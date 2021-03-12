Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС» подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС». «Электронный ключ Safenet eToken 1

Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110 тестирования на совместимость программного блейда Full Disk Encryption и электронных ключей SafeNet eToken 5110.Программный блейд Full Disk Encryption обеспечивает автоматическую защиту жестких

«Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11 дин Р.Д.» сообщила о выходе новой версии программного комплекса (ПК) «Единый Клиент JaCarta» 2.11 для настройки USB-токенов и смарт-карт JaCarta, в том числе новых устройств линейки JaCarta-2 ГОСТ, и eToken.ПК «Единый Клиент JaCarta» объединяет в себе все необходимые инструменты для настройки и работы с USB-токенами и смарт-картами семейства JaCarta, а также устройствами eToken, в то

Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken ний на совместимость своих продуктов. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы системы CargoSoft TMS с USB-токенами линеек JaCarta и eToken. Так, система совместима с JaCarta WebPass, а также eToken PASS и eToken NG-OTP (Java). Работает на любой операционной системе, поддерживающей Java (Windows, Linux, Mac OS

Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken ть своих продуктов. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы средства доверенной загрузки Dallas Lock со смарт-картами и USB-ключами eToken PRO (Java). Работоспособность СДЗ Dallas Lock с электронными USB-ключом eToken не зависит от используемой операционной системы. СДЗ Dallas Lock — это программно-аппаратное решение

СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами SafeNet eToken я, в результате которых была подтверждена корректность совместной работы электронных ключей SafeNet eToken c СЗИ Dallas Lock 8.0. Об этом CNews сообщили в компании «Конфидент». В частности, сер

Продлен сертификат ФСТЭК России на «Электронный ключ eToken 5» ционной безопасности, объявила о завершении работ по продлению сертификата ФСТЭК России на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации пользователей «Электронный ключ eToken 5». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Сертификат соответствия № 1883, выданный ФСТЭК России, подтверждает, что программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой ин

«Центр-инвест» повысил безопасность работы своих клиентов в системе ДБО ов в системе дистанционного банковского обслуживания, внедрив поддержку устройства «доверенного» отображения и подписи платёжных документов SafeTouch и сертифицированного средства электронной подписи eToken ГОСТ в систему «Центр-инвест» — «Клиент-онлайн». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Устройство SafeTouch относится к классу оборудования Trust screen, обеспечивает доверенное отобр

Генераторы одноразовых паролей eToken Pass совместимы с облачной системой Medesk аммы лечения, автоматизировать работу с документацией, получать удобную аналитику и отчётность. Сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестовых испытаний, подтверждают корректность работы eToken Pass с облачной системой управления клиникой Medesk. eToken Pass представляет собой автономный генератор одноразовых паролей (технология One-Time Password — OTP), не требующий под

Тонкие клиенты Tonk совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta и eToken , подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Документы подтверждают корректность работы смарт-карт и электронных ключей продуктовых линеек JaCarta и eToken с тонкими клиентами Tonk (TN1221, TN1421, T1521, TN1621, TN1921, T2021, WINBOX2, WINBOX3, SB 200W) на базе операционной системы Windows Embedded. В частности, для аутентификации в термин

USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP» й безопасности, и «Крипто-Про», российский разработчик средств криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость смарт-карт и USB-токенов продуктовых линеек JaCarta и eToken с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». По результатам тестирования компании подписали ряд сертификатов совместимости, свидетельс

Смарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken протестированы на совместимость с «КриптоАРМ» 5.2 Технологии», российский разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость USB-ключей и смарт-карт JaCarta и eToken с обновлённой версией приложения «КриптоАРМ». Как говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews, сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестирования, сви

Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты» Для защиты информации пользователей, хранящейся в личном кабинете платёжной системы «Таможенная карта», теперь могут использоваться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ, а также технология JC-WebClient от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «Ала

Подтверждена корректность работы смарт-карт и USB-токенов JaCarta и eToken с ПО ViPNet Administrator 4 , и «ИнфоТекс», производитель программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость продуктовых линеек JaCarta и eToken с программным комплексом ViPNet Administrator 4. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Согласно сертификатам совместимости, подписанными компаниями по итогам тестирования, с базовым п

Cмарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken совместимы с ViPNet Client 4 ертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность совместной работы программного комплекса ViPNet Client 4 и электронных USB-ключей и смарт-карт продуктовых линеек JaCarta и eToken. В частности, с программным комплексом, выполняющим функции VPN-клиента, персонального экрана и клиента защищённой почтовой системы, для строгой двухфакторной аутентификации пользователе

Электронные ключи JaCarta и eToken совместимы с новой версией «КриптоАРМ» рограммного обеспечения в области криптографической защиты информации, завершили тестовые испытании на совместимость обновлённой версии программы «КриптоАРМ» с электронными ключами семейств JaCarta и eToken. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы универсальной программы для шифрования и электронной подписи фай

«Аладдин Р.Д.» продлила сертификат ФСБ на СКЗИ в составе JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, продлила сертификат ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав изделия JaCarta ГОСТ (eToken ГОСТ). Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Согласно сертификату соответствия № СФ/124-2380, вступившему в силу 11 мая 2014 г. после окончания срока действия сертификата № СФ/124-167

ПАК SafeNet eToken 8 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК т 9 октября 2012 г. на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации SafeNet eToken 8, сообщила о проведении инспекционного контроля в соответствии с положением о

Интернет-магазин CryptoStore предлагает комплект для электронной подписи «Крипто eToken» CryptoStore.Ru, интернет-магазин криптографического программного обеспечения, сообщил о выходе нового комплекта — «Крипто eToken». Комплект предназначен для организаций, использующих электронную подпись в своей деятельности. Как рассказали CNews в компании «Аладдин Р.Д.», комплект состоит из двух решений: программ

eToken Pass обеспечивает безопасность системы ДБО банка «Центр-инвест» Компании БСЦ Мск и «Алладин Р.Д.» обеспечили безопасность системы ДБО Gemini банка «Центр-инвест» с помощью ключей eToken Pass. В составе филиальной сети банка «Центр-инвест» насчитывается 140 офисов в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также представительства в Мос

Продукты eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» сертифицированы ФСБ России тчик и поставщик решений для информационной безопасности, сообщила о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав продуктов линеек eToken ГОСТ и JaCarta ГОСT. Как рассказали CNews в компании, сертификат соответствия ФСБ № СФ/121-2270 от 12 декабря 2013 г. даёт возможность использовать изделия eToken ГОСТ и JaCarta Г

ОС Rosa 2011 протестирована на совместимость с электронными ключами и смарт-картами eToken Компании «Аладдин Р.Д.» и «Роса» объявили о завершении серии тестовых испытаний, подтвердивших корректность совместной работы электронных ключей и смарт-карт eToken с операционной системой Rosa 2011. Rosa 2011, разработанная компанией «Роса», является сертифицированной ФСТЭК России операционной системой для организаций, работающих с персональными да

Персональные данные пациентов медицинских учреждений Марий Эл под защитой eToken Приволжском федеральном округе, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявили о завершении проекта по внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) 72K и программного обеспечения eToken Network Logon в медицинских учреждениях республики Марий Эл. Для приведения всех информационных систем (ИС) республики в соответст

Банк «Кубань Кредит» обеспечил безопасность системы ДБО с помощью ключей eToken ГОСТ Компания R-Style Softlab сообщила о внедрении в банке «Кубань Кредит» электронных ключей eToken ГОСТ от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. КБ «Кубань Кредит» работает на финансовом рынке Кр

ТГУ им. Державина под защитой eToken Компании ARinteg и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешном внедрении электронных ключей eToken в ИБ-инфраструктуру Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», в связи с разработкой информационной системы руководством «Тамб

Тонкие клиенты HP совместимы с USB-ключами и смарт-картами eToken Компании «Аладдин Р.Д.» и HP подтвердили корректность совместной работы продуктов линейки eToken и тонких клиентов HP. Электронные ключи и смарт-карты eToken являются решениями защиты от несанкционированного доступа, к тому же, они официально сертифицированы для совместной ра

Обновленная линейка eToken сертифицирована ФСТЭК России ескому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на обновленную линейку электронных ключей и смарт-карт eToken производства SafeNet Incorporation. Действие сертификата ФСТЭК России распространяется

Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken Компания «Аладдин Р.Д.» и группа компаний «Тонк» сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость USB-ключей eToken и тонких клиентов «Тонк». Теперь российские заказчики смогут усилить безопасность работы с тонкими клиентами с помощью средств для двухфакторной аутентификации пользователей. В частности

СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch Компания «Крипто-Про» встроила поддержку считывателя смарт-карт SafeTouch от компании SafeTech для нового средства криптографической защиты «КриптоПро eToken CSP». СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» реализовано с использованием архитектуры «Функциональный ключевой носитель» (ФКН) и позволяет вывести защиту секретного ключа пользователя на кач

Система ДБО iSimpleBank теперь доступна с USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ Компании «Аладдин Р.Д.» и iSimpleLab (входит в консорциум iCAMGroup) разработали готовое решение, позволяющее использовать систему ДБО iSimpleBank 2.0 с новыми USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ в любом современном браузере под управлением наиболее распространённых операционных систем. USB-ключи и смарт-карты eToken ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» реализуют сертифицированную

Электронные ключи и смарт-карты eToken защищают данные пользователей СЗИ «Аура» Компания «Аладдин Р.Д.» и Санкт-Петербургский институт информатики и автоматики РАН (СПИИРАН) подтвердили совместимость средства защиты информации «Аура» 1.2 и электронных ключей и смарт-карт eToken. Для подтверждения корректной работы интегрированных решений были проведены сертификационные испытания, в результате которых получен сертификат совместимости СЗИ «Аура» 1.2 с моделями эл

Электронные ключи eToken сертифицированы на совместимость с продуктами «Сигнал-КОМ» Компании «Аладдин Р.Д.» и «Сигнал-КОМ» завершили сертификационные испытания, подтвердившие корректность работы электронного ключа eToken ГОСТ с программными комплексами Inter-PRO Client и Admin PKI. Программный комплекс Inter-PRO предназначен для криптографической защиты информационных систем, построенных на базе веб-техн

VPN/FW «Застава» + eToken NG Flash: защищенный доступ к корпоративным информационным ресурсам Компании «Аладдин Р.Д.» и «Элвис-Плюс» сообщили об окончании совместного тестирования решения, созданного на базе продуктов VPN/FW «Застава» и eToken NG Flash. Решение предназначено для обеспечения доверенной среды и защищённого доступа к корпоративным информационным ресурсам. В целом совместное решение на базе продуктов VPN/FW « Заст

«Московский Индустриальный Банк» внедряет eToken ГОСТ для защиты корпоративных клиентов рных для систем дистанционного обслуживания розницы. Так, для работы клиенту (юридическому лицу) не требуется устанавливать специализированное ПО для обеспечения информационной безопасности. Работа с eToken ГОСТ осуществляется непосредственно из интернет-браузера в абсолютно прозрачном для клиента режиме. Такой подход позволяет упростить как процесс подключения клиента к системе «Телебанк E

Ключи eToken совместимы с СЗИ «Страж NT» Компания «Аладдин Р.Д.» и НПЦ «Модуль» объявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken и системы защиты информации от несанкционированного доступа «Страж NT». Система «Страж NT» предназначена для комплексной защиты информации от несанкционированного доступа и имеет сертифи

«Интернет Клиент-Банк» «Росбанка» под защитой электронных ключей eToken ГОСТ АКБ «Росбанк» и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, объявили об успешном внедрении электронных ключей eToken ГОСТ в систему «Интернет Клиент-Банк» (ИКБ), что позволило повысить безопасность дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов банка. В настоящий момент дистанционное ба

eToken обеспечивает защиту персональных данных «Российского союза автостраховщиков» пасности, и системный интегратор «Элвис-Плюс» подвели первые итоги проекта по защите персональных данных в «Российском союзе автостраховщиков» (РСА) и компании «РСА-Клиринг». В рамках проекта решение eToken было внедрено в системе «Зеленая карта АИС РСА», а также в аппаратно-программном комплексе информационно-расчётного центра обязательного страхования автогражданской ответственности (АПК

R-Style Softlab внедрила в систему интернет-банкинга «Пробизнесбанка» eToken PASS АКБ «Пробизнесбанк» объявил о завершении проекта по внедрению в систему интернет-банкинга eToken PASS — решения компании «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности корпоративных клиентов. Для «Пробизнесбанка» безопасная аутентификация клиентов является одной из ключе

«Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java) «Райффайзенбанк» и компания «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении проекта по внедрению в банке технологии защиты системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet на базе устройств eToken PRO (Java). Предпосылкой к реализации проекта стало внедрение в «Райффайзенбанке» современной системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet для юридических лиц. Она осн