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Raspberry Pi Foundation RPF RPI Foundation Raspberry Pi одноплатный микрокомпьютер

Raspberry Pi Foundation - RPF - RPI Foundation - Raspberry Pi - одноплатный микрокомпьютер

СОБЫТИЯ

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03.11.2026 Raspberry подорожал в четвертый раз с начала 2026 г. Цена на топовую модель теперь втрое выше стартовой

и, несущие 16 ГБ, резко подскочили в цене на внушительные $60. 2-гигабайтная и 4-гигабайтная модели Raspberry Pi 4 достигли цены в $55 и $75 соответственно. В топовой конфигурация (8 ГБ) станда
07.10.2026 «Убийца» Windows и macOS воскрешен создателями одноплатных ПК Raspberri Pi после 4 лет забвения

Возвращение Raspberry Опубликовано первое за четыре года обновление операционной системы Raspberry Pi Desktop, разработанной создателями знаменитых одноплатных компьютеров Raspber
02.10.2026 Куда еще дороже. На Raspberry Pi с крошечным ОЗУ взлетели цены. Теперь он стоит как новая умная колонка «Яндекса»

об очередном повешении цен на выпускаемую продукцию. На этот раз изменение ценника затронуло модели Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 в конфигурации с 2 ГБ оперативной памяти. Желающим их приобре
23.09.2026 НПК «Атроник» представила российскую альтернативу Orange Pi и Raspberry Pi для промышленного применения

ых проблем российского рынка остается импортозависимость. Сегодня одноплатные компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi и Nvidia Jetson широко используются при создании робототехнических комплексов, с
02.04.2026 Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini

ные решения конкурентов, которые, опять же, стоят или столько же, или дешевле. Например, семилетний Raspberry Pi 4 и четырехлетний Raspberry Pi 5 выросли в цене на $25 (2015 руб.) за версии с 4
20.03.2026 Русская смекалка победила. Россиянин создал «пейджер» на Raspberry Pi для общения в Telegram. Блокировки ему не страшны – он работает без интернета

а на территории России. Все гениальное – просто Основу изобретения составляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Автор канала «Техно Минималист» не указывает конкретную модель, но CNews выясни
06.02.2026 Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога

Вернуть 2019 год Raspberry Pi, самый известный в мире производитель одноплатных компьютеров, вернулся к произв
03.02.2026 Создатель легендарных одноплатных компьютеров резко поднял цены. Топовая модель теперь на $60 дороже

Raspberry Pi подорожал Разработчик легендарных одноплатных компьютеров Raspberry Pi поднял цены почти на весь модельный ряд устройств четвертого и пятого поколений,
02.12.2025 Производитель культовых ультрадешевых ПК резко задрал цены на все модели и выпустил новую с издевательски крошечной памятью

этом разработчики Raspberry Pi решили не останавливаться. Даже совсем древний по сегодняшним меркам Raspberry Pi 4 прямиком из доковидного 2019 г. взлетел в цене. Модификация с 4 ГБ RAM отныне

14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине

Лучше Intel и AMD, дешевле Raspberry Pi Китайская компания Orange Pi, специализирующаяся на выпуске одноплатных компьюте
07.10.2025 Конец эпохи дешевых одноплатных ПК. Резко взлетели цены на легендарные Raspberry Pi. Всему виной нейросети и жадность

Дороже – не значит лучше Организация Raspberry Pi Foundation объявила о резком росте цен сразу на несколько моделей знаменитых одн
06.10.2025 По HP, Canon и Brother нанесен тяжелый удар. Разрабатывается уникальный принтер на полностью открытом ПО и Raspberry Pi

