Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Adobe Illustrator


16.02.2021 Adobe упростила совместную работу с документами в Photoshop, Illustrator и Fresco 2
12.02.2021 Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop 1
06.10.2020 Syssoft поставила решения Adobe для творчества в Dataduck 1
21.08.2020 Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно 1
14.04.2020 Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
15.05.2019 Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign 1
18.04.2019 HP представила решение HP Sure Sense на базе искусственного интеллекта 2
09.01.2019 Lenovo представила обновленную линейку ПК серии Yoga 1
20.03.2017 Dassault Systèmes выпустила новые решения для индустрии товаров широкого потребления и розничной торговли 1
17.10.2016 PTC представила большое обновление AR-платформы Vuforia 1
16.05.2016 PTC представила новую версию своего PLM-решения для розничной торговли 1
05.02.2015 За AutoCAD, 3ds Max и другие продукты Autodesk придется платить всю жизнь 1
30.06.2014 Как создаются Интернет-вещи? 1
19.05.2014 Adobe Creative Cloud — новый заоблачный уровень 1
27.03.2014 Adobe Systems: веб-дизайнеры стали больше заниматься программированием и HTML-версткой 1
29.01.2014 Решение Xerox оптимизирует взаимодействие образовательных учреждений с любыми целевыми аудиториями 1
22.07.2013 Adobe делает ставку на распространение приложений по подписке 1
25.04.2013 Adobe Creative Cloud: как сэкономить на лицензиях 1
27.09.2012 Продукты Adobe теперь можно купить в кредит 1
07.05.2012 Adobe сообщила о доступности Creative Suite 6 1
23.04.2012 Запущен облачный Photoshop в обвязке других флагманов Adobe 1
09.12.2011 Embarcadero предлагает бесплатную платформу для быстрого доступа к ПО 1
04.10.2011 Adobe выпустил Photoshop для планшетов 1
14.09.2011 Wacom вывела на российский рынок HD-экран Cintiq 24HD 1
31.08.2011 Wacom показала цифровое перо Inkling 1
21.02.2011 В Gmail добавлена поддержка предпросмотра файлов Excel, PowerPoint, Pages, Photoshop и AutoCAD 1
19.01.2011 В России открылся первый центр компетенций Adobe 1
14.09.2010 Adobe добавляет поддержку HTML5 в Illustrator CS5 6
01.09.2010 На российский офис LG завели уголовное дело за пиратское ПО. Видео обыска 1
20.08.2010 Расследование: почему в России ПО стоит на четверть дороже, чем в США? 1
14.04.2010 SuperJob.ru подсчитал зарплаты российских веб-дизайнеров 1
25.03.2010 Adobe объявила дату презентации Creative Suite 5 1
27.08.2009 Adobe предложила заплатить $700 за совместимость со Snow Leopard 1
26.02.2009 Перекрыт крупнейший канал поставки нелицензионного ПО в Украину 1
24.12.2008 9-летняя девочка стала профессионалом Microsoft 1
09.09.2008 Adobe запустила программу техподдержки для российских пользователей 1
30.05.2008 Quark анонсировала QuarkXPress 8 1
27.07.2007 Nexx NF-850 - плеер в стиле Comedy Club 1
06.03.2007 Adobe Creative Suite 3 на подходе 1

Публикаций - 40, упоминаний - 47

Adobe Illustrator упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 3
Adobe Systems 823 3
Apple Inc - Эппл Рус 7761 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 367 2
Twitter 2204 2
Google LLC 7210 2
Lenovo Group 1645 2
Intel Corporation 4234 1
HP Inc. 2959 1
GitHub 412 1
Red Hat 670 1
Merlion - Мерлион 275 1
PayPal 444 1
Системный софт - SysSoft 124 1
RRC 67 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
Nvidia Corp 2052 1
Accenture - Аксенчер 533 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Президент США 105 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 5
Flash 481 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 607 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 700 1
DDR - Double data rate 1081 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 347 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 1
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 153 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
Microsoft Windows 10 6707 8
Adobe Photoshop 290 5
Adobe InDesign 28 4
Google Android 10752 4
Adobe Creative Cloud 52 4
Apple macOS 936 3
Adobe Lightroom 78 3
Autodesk AutoCAD 180 2
Autodesk Revit 70 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple macOS X 910 2
Apple iOS 5742 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 287 1
Nvidia Quadro RTX GPU 26 1
Microsoft Windows 7 1662 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
Microsoft Excel 440 1
Dassault Systemes - Catia 31 1
Adobe Creative Suite 58 1
HP ZBook Fury - серия рабочих станций 5 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 1
Lenovo Smart Assistant - Lenovo Smart Assist 3 1
Lenovo Precision Dial 1 1
Nvidia GeForce Experience 7 1
PTC Vuforia Studio Enterprise 2 1
BlackBerry PlayBook 85 1
HP Sure View 20 1
Linux OS 4296 1
Apple - App Store 2199 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 1
Dassault Systemes - SolidWorks 60 1
HP EliteBook - Серия ноутбуков 47 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 82 1
HP Sure Sense 11 1
HP Extended Range Wireless LAN 5 1
HP Sure Start 25 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 313 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Бухтияров Владимир 2 1
Воронова Анастасия 1 1
Флор Рик 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Украина 3431 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Россия - Люберцы 49 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Восточная Европа 1701 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Япония 2832 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Россия - Одинцово 58 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 185 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Иран - Исламская Республика Иран 377 1
Россия - Республика Крым 626 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
The Verge - Издание 448 1
Reddit 198 1
AppleInsider 367 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще