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Inkscape



17.01.2025 В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло 1
16.02.2024 Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux 1
26.12.2023 «Роббо» выпустила центр 3D-прототипирования Q-fab 1
25.10.2023 Россияне выпустили новую версию «простого» Linux для безболезненного перехода с Windows 1
25.10.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС Simply Linux семейства «Альт» 1
16.06.2023 Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция 1
02.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция» 1
25.08.2022 В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
10.06.2019 НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop 1
30.06.2014 Как создаются Интернет-вещи? 1
04.06.2012 За нарушение GPL будут привлекать к ответственности 1
31.03.2011 Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2 1
01.10.2010 Насколько жизнеспособно коммерческое ПО с открытым кодом? 1
05.03.2010 «1С» и ALT Linux представили «Свободный офис. Выпуск 7» для Linux и Windows 1
09.12.2008 Вышла шестая версия «Свободного офиса» 1
28.11.2008 «Код свободы»: названы лучшие работы учителей по СПО 1
20.05.2008 Анонсирован Ulteo Virtual Desktop: бета-версия 1
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт 1
26.03.2008 Вышел свободный векторный редактор Inkscape 0.46 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Inkscape и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 654 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 4
Nvidia Corp 3487 4
8213 4
Intel Corporation 12197 3
Google LLC 11775 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 2
Blender 38 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Adobe Systems 1549 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Huawei 3932 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Roundred - Раунд ред 1 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Microsoft Corporation 24623 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Red Hat 1305 1
Pentaho 59 1
Westinghouse Electric 39 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Telegram Group 1983 1
Fastwel - Фаствел 31 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Этерсофт - Etersoft 22 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Alfresco Software 145 1
OKI - ОКИ Системс Рус 170 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
Softline - Софтлайн 2810 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 2
Скайсофт Виктори 4 1
Hyundai Motor Company 383 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1986 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 10
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
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Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 10
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 9
Microsoft Windows 15656 9
Mozilla Firefox - браузер 1889 7
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 53 7
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 5
Apache OpenOffice 472 5
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 5
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 4
Audacious Media Player - свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем 6 4
Adobe Photoshop 764 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 3
Mozilla Firefox ESR - Mozilla Firefox Extended Support Release 12 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Microsoft Office 3734 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Linux KDE Plasma 225 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Samba 146 2
Adobe Illustrator 129 2
Adobe After Effects 68 2
Red Hat Ansible 103 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Новодворский Алексей 109 2
Корявов Денис 6 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Гребнев Егор 41 1
Рамендик Михаил 19 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Липатов Виталий 10 1
Бурнашова Альфия 1 1
Зильберман Марина 1 1
Косаченко Сергей 1 1
Елин Владимир 11 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Kuhn Bradley - Кун Бредли 2 1
Казанцев Александр 4 1
Фролов Павел 84 1
Дроздов Сергей 34 1
Ellison Jeremy - Эллисон Джереми 2 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 11 1
Генин Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Япония 13282 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Испания - Королевство 3706 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Европа 21767 1
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 11 1
Украина 7608 1
Казахстан - Республика 5525 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
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Ergonomics - Эргономика 1597 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Английский язык 6634 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 79 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Известия ИД 624 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Cinebench 28 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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