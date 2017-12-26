Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 83310
ИКТ 7374
Организации 5525
Ведомства 1296
Ассоциации 626
Технологии 2746
Системы 16201
Персоны 29483
География 1437
Статьи 1038
Пресса 837
ИАА 574
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1374
Мероприятия 799

Thales Gemalto SafeNet eToken



26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11
06.10.2016 Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken
27.09.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken
03.09.2015 «Центр-инвест» повысил безопасность работы своих клиентов в системе ДБО
22.01.2015 Тонкие клиенты Tonk совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta и eToken
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP»
26.11.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken протестированы на совместимость с «КриптоАРМ» 5.2
25.11.2014 Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты»
09.10.2014 Подтверждена корректность работы смарт-карт и USB-токенов JaCarta и eToken с ПО ViPNet Administrator 4
08.10.2014 Cмарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken совместимы с ViPNet Client 4
09.06.2014 Электронные ключи JaCarta и eToken совместимы с новой версией «КриптоАРМ»
26.12.2013 Интернет-магазин CryptoStore предлагает комплект для электронной подписи «Крипто eToken»
16.04.2013 ОС Rosa 2011 протестирована на совместимость с электронными ключами и смарт-картами eToken
30.01.2013 Банк «Кубань Кредит» обеспечил безопасность системы ДБО с помощью ключей eToken ГОСТ
16.10.2012 Тонкие клиенты HP совместимы с USB-ключами и смарт-картами eToken
16.10.2012 Обновленная линейка eToken сертифицирована ФСТЭК России
25.07.2012 Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken
16.07.2012 Система ДБО iSimpleBank теперь доступна с USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ
09.07.2012 Электронные ключи и смарт-карты eToken защищают данные пользователей СЗИ «Аура»
20.06.2012 Электронные ключи eToken сертифицированы на совместимость с продуктами «Сигнал-КОМ»
21.02.2012 «Московский Индустриальный Банк» внедряет eToken ГОСТ для защиты корпоративных клиентов
16.02.2012 Ключи eToken совместимы с СЗИ «Страж NT»
26.10.2011 eToken обеспечивает защиту персональных данных «Российского союза автостраховщиков»
04.10.2011 R-Style Softlab внедрила в систему интернет-банкинга «Пробизнесбанка» eToken PASS
15.08.2011 Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2
28.06.2011 Банк «АК Барс» выбрал комплексное решение от «Аладдин Р.Д.» и «Лаборатории Касперского» для защиты ДБО
27.06.2011 ФСБ России сертифицировала eToken ГОСТ
21.06.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость со средством защиты информации «Блокхост-Сеть»
24.05.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость с защитными продуктами «Соболь» и Secret Net
11.05.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость с программным комплексом «Астрал-Отчет»
09.03.2011 eToken ГОСТ сертифицирован ФСБ России
15.02.2011 «НС Банк» выбрал eToken для защиты системы ДБО
10.02.2011 Клиенты BSS выбирают защиту eToken от «Аладдин Р.Д.»
23.12.2010 Электронный документооборот «Аском-Док» защищен решениями eToken
23.11.2010 «Русь-Банк» повысил безопасность дистанционного обслуживания с помощью eToken PRO
15.11.2010 Сетевые концентраторы Anywhere USB и eToken обеспечивают безопасность виртуальных инфраструктур
30.08.2010 Средства защиты данных «Панцирь» протестированы на совместимость с ключами eToken
18.08.2010 eToken пришёл в ИСПДн 1 класса
03.08.2010 eToken обеспечивает безопасную работу с ЭЦП в СЭД DiState
05.07.2010 Ключи eToken ГОСТ обеспечивают ИБ системы «Интернет-Клиент» «Пробизнесбанка»

Публикаций - 216, упоминаний - 346

Thales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 158
Microsoft Corporation 22497 28
Крипто-ПРО 308 18
Oracle Corporation 6035 14
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 11
Thales - Gemalto - SafeNet 128 8
Программный продукт ГК 3960 6
Signal-COM - Сигнал-КОМ 39 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Intel Corporation 11262 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 4
ЛИССИ-Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 26 4
Код Безопасности 432 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 4
6072 4
ФОРС - Центр разработки 390 3
ОТР 176 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 3
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 3
Cisco Systems 4720 3
VMware 2025 3
Tonk - Тонк ГК 36 3
Citrix Systems 744 3
Информзащита 641 2
Directum - Директум 830 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 90 2
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 39 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 2
Газинформсервис - ГИС 59 2
AstroSoft - Астрософт 87 2
Nvidia Corp 3118 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
Corel Corporation 331 2
Gemalto 175 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Айтеко - iTeco 915 2
Альфа-Банк 1476 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 2
ВТБ - Транскредитбанк 97 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Почта России ПАО 1853 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 50 1
Пробизнесбанк АКБ 126 1
Vector Capital 15 1
Центр-инвест КБ 42 1
Открытие ФК - Таможенная карта 13 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 18 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 1
Скайсофт Виктори 2 1
РусГидро ПАО 206 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
Мосэнерго ПАО 112 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
Renault - Рено Россия 132 1
Ак Барс Банк 212 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Visa International 1809 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 59
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 2 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 7 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 227 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 60
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 55
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 39
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 214 19
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 16
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 16
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 15
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 13
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 12
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 148 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 11
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 10
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 8
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 189 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 6
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 116 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 6
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 225 5
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 159 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 5
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 83 5
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 272 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 4
Website - Вебсайт 9736 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 3
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1145 3
СЗИ - Средства защиты информации 1082 3
Aladdin JaCarta 257 86
Aladdin eToken Management System 103 63
Oracle Java - язык программирования 2554 37
Linux OS 7669 24
Aladdin Secret Disk 71 23
Microsoft Windows 10 11713 22
Microsoft Windows 2104 19
КриптоПро СКЗИ CSP 144 19
Aladdin Knowledge Systems 43 16
Aladdin JaCarta PKI 80 15
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 15
Microsoft Windows XP 2291 10
Apple macOS 1457 9
Microsoft Windows 2000 2856 9
BSS BS-Client ДБО 133 8
Microsoft Windows 7 1780 7
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 28 6
Microsoft Windows Server 2003 467 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
InfoTeCS - ViPNet Client 68 5
Google Android 11959 5
Apple iOS 6422 5
Apple macOS X - Rhapsody 1495 4
Aladdin JaCarta LT 24 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 4
Oracle Java Card 15 4
Microsoft Windows Server 2008 243 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 4
InfoTeCS - ViPNet CSP 33 4
Signal-COM CSP 10 4
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 20 4
Apple Safari - браузер 743 4
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Oracle СУБД 310 4
Aladdin eSafe 35 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 3
Крячков Антон 17 8
Груздев Сергей 35 6
Калемберг Денис 23 4
Сабанов Алексей 21 3
Гонебный Игорь 8 3
Мучник Феликс 67 2
Ступин Сергей 9 2
Колесников Алексей 17 2
Мамыкин Владимир 44 2
Груданов Сергей 21 2
Нащекин Алексей 112 2
Дудина Янина 5 1
Петров Евгений 14 1
Грязнов Дмитрий 6 1
Гусак Михаил 4 1
Масановец Валентин 5 1
Логвинова Марина 2 1
Додохов Александр 3 1
Романченко Дмитрий 11 1
Чирков Максим 4 1
Зотов Алексей 26 1
Ушаков Михаил 30 1
Емельянов Антон 60 1
Санин Александр 15 1
Серегин Алексей 7 1
Щеглов Андрей 4 1
Коханько Сергей 2 1
Румянцев Антон 47 1
Афанасьев Алексей 25 1
Белоусов Сергей 233 1
Ким Александр 36 1
Сотин Денис 106 1
Патешман Виталий 36 1
Куренков Александр 3 1
Шалманов Сергей 199 1
Уханов Дмитрий 3 1
Чуров Владимир 22 1
Григорьев Сергей 6 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Гаврилов Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Россия - ЮФО - Севастополь 469 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Казахстан - Республика 4467 2
Украина 6212 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Россия - Сибирь 1579 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 1
Россия - Кубань 106 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 122 1
Швеция - Королевство 2072 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Китай - Тайвань 2115 1
Америка 2011 1
Бельгия - Королевство 851 1
Беларусь - Минск 545 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Узбекистан - Республика 1285 1
Америка Южная 680 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Азия - Азиатский регион 3803 1
Эстония - Эстонская Республика 695 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 1
Канада 3319 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 59
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 14
Юриспруденция 1629 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 5
Человеческий фактор 1099 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Федеральное законодательство 1944 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 167 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 193 1
РИА Новости 766 1
Мобильные системы 94 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Juniper Research 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Gartner - Dataquest 340 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Информзащита Учебный центр 38 1
CeBIT 454 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Показать еще

Наука

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием
Показать еще