodesk приобрела платформу для управления строительными тендерами Buildingconnected
Autodesk завершила сделку по приобретению Buildingconnected, платформы для проведения тендеров на строительные работы и поставку материалов. Благодаря этому в портфолио Autodesk для строительной отрасли будут добавлены решения по управлению тендерами и анализу рисков. Стоимость сделки составила $275 млн. Buildingconnected – цифровая платформа, которую использу
|27.08.2018
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Autodesk представила BIM-стандарт для проектирования промышленных объектов
ких ресурсов. А информационная модель, созданная с использованием стандарта, будет представлять собой наиболее полный и точный цифровой двойник предприятия», – сказал Петр Манин, технический директор Autodesk в России и СНГ. В шаблоне BIM-стандарта приводится основная терминология, перечень базовых BIM-задач, которые необходимо решить на каждом этапе планирования и реализации BIM-проекта, о
|20.08.2018
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Робота Autodesk научили собирать «Лего» с помощью машинного обучения
Команда исследователей из Autodesk AI Lab в Сан-Франциско разработала проект Brickbot – роботизированную систему, котор
|20.06.2018
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«Стэп лоджик» наращивает экспертизу в сфере проектирования инженерных систем ЦОД при помощи Autodesk CFD
яет компетенции по направлению проектирования инженерных систем дата-центров за счет использования технологии численного CFD-моделирования термодинамических процессов на базе программного обеспечения Autodesk CFD. Применяемый в CFD-моделировании метод конечных элементов позволяет обеспечить достоверность и точность, соответствующие натурному эксперименту. Специалисты «Стэп лоджик» прошли уг
|23.04.2018
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Autodesk предложил готовить 3D-модели строительного оборудования по BIM-стандарту
ртизированных семейств существенно уменьшает работу собственной BIM-команды. Документ содержит список требований, предъявляемых к семействам Revit, которые описаны в «Руководстве по созданию семейств Autodesk Revit» и других документах BIM-стандарта 2.0 по площадным объектам (здания). В случае соответствия семейств этим требованиям заказчики и/или разработчики семейств могут размещать их в
|27.03.2018
|Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019
|28.02.2018
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Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании
ori, Hermle, Steifelmeyer и Hamuel, роботами ABB и KUKA Robotics, а также собственными технологиями Autodesk для организации «умного» производства. Вместе с Autodesk, вложившим в эту фаб
|17.01.2018
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В Autodesk CIS назначен новый глава отдела маркетинга
Autodesk объявила о назначении Екатерины Охматовской на должность руководителя отдела маркетинга в России и СНГ. В этой роли она будет отвечать за реализацию глобальной маркетинговой стратегии Autodesk и развитие диджитал-направления в регионе. Также приоритетом отдела останется работа с партнерской сетью и дистрибьюторами с точки зрения развития маркетинговой экспертизы и повышения
|29.11.2017
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Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве
Новый центр AutodeskКомпания Autodesk открыла в Минске региональный офис, в который наняла местных белорусских сотрудников
|22.11.2017
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Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD
. Его пользователи получат доступ к генеративному дизайну, а также смогут работать с форматами других САПР, установив ассоциативные связи между сторонней геометрией и "родными" моделями Fusion.В июне Autodesk анонсировал появление генеративного дизайна в режиме предварительного просмотра в Netfabb Ultimate. Пользователи Netfabb всего за два месяца провели 2 180 проектных расчетов и разработ
|21.11.2017
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Решение Autodesk Nastran In-CAD сертифицировано ЦСПС
Autodesk объявила о сертификации программного продукта Autodesk Nastran In-CAD. Сертификат, выданный ЦСПС, подтверждает соответствие Autodesk Nastran In-CAD требованиям ГОСТ и СНИП. Таким образом компании, которым необходимо решать разнообра
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