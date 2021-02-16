Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Adobe Illustrator
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 47
Adobe Illustrator упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11253 3
|Adobe Systems 823 3
|Apple Inc - Эппл Рус 7761 2
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 367 2
|Twitter 2204 2
|Google LLC 7210 2
|Lenovo Group 1645 2
|Intel Corporation 4234 1
|HP Inc. 2959 1
|GitHub 412 1
|Red Hat 670 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|PayPal 444 1
|Системный софт - SysSoft 124 1
|RRC 67 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
|Nvidia Corp 2052 1
|Accenture - Аксенчер 533 1
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
|Президент США 105 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 313 1
|Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
|Хэдберг Анна-Софи 4 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Бухтияров Владимир 2 1
|Воронова Анастасия 1 1
|Флор Рик 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|НДС - Налог на добавленную стоимость 542 1
|ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
|НКО - Некоммерческая организация 91 1
|УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
|The Verge - Издание 448 1
|Reddit 198 1
|AppleInsider 367 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru