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Aladdin Software Security R.D.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.12.2008 Средства аутентификации eToken от Aladdin сертифицированы в Казахстане

Aladdin Software Security К.D. - казахстанское отделение компании Aladdin Software Security R.D. – сообщило о получении сертификатов Государственной Системы Те
10.06.2008 В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0

В рамках партнерских отношений Учебный центр «Информзащита» и компания Aladdin Software Security R.D., российский разработчик и поставщик решений по информационной

30.03.2004 Aladdin выпустил решения eToken для аутентификации в СУБД Oracle

Компания Aladdin Software Security R.D., разработчик систем аутентификации и защиты информации, сообщи
16.12.2003 Вышла новая версия Secret Disk Server

Компания Aladdin Software Security R.D. объявила о начале продаж Secret Disk Server версии 1.6. В ново
01.10.2003 Aladdin представил систему защиты документов DocSeal

Компания Aladdin Software Security R.D., разработчик и поставщик систем аутентификации, защиты информа
29.09.2003 Aladdin и "Физтех-софт" стали партнерами

Компании Aladdin Software Security R.D. и ”Физтех-софт” объявили о заключении партнерских соглашений.

25.08.2003 "Борлас Ай-Би-Си" получил статус технологического партнера компании Aladdin

Компания Aladdin Software Security R.D. и компания ”Борлас Ай-Би-Си”, входящая в группу компаний ”Борл
12.08.2003 Aladdin и "Пирит" заключили партнерский договор

ются средства защиты информации, которые в рамках заключенного договора эксклюзивно предоставляются Aladdin Software Security R.D. Проект “Защищенный ноутбук” предусматривает предустановку на п
06.03.2003 Aladdin получил две новых лицензии Гостехкомиссии

Компания Aladdin Software Security R.D., разработчик систем аутентификации, защиты информации и защиты
21.02.2003 В "Аладдине" - новая должность и новые сотрудники

В кадровом составе компании Aladdin Software Security R.D. произошли изменения. С 10 февраля 2003 г. в “Аладдине” введена
03.12.2002 "Аладдин" представляет новое поколение считывателей смарт-карт

Компании Aladdin Software Security R.D. в рамках выставки "Интеллектуальные карты России-2002", проход
01.08.2002 R-Style стал Платиновым партнером Aladdin Software Security

- Платиновый - статус партнерства с компанией Aladdin (Aladdin Platinum Business Partner). Компания Aladdin Software Security R.D. - известный разработчик и производитель систем защиты информац
01.07.2002 "Аладдин" предлагает один ключ eToken для разных приложений

и "Артрон". Рекомендованная розничная цена одной коробки - $190. Источник: официальный пресс-релиз компании Aladdin Software Security.
20.06.2002 Aladdin и "ИнтерТраст" выпустили новый продукт на базе электронного ключа eToken

Сегодня компании Aladdin Software Security и "ИнтерТраст" объявили о выходе нового решения "eToken дл
06.06.2002 Aladdin Software провела конференцию по решению eToken Network Logon

о дилерским каналам. Источник: официальный пресс-релиз компании Aladdin Software Security. Компания Aladdin Software Security R.D. (основана в 1995 г.) является отделением поставщика систем защ
27.03.2002 Aladdin Software Security R.D. ввела новый департамент для работы с корпоративными пользователями

Компания Aladdin Software Security R.D. объявила о новых назначениях - с 26 марта 2002 года к обязанно
26.12.2001 CPM и Aladdin представили новое решение по защите информации с помощью электронного ключа eTOKEN

Компании Aladdin Software Security R.D., разработчик систем защиты информации, и CPM, российский дистр
07.12.2001 Aladdin расширила партнерскую сеть

оме того, теперь клиентам смогут дать квалифицированные консультации специалисты компаний. Компания Aladdin Software Security R.D. является отделением Aladdin Knowledge Systems Ltd. (NASDAQ: AL
09.10.2001 USB-брелок eToken Pro теперь совместим с PGP версии 7.1.