представляет собой модульный принтер с огромным потенциалом не только ремонта, но и апгрейда. Проект целиком состоит из типовых деталей, которые легко поддаются замене. Основу Open Printer составляет Raspberry Pi Zero W – бюджетный одноплатный компьютер, который, как установила редакция CNews, в российской рознице на момент выхода материала стоил в пределах 2700 руб. Он имеет встроенный мод
24.09.2025 Выпущен дешевый Raspberry Pi в необычном форм-факторе. Он самый компактный во всем семействе

Пополнение в семействе Raspberry Pi Проект Raspberry Pi начал выпуск новой модели одноплатного компьютера сем
10.07.2025 Опубликованы образы «Ред ОС 8» для Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5

Компания «Ред Софт» выпустила образы «Ред ОС 8» для работы с одноплатными компьютерами Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5. Теперь пользователям Raspberry Pi доступен вы
08.07.2025 «Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W

Компания «Ред Софт» сообщила об успешном завершении тестирования операционной системы «Ред ОС 8» на одноплатном компьютере Orange Pi Zero 2W. Компания «Ред Софт» подготовила и опубликовала специализированную сборку «Ред ОС 8» для архитектуры aarch64, оптимизированную для использования на одноплатных компьютерах OrangePi Z
20.06.2025 Создан истинный «убийца» Raspberry Pi. При размере с кредитку у него мощный процессор Core i7 и ОС Windows 11

Core i7 в кармане Компания AAEON разработала новый одноплатный компьютер de next-RAP8 размерами 86х56 мм в длину и ширину, как у кредитной карты или у классического одноплатника Raspberry Pi 5 образца сентября 2023 г. Как пишет портал CNX-Software, в топовой комплектации этот ПК доступен с с процессором Core i7 13 поколения, известного как Raptor Lake, и с 16 ГБ операт
20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос

орения компании «Элрон» масса, и в первую очередь это самые известные в мире одноплатные компьютеры Raspberry Pi, а также их многочисленные китайские аналоги. Конкурировать с ними российскому р
31.03.2025 «Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Repka Pi 4 Optimal

ого управления корпоративной инфраструктурой. Repka Pi 4 Optimal — одноплатный компьютер для замены Raspberry Pi 4. Построен на процессоре ARM архитектуры. Применяется для построения АСУ, робот
25.02.2025 Новый удар по Intel. Строится полноценный ноутбук на всемирно известном Raspberry Pi с ARM-процессором

Из одноплатного в портативный Одноплатный компьютер Raspberry Pi CM5 был выбран в качестве основы для ноутбука, разрабатываемого компанией Argon4
09.12.2024 Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена

едставляет собой эволюцию модели Raspberry Pi 400 четырехлетней давности. Внутри последней стоит ПК Raspberry Pi 4 образца 2019 г. По производительности Raspberry Pi 5 намного опережает Rasp
05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала

полнилось новой моделью Orange Pi 5 Ultra. Новинка выполнена в форм-факторе легендарного компьютера Raspberry Pi и по своим габаритам примерно соответствует банковской карте (89х57 мм). Orange

06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi

Необходимость поддержки Raspberry Pi 4 тормозит работу над Fedora Разработчики популярного Linux-дистрибутива Fedora

09.08.2024 Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео

Raspberry Pi Pico по-новому Состоялся релиз одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico 2. Это второе поколение модели Pi Pico, вышедшей в начале 2021 г. и получив
02.08.2024 Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi

ляется его сравнительная дешевизна. Компьютерная часть устройства – одноплатный компьютер семейства Raspberry Pi, входящий в стоимость. RayV Lite стоит приблизительно $500 или 42,9 тыс. руб. по
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала

ю Orange Pi 5 Max. Новинка выполнена в классическом форм-факторе, моду на которой задал легендарный Raspberry Pi еще в начале 2010-х годов. Она имеет ряд немаловажных преимуществ перед Raspb
13.06.2024 Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство

Российский ответ Raspberry Pi Отечественные разработчики создали полноценный одноплатный компьютер под названи
21.05.2024 В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах

