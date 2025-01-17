Генин Кирилл
|17.01.2025
|В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло 1
Генин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Мегаплан 76 1
|SAP SE 5276 1
|Microsoft Corporation 24623 1
|IBM - International Business Machines Corp 9441 1
|Oracle Corporation 6687 1
|Autodesk 608 1
|Adobe Systems 1549 1
|Salesforce.com 427 1
|Попов Алексей 336 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
|Германия - Федеративная Республика 12681 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
|Нидерланды 3517 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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