Компания Aladdin Software Security R.D. объявила сегодня о том, USB-брелок eToken Pro теперь может исп
02.08.2001 Начались продажи решения eTOKEN для защиты сетей на базе Windows 2000

одажи решения eTOKEN для защиты сетей на базе Windows 2000 Московское представительство Microsoft и Aladdin Software Security R.D., компания, выступающая на российском рынке защиты программного
24.07.2001 В Учебном Центре "Информзащита" состоялась премьера курса "Теория и практика применения PKI"

вый курс увидел свет благодаря сотрудничеству компаний - Microsoft, Учебного Центра "Информзащита", Aladdin Software Security R.D., "Крипто-Про".Курс открывает новое направление в области обуче
22.06.2001 Aladdin Software в очередной раз получила Лицензию на деятельность в области защиты информации

Компания Aladdin Software Security R.D. в очередной раз получила от Государственной Технической Комисс
24.04.2001 Группа компаний Телеком-Сервис ИТ получила статус Авторизованного дилера компании ALADDIN

Группа компаний Телеком-Сервис ИТ получила статус Авторизованного дилера компании ALADDIN - производителя систем защиты программного обеспечения и конфиденциальной информации. Теперь "Телеком-Сервис ИТ" может предложить своим клиентам не только современные информаци
23.04.2001 Группа компаний Телеком-Сервис ИТ получила статус Авторизованного дилера компании ALADDIN

Группа компаний Телеком-Сервис ИТ получила статус Авторизованного дилера компании ALADDIN - производителя систем защиты программного обеспечения и конфиденциальной информации. Теперь "Телеком-Сервис ИТ" может предложить своим клиентам не только современные информаци
03.04.2001 Aladdin Software представила на выставке TIBO'2001 решение для Lotus Notes

Продукты компании Aladdin Software Security R.D. будут представлены на стенде партнера компании - фирмы IBA, пр
26.02.2001 CPS начала продажи OEM-версии продукта компании Aladdin Software Security

онфиденциальной информации Secret Disk. Разработчиком и поставщиком этого решения является компания Aladdin Software Security R.D.. Компания CPS уже начала поставку комплектов по 5, 25 и 100 OE
23.02.2001 CPS начала продажи OEM-версии Secret Disk компании Aladdin

онфиденциальной информации Secret Disk. Разработчиком и поставщиком этого решения является компания Aladdin Software Security R.D.. CPS уже начала поставку комплектов по 5, 25 и 100 OEM-версий


Публикаций - 118, упоминаний - 223

Aladdin Software Security R.D. и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Oracle Corporation 7074 13
Информзащита 941 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
9594 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 6
ДиалогНаука 271 6
CA Technologies - Computer Associates 392 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
Cisco Systems 5372 4
Анкад - Ancud 50 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 4
Поликом Про 39 4
Алмитек 17 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Thales - Gemalto - SafeNet 140 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
Adobe Systems 1597 3
Corel Corporation 341 3
Trend Micro 651 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 3
Lattice Semiconductor 27 3
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 3
Quark 23 3
Ritlabs - Ритлабс Рус 19 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 2
Барщевский и Партнёры 12 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
Юникорбанк - Юникор-Банк - Юникор Финанс - Коммерческий инвестиционно-кредитный банк 4 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
ЭкоИнтерра 1 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Банк 1979 1
Renault Groupe 166 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Vector Capital 15 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Лидер УК 25 1
Белый Ветер 365 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Алтайхимпром - Алтайский Химпром имени Верещагина 4 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Метробанк 4 1
Kempinski - Кемпински 34 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 4 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Краснодарского края 64 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
CIITE - Consortium for Indian Information Technology Education - Консорциум по вопросам образования в области информационных технологий в Индии 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 38
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 22
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 21
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 16
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 60
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 38
Aladdin Secret Disk 91 25
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 25
Microsoft Windows 2000 8678 14
Linux OS 11533 12
Microsoft Windows 16882 12
Aladdin eSafe 37 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 10
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 30 10
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 10
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Microsoft Windows 7 2007 5
КриптоПро CSP СКЗИ 255 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Windows NT 890 4
Aladdin eSafe Mail Pack - eSafe Anti-Spam 7 4
Aladdin eSafe Gateway - eSafe Web Security Gateway - Aladdin eSafe Hellgate 12 4
Aladdin eToken Network Logon 8 3
Aladdin Certified - Aladdin Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Outlook 1506 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 3
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 67 3
Aladdin eToken PKI Client 11 3
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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