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Thales Gemalto SafeNet eToken

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.03.2021 Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС»

подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС». «Электронный ключ Safenet eToken 1
07.02.2018 Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110

тестирования на совместимость программного блейда Full Disk Encryption и электронных ключей SafeNet eToken 5110.Программный блейд Full Disk Encryption обеспечивает автоматическую защиту жестких
26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11

дин Р.Д.» сообщила о выходе новой версии программного комплекса (ПК) «Единый Клиент JaCarta» 2.11 для настройки USB-токенов и смарт-карт JaCarta, в том числе новых устройств линейки JaCarta-2 ГОСТ, и eToken.ПК «Единый Клиент JaCarta» объединяет в себе все необходимые инструменты для настройки и работы с USB-токенами и смарт-картами семейства JaCarta, а также устройствами eToken, в то
06.10.2016 Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken

ний на совместимость своих продуктов. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы системы CargoSoft TMS с USB-токенами линеек JaCarta и eToken. Так, система совместима с JaCarta WebPass, а также eToken PASS и eToken NG-OTP (Java). Работает на любой операционной системе, поддерживающей Java (Windows, Linux, Mac OS

27.09.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken

ть своих продуктов. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы средства доверенной загрузки Dallas Lock со смарт-картами и USB-ключами eToken PRO (Java). Работоспособность СДЗ Dallas Lock с электронными USB-ключом eToken не зависит от используемой операционной системы. СДЗ Dallas Lock — это программно-аппаратное решение
15.09.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами SafeNet eToken

я, в результате которых была подтверждена корректность совместной работы электронных ключей SafeNet eToken c СЗИ Dallas Lock 8.0. Об этом CNews сообщили в компании «Конфидент». В частности, сер
26.08.2016 Продлен сертификат ФСТЭК России на «Электронный ключ eToken 5»

ционной безопасности, объявила о завершении работ по продлению сертификата ФСТЭК России на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации пользователей «Электронный ключ eToken 5». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Сертификат соответствия № 1883, выданный ФСТЭК России, подтверждает, что программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой ин
03.09.2015 «Центр-инвест» повысил безопасность работы своих клиентов в системе ДБО

ов в системе дистанционного банковского обслуживания, внедрив поддержку устройства «доверенного» отображения и подписи платёжных документов SafeTouch и сертифицированного средства электронной подписи eToken ГОСТ в систему «Центр-инвест» — «Клиент-онлайн». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Устройство SafeTouch относится к классу оборудования Trust screen, обеспечивает доверенное отобр
20.07.2015 Генераторы одноразовых паролей eToken Pass совместимы с облачной системой Medesk

аммы лечения, автоматизировать работу с документацией, получать удобную аналитику и отчётность. Сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестовых испытаний, подтверждают корректность работы eToken Pass с облачной системой управления клиникой Medesk. eToken Pass представляет собой автономный генератор одноразовых паролей (технология One-Time Password — OTP), не требующий под
22.01.2015 Тонкие клиенты Tonk совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta и eToken

, подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Документы подтверждают корректность работы смарт-карт и электронных ключей продуктовых линеек JaCarta и eToken с тонкими клиентами Tonk (TN1221, TN1421, T1521, TN1621, TN1921, T2021, WINBOX2, WINBOX3, SB 200W) на базе операционной системы Windows Embedded. В частности, для аутентификации в термин
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP»

й безопасности, и «Крипто-Про», российский разработчик средств криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость смарт-карт и USB-токенов продуктовых линеек JaCarta и eToken с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». По результатам тестирования компании подписали ряд сертификатов совместимости, свидетельс
26.11.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken протестированы на совместимость с «КриптоАРМ» 5.2

Технологии», российский разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость USB-ключей и смарт-карт JaCarta и eToken с обновлённой версией приложения «КриптоАРМ». Как говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews, сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестирования, сви
25.11.2014 Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты»

Для защиты информации пользователей, хранящейся в личном кабинете платёжной системы «Таможенная карта», теперь могут использоваться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ, а также технология JC-WebClient от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «Ала
09.10.2014 Подтверждена корректность работы смарт-карт и USB-токенов JaCarta и eToken с ПО ViPNet Administrator 4

, и «ИнфоТекс», производитель программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость продуктовых линеек JaCarta и eToken с программным комплексом ViPNet Administrator 4. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Согласно сертификатам совместимости, подписанными компаниями по итогам тестирования, с базовым п
08.10.2014 Cмарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken совместимы с ViPNet Client 4

ертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность совместной работы программного комплекса ViPNet Client 4 и электронных USB-ключей и смарт-карт продуктовых линеек JaCarta и eToken. В частности, с программным комплексом, выполняющим функции VPN-клиента, персонального экрана и клиента защищённой почтовой системы, для строгой двухфакторной аутентификации пользователе
09.06.2014 Электронные ключи JaCarta и eToken совместимы с новой версией «КриптоАРМ»

рограммного обеспечения в области криптографической защиты информации, завершили тестовые испытании на совместимость обновлённой версии программы «КриптоАРМ» с электронными ключами семейств JaCarta и eToken. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы универсальной программы для шифрования и электронной подписи фай
12.05.2014 «Аладдин Р.Д.» продлила сертификат ФСБ на СКЗИ в составе JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ

и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, продлила сертификат ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав изделия JaCarta ГОСТ (eToken ГОСТ). Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Согласно сертификату соответствия № СФ/124-2380, вступившему в силу 11 мая 2014 г. после окончания срока действия сертификата № СФ/124-167
17.03.2014 ПАК SafeNet eToken 8 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК

т 9 октября 2012 г. на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации SafeNet eToken 8, сообщила о проведении инспекционного контроля в соответствии с положением о
26.12.2013 Интернет-магазин CryptoStore предлагает комплект для электронной подписи «Крипто eToken»

CryptoStore.Ru, интернет-магазин криптографического программного обеспечения, сообщил о выходе нового комплекта — «Крипто eToken». Комплект предназначен для организаций, использующих электронную подпись в своей деятельности. Как рассказали CNews в компании «Аладдин Р.Д.», комплект состоит из двух решений: программ
24.12.2013 eToken Pass обеспечивает безопасность системы ДБО банка «Центр-инвест»

Компании БСЦ Мск и «Алладин Р.Д.» обеспечили безопасность системы ДБО Gemini банка «Центр-инвест» с помощью ключей eToken Pass. В составе филиальной сети банка «Центр-инвест» насчитывается 140 офисов в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также представительства в Мос
24.12.2013 Продукты eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» сертифицированы ФСБ России

тчик и поставщик решений для информационной безопасности, сообщила о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав продуктов линеек eToken ГОСТ и JaCarta ГОСT. Как рассказали CNews в компании, сертификат соответствия ФСБ № СФ/121-2270 от 12 декабря 2013 г. даёт возможность использовать изделия eToken ГОСТ и JaCarta Г
16.04.2013 ОС Rosa 2011 протестирована на совместимость с электронными ключами и смарт-картами eToken

Компании «Аладдин Р.Д.» и «Роса» объявили о завершении серии тестовых испытаний, подтвердивших корректность совместной работы электронных ключей и смарт-карт eToken с операционной системой Rosa 2011. Rosa 2011, разработанная компанией «Роса», является сертифицированной ФСТЭК России операционной системой для организаций, работающих с персональными да
18.03.2013 Персональные данные пациентов медицинских учреждений Марий Эл под защитой eToken

Приволжском федеральном округе, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявили о завершении проекта по внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) 72K и программного обеспечения eToken Network Logon в медицинских учреждениях республики Марий Эл. Для приведения всех информационных систем (ИС) республики в соответст
30.01.2013 Банк «Кубань Кредит» обеспечил безопасность системы ДБО с помощью ключей eToken ГОСТ

Компания R-Style Softlab сообщила о внедрении в банке «Кубань Кредит» электронных ключей eToken ГОСТ от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. КБ «Кубань Кредит» работает на финансовом рынке Кр
21.01.2013 ТГУ им. Державина под защитой eToken

Компании ARinteg и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешном внедрении электронных ключей eToken в ИБ-инфраструктуру Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», в связи с разработкой информационной системы руководством «Тамб
16.10.2012 Тонкие клиенты HP совместимы с USB-ключами и смарт-картами eToken

Компании «Аладдин Р.Д.» и HP подтвердили корректность совместной работы продуктов линейки eToken и тонких клиентов HP. Электронные ключи и смарт-карты eToken являются решениями защиты от несанкционированного доступа, к тому же, они официально сертифицированы для совместной ра
16.10.2012 Обновленная линейка eToken сертифицирована ФСТЭК России

ескому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на обновленную линейку электронных ключей и смарт-карт eToken производства SafeNet Incorporation. Действие сертификата ФСТЭК России распространяется
25.07.2012 Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken

Компания «Аладдин Р.Д.» и группа компаний «Тонк» сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость USB-ключей eToken и тонких клиентов «Тонк». Теперь российские заказчики смогут усилить безопасность работы с тонкими клиентами с помощью средств для двухфакторной аутентификации пользователей. В частности
20.07.2012 СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch

Компания «Крипто-Про» встроила поддержку считывателя смарт-карт SafeTouch от компании SafeTech для нового средства криптографической защиты «КриптоПро eToken CSP». СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» реализовано с использованием архитектуры «Функциональный ключевой носитель» (ФКН) и позволяет вывести защиту секретного ключа пользователя на кач
16.07.2012 Система ДБО iSimpleBank теперь доступна с USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ

Компании «Аладдин Р.Д.» и iSimpleLab (входит в консорциум iCAMGroup) разработали готовое решение, позволяющее использовать систему ДБО iSimpleBank 2.0 с новыми USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ в любом современном браузере под управлением наиболее распространённых операционных систем. USB-ключи и смарт-карты eToken ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» реализуют сертифицированную

09.07.2012 Электронные ключи и смарт-карты eToken защищают данные пользователей СЗИ «Аура»

Компания «Аладдин Р.Д.» и Санкт-Петербургский институт информатики и автоматики РАН (СПИИРАН) подтвердили совместимость средства защиты информации «Аура» 1.2 и электронных ключей и смарт-карт eToken. Для подтверждения корректной работы интегрированных решений были проведены сертификационные испытания, в результате которых получен сертификат совместимости СЗИ «Аура» 1.2 с моделями эл
20.06.2012 Электронные ключи eToken сертифицированы на совместимость с продуктами «Сигнал-КОМ»

Компании «Аладдин Р.Д.» и «Сигнал-КОМ» завершили сертификационные испытания, подтвердившие корректность работы электронного ключа eToken ГОСТ с программными комплексами Inter-PRO Client и Admin PKI. Программный комплекс Inter-PRO предназначен для криптографической защиты информационных систем, построенных на базе веб-техн
07.06.2012 VPN/FW «Застава» + eToken NG Flash: защищенный доступ к корпоративным информационным ресурсам

Компании «Аладдин Р.Д.» и «Элвис-Плюс» сообщили об окончании совместного тестирования решения, созданного на базе продуктов VPN/FW «Застава» и eToken NG Flash. Решение предназначено для обеспечения доверенной среды и защищённого доступа к корпоративным информационным ресурсам. В целом совместное решение на базе продуктов VPN/FW « Заст
21.02.2012 «Московский Индустриальный Банк» внедряет eToken ГОСТ для защиты корпоративных клиентов

рных для систем дистанционного обслуживания розницы. Так, для работы клиенту (юридическому лицу) не требуется устанавливать специализированное ПО для обеспечения информационной безопасности. Работа с eToken ГОСТ осуществляется непосредственно из интернет-браузера в абсолютно прозрачном для клиента режиме. Такой подход позволяет упростить как процесс подключения клиента к системе «Телебанк E
16.02.2012 Ключи eToken совместимы с СЗИ «Страж NT»

Компания «Аладдин Р.Д.» и НПЦ «Модуль» объявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken и системы защиты информации от несанкционированного доступа «Страж NT». Система «Страж NT» предназначена для комплексной защиты информации от несанкционированного доступа и имеет сертифи
07.12.2011 «Интернет Клиент-Банк» «Росбанка» под защитой электронных ключей eToken ГОСТ

АКБ «Росбанк» и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, объявили об успешном внедрении электронных ключей eToken ГОСТ в систему «Интернет Клиент-Банк» (ИКБ), что позволило повысить безопасность дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов банка. В настоящий момент дистанционное ба
26.10.2011 eToken обеспечивает защиту персональных данных «Российского союза автостраховщиков»

пасности, и системный интегратор «Элвис-Плюс» подвели первые итоги проекта по защите персональных данных в «Российском союзе автостраховщиков» (РСА) и компании «РСА-Клиринг». В рамках проекта решение eToken было внедрено в системе «Зеленая карта АИС РСА», а также в аппаратно-программном комплексе информационно-расчётного центра обязательного страхования автогражданской ответственности (АПК

04.10.2011 R-Style Softlab внедрила в систему интернет-банкинга «Пробизнесбанка» eToken PASS

АКБ «Пробизнесбанк» объявил о завершении проекта по внедрению в систему интернет-банкинга eToken PASS — решения компании «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности корпоративных клиентов. Для «Пробизнесбанка» безопасная аутентификация клиентов является одной из ключе
27.09.2011 «Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java)

