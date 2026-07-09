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Авилон Avilon Automotive Group Арт-финанс

Авилон - Avilon Automotive Group - Арт-финанс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.07.2026 «Авилон» запустил брендированную интеграцию в «Яндекс Навигаторе» совместно с ведущими «НАШЕго Радио» 2
20.10.2025 «М.видео» вместе с АГ ««Авилон»» запустили онлайн-продажи электромобилей 4
09.08.2023 Volkswagen лишил свое мобильное приложение техподдержки в России. Оно мгновенно сломалось 3
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 2
20.07.2020 «Авилон» полностью роботизирует рекрутинг 2
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 1
15.02.2013 В Рунете появился сервис для поиска и покупки новых автомобилей 1
27.06.2005 Дилер Mercedes внедрил "1С:Предприятие" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Авилон и организации, системы, технологии, персоны:

PUNKT E - ПУНКТ Е - Федеральная сеть зарядных станций для электромобилей 8 1
МегаФон 10646 1
Yandex - Яндекс 9127 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
9522 1
Autodesk 639 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 1
1С-Рарус 971 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 75 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 254 1
Nomix - Номикс 2 1
SPB Software 60 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
Почта России ПАО 2352 2
Газпром нефть 713 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 57 1
Автомир ГК 43 1
Бизнес кар СП 20 1
АГрупп 2 1
Стройтэкс 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8769 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2912 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 142 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 1
Volkswagen Group - VW 307 1
Renault Groupe 166 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Volkswagen Audi Group 231 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 81 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Интеко 19 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Главстрой 18 1
Hyndai 16 1
MEL Science 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
KR Properties 3 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 76 1
Kleinewelt Аrchitekten 1 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
Инград - Ingrad 14 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 2
Правительство Чеченской Республики 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3842 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 380 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 616 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26584 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12750 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4470 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 685 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7382 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5820 1
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Автостат 54 1
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Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
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