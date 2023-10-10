Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку»

Разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk завершил ликвидацию своего российского подразделения. Компания была сильным игроком на рынке, но замена ей найдется.



Юрлица больше нет

Разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk завершил ликвидацию своего российского подразделения, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Ликвидация юрлица была инициирована в декабре 2022 г. На тот момент у российской «дочки» не было незавершенных арбитражных дел.

Среди наиболее популярных инженерных программ компании - AutoCAD и 3ds MAX. AutoCAD - это система автоматического проектирования, которая упрощает работу проектировщика.

Соблюдает все санкции

Ограничения в работе на российском рынке компания начала вводить еще в 2014 г., как писал CNews. После воссоединения Крыма и России в ее письме к российским партнерам отмечалось, что она, как компания со штаб-квартирой в США, подпадает под американские правила контроля над экспортом. Autodesk запретила тогда своим российским партнерам продавать продукты и услуги отечественным компаниям, попавшим в санкционный список Минфина США.

Фото: Freepik Российскому ПО придется заменить окончательно ушедшего с российского рынка разработчика систем автоматического проектирования Autodesk

Официальное сообщение об уходе Autodesk из России появилось в марте 2022 г.: «Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и по мере развития ситуации».

Российская «Аутодеск (Си-Ай-Эс)», согласно базе данных ЕГРЮЛ, была основана 17 августа 2007 г., в Москве. Уставной капитал компании – 3,5 млн руб. Юрлицо на 100% принадлежало американскому офису Autodesk. По результатам 2021 г. чистая прибыль «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» составила 13,3 млн руб. при выручке в размере 322,5 млн руб.

По информации «Контур.фокуса», на середину августа 2022 г. штат состоял из 31 человека. В основном это были менеджеры по продажам.

Чем заменить

Autodesk был сильным игроком на российском рынке систем автоматизированного проектирования (САПР). В 2020 г. компания занимала третье место среди поставщиков САПР в нашей стране. Российских разработчиков в топ-3 на тот момент не было – его полностью занимали американские компании. На первом месте была Siemens Digital Industries Software, на втором – Ansys.

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Технический директор ГК «Олимпроект» Михаил Царев сказал в сентябре 2022 г. порталу hi-tech.mail.ru, что к продуктам Autocad создавалось множество плагинов и дополнений, которые после ухода компании станут бесполезными. «Просто так, одним днем перейти на "рельсы" другого вендора невозможно, это вопрос не одного месяца», — заметил Царев. Со слов эксперта, на переход с зарубежных программ на программное обеспечение российского производства потребуется время и дополнительные средства.

Тем не менее, постепенный отказ от Autodesk все же идет. Как выяснил CNews в июле 2022 г., входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» закупил 2,03 тыс. лицензий на право использования российской системы автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD 21» от разработчика «Нанософт разработка».