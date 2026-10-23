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Россия Ярославская область Переславский район Переславль-Залесский

Россия - Ярославская область - Переславский район - Переславль-Залесский

"Переславль-Залесский. Сумерки" 2016 г. Сергей Пантелеев "Переславль-Залесский. Сумерки" 2016 г. Сергей Пантелеев
«По реке Трубеж» из серии «Переславль осенний» 1985 г. Шкалин Владимир Гаврилович (1943-2018) «По реке Трубеж» из серии «Переславль осенний» 1985 г. Шкалин Владимир Гаврилович (1943-2018)
Переславль-Залесский. 1961. Художник — Тимофеев Анатолий Павлович (1928, Москва —2015, Москва) Холст, масло Переславль-Залесский. 1961. Художник — Тимофеев Анатолий Павлович (1928, Москва —2015, Москва) Холст, масло
Анатолий Тимофеев "Базар в Переславле-Залесском" (1965) Анатолий Тимофеев "Базар в Переславле-Залесском" (1965)
"Лодки Переяславля", 1959 г. Гурий Филиппович Захаров (1926-1994) "Лодки Переяславля", 1959 г. Гурий Филиппович Захаров (1926-1994)
Переславль-Залесский. Сумерки. 2009г. Сергей Пантелеев Переславль-Залесский. Сумерки. 2009г. Сергей Пантелеев
«Город Переславль-Залесский зимой», 1958 год. Художник — Татьяна Павловна Майкова (1924-2017) «Город Переславль-Залесский зимой», 1958 год. Художник — Татьяна Павловна Майкова (1924-2017)
Клара Калинычева "Суббота", из серии "Переславль-Залесский" (1965) Клара Калинычева "Суббота", из серии "Переславль-Залесский" (1965)
"Переславль-Залесский. Сумерки" 2016 г. Сергей Пантелеев

СОБЫТИЯ


23.10.2026 «МегаФон» улучшил связь в жилых кварталах Гаврилов-Яма 2
25.09.2026 Для сельских жителей Переславского района ускорили интернет 2
07.08.2026 «Яндекс Карты» представили обновления для городов Золотого кольца 1
05.08.2026 Аналитика Bronevik.com: более трети бронирований туристического жилья в первом полугодии пришлось на поездки выходного дня 1
17.07.2026 «МегаФон» ускорил интернет на родине Александра Невского 2
23.06.2026 «Островок» назвал главный тренд летних путешествий 1
27.03.2026 «МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в Переславском районе Ярославской области 1
27.02.2026 Переславль в цифровом формате: 4G‑апгрейд для комфортного туризма и жизни 3
19.02.2026 T2 определила новые тренды внутреннего туризма по Золотому кольцу в 2025 году 2
26.01.2026 Аналитика Bronevik.com: каждое четвертое бронирование в 2025 году пришлось на поездки выходного дня 1
14.01.2026 Для сельских жителей в Ярославской области ускорили интернет 1
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи 1
08.10.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Ярославской области 1
26.09.2025 BelkaCar и Gruppa создали коллекционный сувенирный сет по Золотому кольцу 1
01.09.2025 «Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ 2
24.06.2025 «Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России 1
10.06.2025 Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов 1
27.05.2025 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью 1
09.04.2025 Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+» 1
23.02.2025 Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы 1
23.01.2025 «МегаФон» усилил сигнал на побережье Калининградской области 1
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России 3
25.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет для туристов в Переславле – Залесском 3
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 2
23.10.2024 «Яндекс Путешествия» назвали регионы, куда выгодно поехать отдохнуть на ноябрьских выходных 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
26.09.2024 «Базальт СПО» приглашает на XX конференцию разработчиков свободных программ 1
13.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области 2
30.07.2024 «МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья» 1
09.07.2024 В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца 1
07.05.2024 «Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей 1
26.12.2022 МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях 1
11.11.2022 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ для молодых специалистов 1
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 2
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании 1

Публикаций - 70, упоминаний - 88

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 7
Yandex - Яндекс 9424 6
МегаФон 11024 5
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Microsoft Corporation 25897 2
AMD - Advanced Micro Devices 4712 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 2
Telegram Group 3031 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1005 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1134 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 284 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 83 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Ростех - Сириус НПП концерн 31 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 435 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Горизонт РТ 17 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Adobe Figma 73 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 17 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
SteadyControl - Стедиконтрол 11 1
Immers - Иммерс - immers.cloud - Диджитэл Тек Энд Лаб 7 1
WeGoTrip 2 1
МТС - ДВСС-900 - Дальневосточные сотовые системы 900 13 1
Storus - Сторус 36 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 435 1
НПК Барл 5 1
МТ-Лаб 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3398 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3488 1
Huawei 4731 1
Intel Corporation 12891 1
ИКС 582 1
Softline - Софтлайн 3827 1
9746 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 400 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 246 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
ЯрЭСК - Ярославская электросетевая компания 1 1
Ярэнерго - Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 6 1
Ярославский художественный музей 2 1
Готэк ГП 13 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Русский Стиль 45 1
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 1
Абрамцево - Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник 5 1
Псковский Кром (Кремль) 5 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 12 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Студия военных художников имени М. Б. Грекова 3 1
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 1
Почта России ПАО 2402 1
Газпром ПАО 1498 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 98 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 332 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 112 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 79 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 149 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Композит 99 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6036 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 3
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13968 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2099 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2387 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2354 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 391 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 83 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 176 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8823 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55118 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17138 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10449 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29978 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18387 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26572 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23290 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26662 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1862 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27246 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7567 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24900 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9762 5
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4087 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28666 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10383 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34109 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1274 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16845 3
Бронирование - Booking 1053 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14925 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24244 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13365 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5103 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22869 3
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3901 3
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5165 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4616 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6265 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14236 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 928 3
Repository - Репозиторий 1221 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 449 2
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5949 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2664 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10317 2
Linux OS 11708 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 689 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 692 4
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7730 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 146 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 118 2
Fedora Russian 8 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
МТС 2G-сеть 12 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 303 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Много приложений - RuStore - Рустор 672 1
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 358 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 6 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
SteadyControl HoReCa 4 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Master 5 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 126 1
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 1
Google Android 15398 1
Apple iOS 8669 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3596 1
Microsoft Office 4248 1
Microsoft Windows 17057 1
Apple - App Store 3157 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 696 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3001 1
Microsoft Teams - MS Teams 677 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 50 1
Microsoft Office 365 1057 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1239 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 190 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 360 1
Тимонин Сергей 52 3
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 63 3
Смирнов Алексей 275 2
Абрамов Сергей 76 2
Садовничий Виктор 64 1
Бородин Павел 14 1
Мясникович Михаил 10 1
Сметанкин Игорь 8 1
Заднепровский Вадим 5 1
Липатов Виталий 12 1
Рыженко Павел 1 1
Морозова Зоя 1 1
Мельников Вадим 13 1
Крившинко Иван 1 1
Игнатов Алексей 2 1
Богатырев Станислав 2 1
Ракитова Елена 1 1
Минеева Полина 2 1
Лилитко Евгений 4 1
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Троян Юрий 1 1
Борисов Кирилл 2 1
Лебеденко Дмитрий 3 1
Лапшин Дмитрий 1 1
Баканов Валерий 1 1
Изместьев Кирилл 1 1
Быстров Артем 1 1
Непейвода Николай 1 1
Чернигин Михаил 1 1
Исакевич Даниил 1 1
Лифанова Анна 2 1
Белокуров Евгений 3 1
Фомченков Семен 2 1
Сытов Александр 1 1
Очеретько Анна 1 1
Шейн Аркадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169141 34
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 849 24
Россия - ЦФО - Ярославская область 991 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48246 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19842 16
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НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
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