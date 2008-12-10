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Aladdin Software Security R.D.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.12.2008
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Средства аутентификации eToken от Aladdin сертифицированы в Казахстане
Aladdin Software Security К.D. - казахстанское отделение компании Aladdin Software Security R.D. – сообщило о получении сертификатов Государственной Системы Те
|10.06.2008
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В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0
В рамках партнерских отношений Учебный центр «Информзащита» и компания Aladdin Software Security R.D., российский разработчик и поставщик решений по информационной
|30.03.2004
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Aladdin выпустил решения eToken для аутентификации в СУБД Oracle
Компания Aladdin Software Security R.D., разработчик систем аутентификации и защиты информации, сообщи
|16.12.2003
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Вышла новая версия Secret Disk Server
Компания Aladdin Software Security R.D. объявила о начале продаж Secret Disk Server версии 1.6. В ново
|01.10.2003
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Aladdin представил систему защиты документов DocSeal
Компания Aladdin Software Security R.D., разработчик и поставщик систем аутентификации, защиты информа
|29.09.2003
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Aladdin и "Физтех-софт" стали партнерами
Компании Aladdin Software Security R.D. и ”Физтех-софт” объявили о заключении партнерских соглашений.
|25.08.2003
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"Борлас Ай-Би-Си" получил статус технологического партнера компании Aladdin
Компания Aladdin Software Security R.D. и компания ”Борлас Ай-Би-Си”, входящая в группу компаний ”Борл
|12.08.2003
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Aladdin и "Пирит" заключили партнерский договор
ются средства защиты информации, которые в рамках заключенного договора эксклюзивно предоставляются Aladdin Software Security R.D. Проект “Защищенный ноутбук” предусматривает предустановку на п
|06.03.2003
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Aladdin получил две новых лицензии Гостехкомиссии
Компания Aladdin Software Security R.D., разработчик систем аутентификации, защиты информации и защиты
|21.02.2003
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В "Аладдине" - новая должность и новые сотрудники
В кадровом составе компании Aladdin Software Security R.D. произошли изменения. С 10 февраля 2003 г. в “Аладдине” введена
|03.12.2002
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"Аладдин" представляет новое поколение считывателей смарт-карт
Компании Aladdin Software Security R.D. в рамках выставки "Интеллектуальные карты России-2002", проход
|01.08.2002
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R-Style стал Платиновым партнером Aladdin Software Security
- Платиновый - статус партнерства с компанией Aladdin (Aladdin Platinum Business Partner). Компания Aladdin Software Security R.D. - известный разработчик и производитель систем защиты информац
|01.07.2002
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"Аладдин" предлагает один ключ eToken для разных приложений
и "Артрон". Рекомендованная розничная цена одной коробки - $190. Источник: официальный пресс-релиз компании Aladdin Software Security.
|20.06.2002
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Aladdin и "ИнтерТраст" выпустили новый продукт на базе электронного ключа eToken
Сегодня компании Aladdin Software Security и "ИнтерТраст" объявили о выходе нового решения "eToken дл
|06.06.2002
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Aladdin Software провела конференцию по решению eToken Network Logon
о дилерским каналам. Источник: официальный пресс-релиз компании Aladdin Software Security. Компания Aladdin Software Security R.D. (основана в 1995 г.) является отделением поставщика систем защ
|27.03.2002
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Aladdin Software Security R.D. ввела новый департамент для работы с корпоративными пользователями
Компания Aladdin Software Security R.D. объявила о новых назначениях - с 26 марта 2002 года к обязанно
|26.12.2001
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CPM и Aladdin представили новое решение по защите информации с помощью электронного ключа eTOKEN
Компании Aladdin Software Security R.D., разработчик систем защиты информации, и CPM, российский дистр
|07.12.2001
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Aladdin расширила партнерскую сеть
оме того, теперь клиентам смогут дать квалифицированные консультации специалисты компаний. Компания Aladdin Software Security R.D. является отделением Aladdin Knowledge Systems Ltd. (NASDAQ: AL
|09.10.2001
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USB-брелок eToken Pro теперь совместим с PGP версии 7.1.
Компания Aladdin Software Security R.D. объявила сегодня о том, USB-брелок eToken Pro теперь может исп
|02.08.2001
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Начались продажи решения eTOKEN для защиты сетей на базе Windows 2000
одажи решения eTOKEN для защиты сетей на базе Windows 2000 Московское представительство Microsoft и Aladdin Software Security R.D., компания, выступающая на российском рынке защиты программного
|24.07.2001
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В Учебном Центре "Информзащита" состоялась премьера курса "Теория и практика применения PKI"
вый курс увидел свет благодаря сотрудничеству компаний - Microsoft, Учебного Центра "Информзащита", Aladdin Software Security R.D., "Крипто-Про".Курс открывает новое направление в области обуче
|22.06.2001
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Aladdin Software в очередной раз получила Лицензию на деятельность в области защиты информации
Компания Aladdin Software Security R.D. в очередной раз получила от Государственной Технической Комисс
|24.04.2001
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Группа компаний Телеком-Сервис ИТ получила статус Авторизованного дилера компании ALADDIN
Группа компаний Телеком-Сервис ИТ получила статус Авторизованного дилера компании ALADDIN - производителя систем защиты программного обеспечения и конфиденциальной информации. Теперь "Телеком-Сервис ИТ" может предложить своим клиентам не только современные информаци
|23.04.2001
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Группа компаний Телеком-Сервис ИТ получила статус Авторизованного дилера компании ALADDIN
Группа компаний Телеком-Сервис ИТ получила статус Авторизованного дилера компании ALADDIN - производителя систем защиты программного обеспечения и конфиденциальной информации. Теперь "Телеком-Сервис ИТ" может предложить своим клиентам не только современные информаци
|03.04.2001
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Aladdin Software представила на выставке TIBO'2001 решение для Lotus Notes
Продукты компании Aladdin Software Security R.D. будут представлены на стенде партнера компании - фирмы IBA, пр
|26.02.2001
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CPS начала продажи OEM-версии продукта компании Aladdin Software Security
онфиденциальной информации Secret Disk. Разработчиком и поставщиком этого решения является компания Aladdin Software Security R.D.. Компания CPS уже начала поставку комплектов по 5, 25 и 100 OE
|23.02.2001
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CPS начала продажи OEM-версии Secret Disk компании Aladdin
онфиденциальной информации Secret Disk. Разработчиком и поставщиком этого решения является компания Aladdin Software Security R.D.. CPS уже начала поставку комплектов по 5, 25 и 100 OEM-версий
Aladdin Software Security R.D. и организации, системы, технологии, персоны:
|Сабанов Алексей 21 5
|Груздев Сергей 48 5
|Крячков Антон 20 4
|Гурин Александр 8 4
|Бычек Владимир 11 3
|Мамыкин Владимир 44 3
|Скида Максим 8 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Мучник Феликс 68 2
|Любинский Александр 19 2
|Ступин Сергей 11 2
|Гонебный Игорь 8 2
|Попова Зоя 9 2
|Нахаев Юрий 2 2
|Демченко Константин 1 1
|Шурунов Константин 4 1
|ДеМондерик Роман 1 1
|Тимошин Владимир 4 1
|Казакевич Олег 3 1
|Шарамок Александр 3 1
|Музыкантский Александр 3 1
|Хитькова Юлия 3 1
|Барзаков Васил 7 1
|Боярский Лев 1 1
|Ботвинников Илья 1 1
|Аитов Тимур 197 1
|Ким Александр 47 1
|Романов Михаил 34 1
|Костров Дмитрий 39 1
|Трофимов Сергей 5 1
|Шабанов Илья 60 1
|Голубкова Людмила 6 1
|Шаров Борис 73 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Сергеев Юрий 20 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Максимов Юрий 37 1
|Гостев Александр 84 1
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