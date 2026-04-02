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Государственная система технического регулирования республики Казахстан

СОБЫТИЯ


02.04.2026 SafeMobile в Казахстане: «Ронекс Секьюрити Компани» — официальный дистрибьютор UEM-платформы 1
13.02.2025 Решение резидента «Сколково» для корпоративной безопасности выходит на рынок Казахстана 1
24.02.2015 DeviceLock 8 DLP Suite получил сертификат соответствия Государственной системы техрегулирования Казахстана 1
10.12.2008 Средства аутентификации eToken от Aladdin сертифицированы в Казахстане 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Государственная система технического регулирования республики Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Ronex Security Company - Ронекс Секьюрити Компани 2 2
Aladdin Software Security R.D. 118 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 - Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий 37 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 99 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 277 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
NetPC - Network Computer - Сетевой компьютер 33 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 36 2
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
DeviceLock Enterprise Server - DLES - DeviceLock Enterprise Manager 20 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 48 1
Microsoft Windows 16882 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
DeviceLock DLP 82 1
Сирик Дмитрий 8 2
Ким Александр 47 1
Бирюков Игорь 11 1
Ахметшакиров Олег 1 1
Казахстан - Республика 6048 4
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
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