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В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло

В России создана импортонезависимая редакционная система AxioCat, призванная заменить решения ушедших из страны вендоров. Однако для верстки и редактирования AxioCat продолжает использовать продукты Adobe. Альтернативу им может составить продукт с открытым исходным кодом Scribus, но это будет означать откат функциональности на уровень 2020 г.

Российские издательства остались без зарубежных редакционных систем

В российских печатных СМИ используется около 50 иностранных издательских систем, чьи разработчики прекратили поддержку российских пользователей и обновления. Об этом в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Издательская деятельность и полиграфия» рассказал гендиректор компании «АксельСофт» Алексей Попов. Наиболее популярными из них являются немецкая Vjoon K4 и голландская WoodWing Studio.

Соответственно, редакции СМИ рискуют потерять доступ к используемому ими ПО, например, в случае обновления аппаратного обеспечения. Так, редакция «Комсомольской правды» использует старый парк компьютеров Apple Mac, и установленную на них издательскую систему на новый парк перенести не удастся.

Российская издательская си стема AxioCat для Linux и PostgreSQL

В связи с этим компания «АксельСофт» провела модернизацию своей редакционно-издательской системы AxioCat. Решение получило статус особо-значимого (ОЗП), что дало ему возможность претендовать на господдержку.

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В России создана импортонезависимая редакционная система AxioCat, призванная заменить решения ушедших из страны вендоров

Задачей было создание отечественного решения, поддерживаемого и развиваемого российскими разработчиками, отказ от проприетарных технологий, доведение данного решения до уровня иностранных аналогов и аккумулирование лучших практик российских СМИ.

В результате решение AxioCat вошло в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных. Программа работает на базе ОС Linux Alt и СУБД PostgreSQL. Основным рабочим местом является веб-клиент. Также создано мобильное приложение AxioView, позволяющее на любом телефоне принимать участие в верстке, добавлять и принимать комментарии.

AxioCat обеспечивает распределение нагрузки: это важно для больших издательских домов, имеющих региональные выпуски. Другой важной особенностью продукта является то, что в обычном режиме издательская система инсталлируется на мощности конкретного заказчика в течение нескольких месяцев. Но у AxioCat есть небольшая компактная версия, пригодная для небольших издательств, для ее развертывания потребуется лишь несколько часов.

AxioCat поддерживает электронное подписание полосы: благодаря использованию логина и пароля это является аналогом собственноручной подписи в печать. При этом редактор и корректор видят материал таким, каким он уйдет в печать, и могут вносить правки прямо на верстке с последующей возможностью увидеть, как данные правки вносил.

Также продукт обеспечивает: единое пространство тем, статей и материалов (хранение материалов в единой базе данных); структурированный чат обсуждения материалов; статистику и отчетность; работу по шаблонам; многоканальные публикации (выгрузка из системы любых публикаций в любом виде в электронную версию, на сайт и др.); автоматическую генерацию полос в формате PDF; выгрузку фотографий из себя для обработки во внешнем редакторе; поиск фотографий во внешнем фотобанке.

«В любой редакции 30% рабочего времени уходит не на производство контента, а на технические вещи: отправку материала, верстку и т.д., - объясняет Попов. - Внедрение редакционной системы позволяет высвободить две трети от этого времени и отправить его на творческую работу».

Как избавиться от зависимости от Adobe?

AxioCat поддерживает расширенную интеграцию с продуктами Adobe: InDesign, InCopy, Photoshop и Illustrator. Но зависимость от продуктов Adobe остается, для верстки используется InDesign, для редактирования - InCopy.

На сдедующем этапе реализации проекта планируется уйти от зависимости от Adobe и в качестве инструмента верстки использовать Scribus - продукт с открытым исходным кодом (СПО), который работает с различными операционными системами и 25 языками. «Но мы отдаем себе отчет в том, что замены Adobe InDesign в части функциональности пока нет, и переход на Scribus будет означать «откат» к 2020 г. по функциональности», - признал Алексей Попов в разговоре с CNews.

Импортозамещение ПО в типографиях: изучается опыт Ирана

В ходе демодня ИЦК «Издательская деятельность и полиграфия» коммерческий директор компании «Онлайн-принт» Кирилл Генин рассказал о результатах анализа использования ПО в российских типографиях и возможностях по импортозамещению. После начала событий 2022 г. основные вендоры ПО, применяемого в типографиях, ушли из России: это Microsoft, SAP, IBM, Oracle, Autodesk, Salesfore и др.

В типографиях используются следующие типы ПО: DTP (Desktop Publishing, настольная издательская система), CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношений с клиентами), Web2Print (интернет-магазин), MIS (Management Information System, автоматизированная система управления).

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Генин советует присмотреться к опыту Ирана, который из-за санкций уже давно не использует ПО от западных вендоров. Вместо Adobe Photoshop там используется продукт AliveColors от пермской компании Akvis (работает с различными ОС).

Вместо Adobe Indesign - вышеупомянутый Scribus. Вместо CorelDraw - редактор векторной графики с открытым кодом Inkscape.

В случае с CRM в российских типографиях иностранные решения, наподобие Salesforce и Shugarecrm - никогда популярностью не пользовались, отмечает Генин. Вместо этого используются продукты «Битрикс 24», AmoCRM и «Мегаплан».

В случае с Web2Print в России используются продукты Pixlpark и Wov2Print. В случае с MIS российские типографии в течение 10-15 лет пытались внедрить иностранные решения - PrintSmet, Hyflex и PrintWist. Теперь им на спину приходят продукты «1С.Полиграфия», Asystem и PrintExpert.

Игорь Королев

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