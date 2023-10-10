Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку»

Разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk завершил ликвидацию своего российского подразделения. Компания была сильным игроком на рынке, но замена ей найдется.

Юрлица больше нет

Разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk завершил ликвидацию своего российского подразделения, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Ликвидация юрлица была инициирована в декабре 2022 г. На тот момент у российской «дочки» не было незавершенных арбитражных дел.

Среди наиболее популярных инженерных программ компании - AutoCAD и 3ds MAX. AutoCAD - это система автоматического проектирования, которая упрощает работу проектировщика.

Соблюдает все санкции

Ограничения в работе на российском рынке компания начала вводить еще в 2014 г., как писал CNews. После воссоединения Крыма и России в ее письме к российским партнерам отмечалось, что она, как компания со штаб-квартирой в США, подпадает под американские правила контроля над экспортом. Autodesk запретила тогда своим российским партнерам продавать продукты и услуги отечественным компаниям, попавшим в санкционный список Минфина США.

avtokad700.jpg

Фото: Freepik
Российскому ПО придется заменить окончательно ушедшего с российского рынка разработчика систем автоматического проектирования Autodesk

Официальное сообщение об уходе Autodesk из России появилось в марте 2022 г.: «Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и по мере развития ситуации».

Российская «Аутодеск (Си-Ай-Эс)», согласно базе данных ЕГРЮЛ, была основана 17 августа 2007 г., в Москве. Уставной капитал компании – 3,5 млн руб. Юрлицо на 100% принадлежало американскому офису Autodesk. По результатам 2021 г. чистая прибыль «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» составила 13,3 млн руб. при выручке в размере 322,5 млн руб.

По информации «Контур.фокуса», на середину августа 2022 г. штат состоял из 31 человека. В основном это были менеджеры по продажам.

Чем заменить

Autodesk был сильным игроком на российском рынке систем автоматизированного проектирования (САПР). В 2020 г. компания занимала третье место среди поставщиков САПР в нашей стране. Российских разработчиков в топ-3 на тот момент не было – его полностью занимали американские компании. На первом месте была Siemens Digital Industries Software, на втором – Ansys.

Маскирование данных: зачем и как защищать данные в тестовых средах?
Безопасность

Технический директор ГК «Олимпроект» Михаил Царев сказал в сентябре 2022 г. порталу hi-tech.mail.ru, что к продуктам Autocad создавалось множество плагинов и дополнений, которые после ухода компании станут бесполезными. «Просто так, одним днем перейти на "рельсы" другого вендора невозможно, это вопрос не одного месяца», — заметил Царев. Со слов эксперта, на переход с зарубежных программ на программное обеспечение российского производства потребуется время и дополнительные средства.

Тем не менее, постепенный отказ от Autodesk все же идет. Как выяснил CNews в июле 2022 г., входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» закупил 2,03 тыс. лицензий на право использования российской системы автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD 21» от разработчика «Нанософт разработка».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта

Мощный российский инфраструктурный оператор отказывается от Windows, MS Office и MS Exchange

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

В России начнут собирать ноутбуки, серверы, СХД и ПК на китайских сверхсекретных чипах. Их экспорт в Россию запрещен

Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему

Российские министерства повально тестируют смартфоны на ОС «Аврора»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще