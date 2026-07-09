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Авилон Avilon Automotive Group Арт-финанс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 18
Авилон и организации, системы, технологии, персоны:
|Переслегин Сергей 1 1
|Переслегин Николай 1 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Лебедев Александр 48 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Рашкин Илья 7 1
|Филиппов Василий 18 1
|Оверин Аркадий 2 1
|Ромашкин Александр 4 1
|Шарапов Константин 5 1
|Гирдин Игорь 4 1
|Трофимов Георгий 1 1
|Ведомости 1442 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2361 1
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.