«Райффайзенбанк» и компания «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении проекта по внедрению в банке технологии защиты системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet на базе устройств eToken PRO (Java). Предпосылкой к реализации проекта стало внедрение в «Райффайзенбанке» современной системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet для юридических лиц. Она осн
15.08.2011 Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2

Компании «Аладдин Р.Д.» и «Инфотекс» объявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken ГОСТ и программного обеспечения ViPNet CSP 3.2. Подписанный компаниями сертификат подтверждает корректность совместного использования электронных ключей eToken ГОСТ и бесплатного


Публикаций - 257, упоминаний - 268

Thales и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 95
Aladdin Software Security R.D. 118 60
Microsoft Corporation 25775 37
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 23
Oracle Corporation 7074 18
Thales - Gemalto - SafeNet 140 16
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 16
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
9594 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Информзащита 941 7
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
Код Безопасности 812 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 6
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 5
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
ОТР ГК - ОТР 2000 227 5
HID Global - HID Corporation 125 5
Thales Group 143 4
Broadcom - VMware 2610 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
SafeTech - СэйфТек 133 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 3
TESSIS - СИС 6 3
Ростелеком 10948 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Check Point Software Technologies 829 3
SAS Institute 1082 3
Citrix Systems 868 3
Альфа-Банк 1979 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Центр-инвест КБ 65 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 2
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
НС-Банк 11 2
Visa International 1993 2
Renault Groupe 166 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Vector Capital 15 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Белый Ветер 365 1
ПРБ - Первый Республиканский Банк 7 1
Метробанк 4 1
Уралпромбанк - Уральский промышленный банк 2 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 1
Саровбизнесбанк 6 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Юникорбанк - Юникор-Банк - Юникор Финанс - Коммерческий инвестиционно-кредитный банк 4 1
Камский горизонт КБ 5 1
Алтэкс-строй 3 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Ак Барс Банк 283 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 66
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
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Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 195
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 121
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 88
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 86
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 55
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 46
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 46
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 32
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 30
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 30
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 20
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 19
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 18
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 18
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 14
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 12
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 106
Microsoft Windows 16882 47
Oracle Java - язык программирования 3469 46
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 45
Aladdin Secret Disk 91 38
Linux OS 11533 36
Aladdin eToken ГОСТ 41 30
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 28
КриптоПро CSP СКЗИ 255 26
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 23
Microsoft Windows 2000 8678 19
Aladdin JaCarta PKI 90 17
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Aladdin eToken PASS 20 13
Apple macOS 2419 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 11
Microsoft Windows Server 2003 571 10
BSS BS-Client ДБО 126 10
Aladdin eToken PKI Client 11 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 28 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Aladdin eToken Network Logon 8 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft Windows Server 2008 483 8
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 7
Microsoft Windows 7 2007 7
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 7
Aladdin eSafe 37 6
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 30 6
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 6
Apple iOS 8583 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
SafeTech - SafeTouch 29 5
Google Android 15244 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Крячков Антон 20 12
Груздев Сергей 48 10
Калемберг Денис 32 8
Груданов Сергей 24 4
Сабанов Алексей 21 3
Колесников Алексей 26 3
Полякова Оксана 9 3
Гонебный Игорь 8 3
Чирков Максим 4 2
Мучник Феликс 68 2
Мамыкин Владимир 44 2
Ступин Сергей 11 2
Букатов Кирилл 2 2
Цальп Евгений 4 2
Скида Максим 8 2
Нащекин Алексей 118 2
Патешман Виталий 42 2
Санин Александр 54 1
Зотов Алексей 69 1
Щеглов Андрей 4 1
Ушаков Михаил 36 1
Романов Михаил 34 1
Емельянов Антон 63 1
Романченко Дмитрий 15 1
Петров Евгений 32 1
Коханько Сергей 2 1
Смирнов Иван 30 1
Курепкин Игорь 16 1
Шаров Борис 73 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Афанасьев Алексей 25 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Сергеев Юрий 20 1
Александров Алексей 12 1
Гуревич Алексей 3 1
Куренков Александр 8 1
Додохов Александр 3 1
Шалманов Сергей 202 1
Кондрашин Михаил 22 1
Скиба Владимир 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Европа 24964 6
Украина 7928 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Израиль 2856 4
Казахстан - Республика 6048 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Америка Южная 884 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 63
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 50
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Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 11
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
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