еские размеры в сфере одноплатных ПК – большинство моделей имеют таковые, хотя некоторые, например, Raspberry Pi Pico, могут быть еще более компактными. В России в настоящее время существует не
25.04.2024 Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все

имально доступный объем ОЗУ устройства был ограничен 1 ГБ. Compute Module 4S основан на архитектуре Raspberry Pi 4 и позиционируется разработчиком как решение для модернизации устройств, постро
29.03.2024 Выпущен набор ПО, превращающий Raspberry Pi в мощный хакерский инструмент

орый рекламируется и продаётся набор вредоносного ПО специально для дешёвых одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Набор GEOBOX позволяет превратить миникомпьютеры в средства для проведения кибе
17.11.2023 Выпущен крошечный одноплатный ПК с продвинутой начинкой. Он во всем лучше Raspberry Pi 5 и меньше iPhone

Когда китайское лучше оригинала В серия одноплатных компьютеров Banana Pi вошла новая модель BPI-M7. Она вышла спустя менее двух месяцев после релиза Raspberry Pi 5, которого весь мир ждал больше четырех лет, и оказалась во всем лучше него. За всеми одноплатниками Banana Pi стоит китайская компания SinoVoIP. Она специализируется именно на вы
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал

Raspberry Pi 5 поступает в продажу Разработчики из Raspberry Pi Foundation объявили о выпуске пятого поколения популярных одноплатных компьютеро
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала

o 2W лежит SoC система Broadcom BCM2710A1, точно такая же, как и в стартовой версии полноразмерного Raspberry Pi 3. Единственное отличие заключается в том, что в новом мини-компьютере частота в
18.08.2023 Новейшие iPhone может взломать любой школьник при помощи Raspberry Pi за $70. Видео

слежки со стороны США, оказалось возможным взломать при помощи одноплатного компьютера из семейства Raspberry Pi. Как пишет портал TechCrunch, на базе этого ПК можно собрать недорогое устройств
27.07.2023 Создан супермощный клон Raspberry Pi на новейших процессорах Intel. Цена

й Asus, выпустила новый одноплатный компьютер UP 7000. Как пишет CNX Software, это прямой конкурент Raspberry Pi 4 Model B как по габаритам, так и по общему наполнению, но это гораздо более сов
25.07.2023 Супердешевый ПК приспособили для слежки за самолетами. Дополнительное «железо» продается за копейки, ПО бесплатное

Raspberry Pi для «шпионов» Энтузиаст под псевдонимом _G4M3R_ превратил одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W в полноценное устройство для слежки за перемещениями самолетов в реальном
14.06.2023 Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux

4 июня 2023 г.), и пока компьютер доступен в единственной комплектации. Unihiker стоит примерно как Raspberry Pi 4 в комплектации с 8 ГБ ОЗУ – он оценивается в $75 (6320 руб.), но DFRobot пришл
18.05.2023 Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена

ее выпустившая умные часы Watchy ESP32 E-Ink, которые работают под управлением операционной системы Raspberry Pi OS Lite. BeepBerry – это действительно карманное решение с дисплеем на 2,7 дюйма
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11

ью – Orange Pi 5 Plus. Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом форм-факторе британского компьютера Raspberry Pi, однако отличается от последнего несколько более внушительными габаритами – 100х
14.04.2023 В Raspberry Pi подсадят ИИ, умеющий распознавать лица и следить за людьми

массы Полупроводниковое подразделение корпорации Sony объявило о стратегической инвестиции в проект Raspberry Pi с целью «донести ИИ до более широких масс». Идея состоит в том, чтобы обеспечить
10.04.2023 Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS

карты. Флагманская подсерия Raspberry Pi в последний раз обновлялась в 2019 г., когда вышла модель Raspberry Pi 4. К апрелю 2023 г. этот ПК окончательно устарел, но Raspberry Pi не спешит с ре

Публикаций - 258, упоминаний - 889

Raspberry Pi Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25917 40
Intel Corporation 12900 37
Google LLC 12847 25
Microsoft Corporation - GitHub 1130 23
Apple Inc 13343 21
Shenzhen Xunlong Software 17 16
AMD - Advanced Micro Devices 4717 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 14
Nvidia Corp 4132 13
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 59 12
Arduino Software 82 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 11
Radxa 11 10
Broadcom Inc - Avago Technologies 619 10
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 650 9
Oracle Corporation 7126 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 8
Samsung Electronics 11184 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 8
Amazon Inc - Amazon.com 3320 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 585 7
Sharp NEC Display Solutions - SNDS - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 92 7
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 7
Huawei 4742 7
Meta Platforms - Facebook 4640 7
Dell EMC 5212 6
Xiaomi - Сяоми 2310 6
IBM - International Business Machines Corp 9723 6
HP Inc. 5914 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3262 6
Allwinner Technology 23 5
Ред Софт - Red Soft 1289 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1128 5
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 4
OpenAI 637 4
CubieBoard 4 4
PandaBoard 5 4
BeagleBone 4 4
RPI - Rothschild Patent Imaging 36 14
Kickstarter 138 11
LEGO 262 2
Intel Capital 151 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1865 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Русагро Группа Компаний 400 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 393 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 623 1
Boeing 1032 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Газпром нефть 752 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 515 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 78 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 375 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 649 1
Транснефть 338 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
Мосэнерго ПАО 132 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Ford 437 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 159 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
Mars Incorporated 16 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 33 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 123 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 72 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6044 4
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 37 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1708 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 2
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 502 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
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Мосгортранс ГУП 142 1
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Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 1
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13425 36
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4029 35
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3855 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7674 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6496 23
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4801 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 23
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10832 22
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10224 21
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Linux OS 11744 103
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1230 58
Microsoft Windows 17086 55
Google Android 15414 51
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 614 42
Linux - Debian GNU 586 38
Broadcom BCM chip 67 31
Intel x86 - архитектура процессора 2192 29
Shenzhen Xunlong Software - Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 31 26
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1040 26
Apple iOS 8679 22
Microsoft Windows 10 1963 21
Apple macOS 2487 20
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1357 19
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 18
C/C++ - Язык программирования 921 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 14
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 65 13
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 13
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 12 12
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 11
Google Chrome - браузер 1730 11
Apple iPhone 6 4859 10
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 86 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 10
Oracle Java - язык программирования 3510 10
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 9
Microsoft Windows 11 877 9
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 146 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1742 8
Nvidia Jetson 48 8
Sinclair ZX Spectrum 30 8
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 742 8
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 256 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1101 7
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Google Chromebook - Google Хромбук 242 7
Upton Eben - Аптон Эбен 14 14
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Новодворский Алексей 115 6
Жовнер Павел 13 4
Цаплин Никита 96 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 241 3
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Евдокимов Андрей 97 2
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Tonas Chris - Тонас Крис 5 2
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Мантуров Денис 132 1
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Сизоненко Григорий 45 1
Фролов Павел 86 1
Гинятуллин Роман 61 1
Иванова Дагмара 44 1
Чебышев Виктор 16 1
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Старовойт Роман 22 1
Зубарев Илья 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 34
Канада 5099 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 9
Германия - Федеративная Республика 13325 9
Великобритания - Кембридж 264 6
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Китай - Тайвань 4297 5
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Индия - Bharat 5930 4
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 3
Земля - планета Солнечной системы 10933 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8730 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1838 3
Франция - Французская Республика 8219 3
Турция - Турецкая республика 2659 3
Украина 7984 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3424 2
Португалия - Португальская Республика 967 2
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Индия - Нью-Дели 91 2
Арктика - Северный полюс 187 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 2
Армения - Республика 2484 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
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Италия - Итальянская Республика 4528 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 33
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7620 11
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Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 392 9
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