Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Thales Gemalto SafeNet eToken
Публикаций - 216, упоминаний - 346
Thales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
|Крячков Антон 17 8
|Груздев Сергей 35 6
|Калемберг Денис 23 4
|Сабанов Алексей 21 3
|Гонебный Игорь 8 3
|Мучник Феликс 67 2
|Ступин Сергей 9 2
|Колесников Алексей 17 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Груданов Сергей 21 2
|Нащекин Алексей 112 2
|Дудина Янина 5 1
|Петров Евгений 14 1
|Грязнов Дмитрий 6 1
|Гусак Михаил 4 1
|Масановец Валентин 5 1
|Логвинова Марина 2 1
|Додохов Александр 3 1
|Романченко Дмитрий 11 1
|Чирков Максим 4 1
|Зотов Алексей 26 1
|Ушаков Михаил 30 1
|Емельянов Антон 60 1
|Санин Александр 15 1
|Серегин Алексей 7 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Коханько Сергей 2 1
|Румянцев Антон 47 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Ким Александр 36 1
|Сотин Денис 106 1
|Патешман Виталий 36 1
|Куренков Александр 3 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Уханов Дмитрий 3 1
|Чуров Владимир 22 1
|Григорьев Сергей 6 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Гаврилов Роман 5 1
|РИА Новости 766 1
|Мобильные системы 94 1
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Juniper Research 468 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|Gartner - Dataquest 340 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru