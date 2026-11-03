Raspberry Pi Foundation - RPF - RPI Foundation - Raspberry Pi - одноплатный микрокомпьютер

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Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине Лучше Intel и AMD, дешевле Raspberry Pi Китайская компания Orange Pi, специализирующаяся на выпуске одноплатных компьюте

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Выпущен дешевый Raspberry Pi в необычном форм-факторе. Он самый компактный во всем семействе Пополнение в семействе Raspberry Pi Проект Raspberry Pi начал выпуск новой модели одноплатного компьютера сем

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«Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W Компания «Ред Софт» сообщила об успешном завершении тестирования операционной системы «Ред ОС 8» на одноплатном компьютере Orange Pi Zero 2W. Компания «Ред Софт» подготовила и опубликовала специализированную сборку «Ред ОС 8» для архитектуры aarch64, оптимизированную для использования на одноплатных компьютерах OrangePi Z

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