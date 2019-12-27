Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков

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Минтруд закупил отечественную ОС на основе Linux, на что готов был потратить в 14 раз больше средств, чем в итоге заплатил победителю аукционной «бойни», устроенной потенциальными поставщиками.

РОСА для Минтруда по демпинговым ценам

Как стало известно CNews, российская компания Roundred (ООО «Раунд ред») завершила поставку в Минтруд 2528 экземпляров отечественных десктопных операционных систем «Кобальт» на ядре Linux разработки компании РОСА. Непосредственными пользователями софта станут сотрудники сети подведомственных министерству учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ) в 85 регионах России. Они проводят освидетельствования граждан для установления группы инвалидности, определения степени утраты профессиональной трудоспособности и т. д.

Госконтракт достался Roundred в мае 2019 г. по итогам электронного аукциона с начальной ценой лота в 36,73 млн руб. В торгах приняло участие пять компаний. «Скайсофт виктори» остановился на отметке в 7,71 млн руб., «Онлайн стори» — 4,41 млн руб., «Лад-софт» — 3,86 млн руб., «Аквариус» — 2,75 млн руб. Победное предложение Roundred составило 2,57 млн руб. То есть снижение к начальной цене лота превысило 14 раз (около 93%).

Конкретный вендор требующейся к поставке ОС в техзадании тендера прописан не был. Указывался лишь краткий набор ожидаемых параметров и сообщалось, что дистрибутив должен быть включен в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи и иметь сертификат ФСТЭК. О том, что Roundred предложил Минтруду именно ОС «Кобальт», говорится на сайте этой компании.

Минтруд купил российский Linux, сэкономив 93% бюджета

Пресс-служба Минтруда не смогла рассказать CNews, какие дистрибутивы заменила собой ОС РОСА, и не планирует ли министерство тиражировать проект на другие свои подразделения.

Что собой представляет РОСА «Кобальт»

На сайте разработчика говорится, что семейство операционных систем РОСА «Кобальт» сертифицировано ФСТЭК в клиентском и серверном вариантах. ПО рекомендуется для использования коммерческими структурами, промышленными предприятиями и органами госвласти, работающими с конфиденциальной информацией, включая персональные данные.

Средства защиты информации «Кобальт» обеспечивают идентификацию и аутентификацию, управление доступом, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, изоляцию процессов, защиту памяти, контроль целостности, функционирование и фильтрацию сетевого потока, говорится в описании.

Отмечается, что существует также версия ОС под названием ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD) 7.3 — почти полный функциональный аналог «Кобальт» для клиентских систем, отличающийся лишь отсутствием сертификата ФСТЭК.

Среди основных особенностей «Кобальта» заявлены поддержка IPA и Active Directory, сред рабочего стола MATE и GNOME, возможность запуска Windows-приложений при помощи Wine, система печати CUPS, совместимость с СУСВ ROSA Virtualization, возможность выбора между ядром 3.10 и 4.9 для лучшей совместимости с оборудованием.

Сразу после развертывания ОС доступны к установке веб-браузер Firefox, почтовый клиент Thunderbird, офисные пакеты LibreOffice и FreeOffice, система верстки TeX, файловые менеджеры Caja и mc, медиаплееры VLC, Totem и Rhythmbox, torrent-клиент Transmission, графические редакторы GIMP, Inkscape и OpenOffice.org Draw, программы для сканирования XSane и Simple Scan. программа для записи дисков Brasero, клиент мгновенных сообщений Pidgin.

В ОС присутствуют утилиты собственной разработки РОСА: средство расширенного управления атрибутами ROSA Chattr, средство шифрования информации ROSA Crypto Tool, средство очистки памяти ROSA Memory Clean, средство гарантированного удаления файлов ROSA Shred.

«Кобальт» поддерживает «1С:предприятие 8.3», ViPNet Client, ПО «Криптопро, smart-карты RuToken и eToken.