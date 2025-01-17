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Генин Кирилл



17.01.2025 В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Генин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Мегаплан 76 1
SAP SE 5276 1
Microsoft Corporation 24623 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6687 1
Autodesk 608 1
Adobe Systems 1549 1
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Фотобанк - Photobank 165 1
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Adobe Photoshop 764 1
Qsoft amoCRM 107 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 110 1
Adobe Illustrator 129 1
Adobe InDesign 61 1
Inkscape 22 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Linux OS 9936 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Попов Алексей 336 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Нидерланды 3517 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Комсомольская правда ИД 67 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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