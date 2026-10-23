Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Ярославская область Переславский район Переславль-Залесский
"Переславль-Залесский. Сумерки" 2016 г. Сергей Пантелеев
«По реке Трубеж» из серии «Переславль осенний» 1985 г. Шкалин Владимир Гаврилович (1943-2018)
Переславль-Залесский. 1961. Художник — Тимофеев Анатолий Павлович (1928, Москва —2015, Москва) Холст, масло
Анатолий Тимофеев "Базар в Переславле-Залесском" (1965)
"Лодки Переяславля", 1959 г. Гурий Филиппович Захаров (1926-1994)
Переславль-Залесский. Сумерки. 2009г. Сергей Пантелеев
«Город Переславль-Залесский зимой», 1958 год. Художник — Татьяна Павловна Майкова (1924-2017)
Клара Калинычева "Суббота", из серии "Переславль-Залесский" (1965)
"Переславль-Залесский. Сумерки" 2016 г. Сергей Пантелеев
СОБЫТИЯ
Публикаций - 70, упоминаний - 88
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Тимонин Сергей 52 3
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 63 3
|Смирнов Алексей 275 2
|Абрамов Сергей 76 2
|Садовничий Виктор 64 1
|Бородин Павел 14 1
|Мясникович Михаил 10 1
|Сметанкин Игорь 8 1
|Заднепровский Вадим 5 1
|Липатов Виталий 12 1
|Рыженко Павел 1 1
|Морозова Зоя 1 1
|Мельников Вадим 13 1
|Крившинко Иван 1 1
|Игнатов Алексей 2 1
|Богатырев Станислав 2 1
|Ракитова Елена 1 1
|Минеева Полина 2 1
|Лилитко Евгений 4 1
|Якушин Анатолий 5 1
|Соколов Валентин 16 1
|Гончаренко Марина 36 1
|Шигорин Михаил 4 1
|Савченко Андрей 13 1
|Троян Юрий 1 1
|Борисов Кирилл 2 1
|Лебеденко Дмитрий 3 1
|Лапшин Дмитрий 1 1
|Баканов Валерий 1 1
|Изместьев Кирилл 1 1
|Быстров Артем 1 1
|Непейвода Николай 1 1
|Чернигин Михаил 1 1
|Исакевич Даниил 1 1
|Лифанова Анна 2 1
|Белокуров Евгений 3 1
|Фомченков Семен 2 1
|Сытов Александр 1 1
|Очеретько Анна 1 1
|Шейн Аркадий 1 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4288 1
|CNews Мишень 189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481403, в очереди разбора - 724342.
Создано именных указателей - 203137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481403, в очереди разбора - 724342.
Создано именных указателей - 203137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.