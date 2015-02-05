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Autodesk 3ds Max
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.02.2015
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За AutoCAD, 3ds Max и другие продукты Autodesk придется платить всю жизнь
Американская компания Autodesk объявила о смене способа приобретения большинства ее продуктов. С 1 февраля 2016 г. компания откажется от продаж пожизненных лицензий на AutoCAD, 3ds Max, Maya, InfraWorks, Inventor, MotionBuilder и других продуктов (всего 22 продукта, включая их различные редакции). Таким образом, новые покупатели, начиная с указанной даты, должны будут
|12.07.2013
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Дизайнерское приложение EnLight 1.5 стало хитом недели на Soft.CNews
жение создано компанией Sitni Sati как система для генерации освещения в программной среде Autodesk 3ds Max. Расширенный функционал EnLight 1.5 предоставляет дизайнерам возможности создания уни
|30.04.2009
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Вышли 3ds Max 2010 и 3ds Max Design 2010
10 включен ряд новых инструментов и функций, позволяющих оптимизировать процесс разработки дизайна. Autodesk 3ds Max Design представляет собой полнофункциональную профессиональную программную с
|18.10.2006
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Вышел Autodesk 3ds Max 9
объявила о выходе 9-й версии своего продукта для трехмерной анимации, моделирования и визуализации 3ds Max. Основным новшеством данной версии стала поддержка 64-битной Windows. За счет этого и
|13.11.2003
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Discreet выпустил новую версию 3ds max
Компания discreet, подразделение Autodesk, объявила о начале поставок 3ds max 6 – новой версии программного обеспечения для профессиональной трехмерной анимации и
Autodesk 3ds Max и организации, системы, технологии, персоны:
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