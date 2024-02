Умер основатель и главный программист Autodesk. Без него не было бы AutoCAD

Основавший компанию Autodesk Джон Уокер ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он стоял у истоков не только компании, но и AutoCAD – самой известной в мире системы автоматизированного проектирования. Все годы работы в Autodesk он занимался любимым делом – писал код. Он даже числился в штате программистом.

Autodesk осталась без основателя

Программист Джон Уокер (John Walker), вместе с 12 партнерами основавший всемирно известную компанию Autodesk, умер в возрасте 74 лет, пишет портал Scanalyst со ссылкой на его родных. Вклад Уокера в современную цифровизацию трудно переоценить, потому что он лично принимал участие в разработке AutoCAD, поначалу небольшой программы для чертежей, спустя годы ставшей самой известной и самой популярной системой автоматизированного проектирования (САПР). Также к известным разработкам Autodesk относится редактор трехмерной графики 3Ds Max.

Уокер основал Autodesk с 12 партнерами в январе 1982 г., когда ему было 33 года. В декабре того же 1982 г. свет увидела первая версия AutoCAD. К моменту выпуска материала она была доступна в версии 2024.3 от марта 2023 г. на платформах Windows и macOS с интерфейсом, переведенным на 14 языков. Русский – в их числе.

Компьютер вместо стетоскопа

Уокер рос в семье врачей, и родители хотели отправить его в медицинский институт, но он выбрал другой путь, решив стать астрономом. Для этого он поступил Университет Кейс Вестерн Резерв, но очень скоро ему на глаза попались компьютеры, что и определило его дальнейшую судьбу.

Фото: Through the interface Без Джона Уокера AutoCAD могло бы и не быть

Уокер устроился на работу в вычислительном центре Project Chi при университете, в котором учился на астронома, и начал изучать информатику. Итогом нескольких лет, проведенных в вузе, стала ученая степень в области электротехники.

Полученные знания Уокер не замедлил применить на практике. Он увлекся электроникой и в конце 1976 г. своими руками собрал первую собственную печатную плату, в основе которой лежал новейший на тот момент процессор TI TMS9900. Это было первым шагом Уокера в стремительно развивавшейся компьютерной индустрии, а вторым стало основание компании Marinchip Systems, которая занималась разработкой и производством микросхем.

Также Уокер известен как автор программы ANIMAL, которая считается если не первым, то одним из первых компьютерных вирусов.

«Думай иначе»

Знаменитый слоган компании Apple «Думай иначе» (Think Different), созданный в пику лозунгу IBM «Думай» (Think), оптимально подходит в качестве описания начала истории Autodesk. Уокер основал ее вместе с 12 партнерами, тоже программистами, и начал разрабатывать AutoCAD, но с прицелом не на мейнфреймы, как другие работавшие в этой сфере компании, а именно на персональные компьютеры. К началу 80-х годов XX века персональные компьютеры не без участия Apple стали более доступными, и их уже могли себе позволить не только крупные корпорации, но и небольшие фирмы, а также простые пользователи.

Ориентация Autodesk именно на пользователей ПК в итоге и сделала AutoCAD столь популярной, пишет Scanalyst.

Не топ-менеджер, а программист и совладелец

Дела у Autodesk пошли в гору с самого начала. В 1985 г. она стала публичной., а в 1986 г. отчиталась о годовых продажах на сумму $40 млн и о количестве сотрудников, коих на тот момент было 255. К концу 2023 г. на компанию работало около 13,7 тыс. человек – в отличие от многих ИТ-фирм, она не просто не сокращает, а расширяет штат – в 2023 г. он увеличился на 22% в сравнении с 2022 г. (12,6 тыс. человек).

Уокер в течение нескольких лет занимал пост председателя и президента своей компании, но в 1986 г. освободил обе должности, оставшись в ее штате простым программистом. Через пять лет он переехал из США в Швейцарию, а еще через три года, в 1994 г, его пути с Autodesk окончательно разошлись.

Уокер покинул компанию, решив не мириться с изменениями, которые на тот момент происходили в ней. За 12 лет, что Уокер проработал в ней, Autodesk добралась до шестого места среди крупнейших разработчиков ПО для персональных компьютеров.

Доподлинно неизвестно, на каких финансовых условиях Уокер ушел из Autodesk. Однако на тот момент он являлся владельцем около 850 тыс. акций компании.

В дальнейшем Уокер занимался своими личными проектами и больше не открывал ИТ-компании. В числе его достижений – две книги, одна из которых получила название The Autodesk File и вышла в 1989 г. В ней он описывает собственный опыт работы в Autodesk.

Вторая книга называется Hacker’s Diet, и она буквально про диету.

С Россией больше не по пути

Несмотря на то, что русский – один из 14 языков, на который официально переведен интерфейс AutoCAD, компания Autodesk регулярно расписывается в нелюбви к России. Основанная Уокером компания весьма преуспела в своих антироссийских санкциях, в которых она упражняется с 2014 г.

Так, после воссоединения России и Крыма весной 2014 г. Autodesk категорически запретила своим российским партнерам реализовывать ее продукты и услуги российским компаниям, попавшим в санкционный списке Минфина США. Запрет был дан в августе 2014 г., но со временем Autodesk ослабила давление на Россию.

К 2020 г. россияне и вовсе забыли о неприятностях, что учинила им Autodesk. Компания заняла 8,9-процентную долю российского рынка САПР по объемам продаж, что соответствовало третьему месту – она уступила лишь Siemens Digital Industries Software (первое место) и Ansys (второе место).

В марте 2022 г., отреагировав на события 24 февраля 2022 г., Autodesk заявила о приостановке своей деятельности на территории России. «Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции, – говорилось в официальном заявлении комании. – Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и по мере развития ситуации».

В августе 2022 г. Autodesk объявила о планах по ликвидации своей российской «дочки» ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)», основанной в 2007 г. Реализовать задуманное у компании получилось лишь в октябре 2023 г.