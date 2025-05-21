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Барщевский и Партнёры


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех 1
27.07.2007 Еврокомиссия обвинила Intel в нечестной конкуренции 1
26.02.2007 «Дело Поносова» вернется в суд? 1
11.01.2007 Суд отнимет iPhone у Apple? 1
01.09.2006 На интернет-пиратов наконец найдут управу? 1
07.06.2006 Motorola ответила русским многомиллионным иском 1
30.05.2006 Дедовщина в армии: мобильник не спасет 1
04.04.2006 Россия: заявление в суд будут принимать через интернет 1
27.03.2006 От российских пиратов на время отстанут? 1
06.03.2006 Японцы отберут домен у русских? 1
16.02.2006 Мобильники спасут солдат от дедовщины? 1
07.12.2005 ИТ-специалисты вместе с чиновниками обсудили практику использования электронного документооборота в России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Барщевский и Партнёры и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24841 3
Intel Corporation 12307 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
ФОРС - Центр разработки 646 1
Cisco Systems 5153 1
Apple Inc 12259 1
AMD - Advanced Micro Devices 4308 1
Foxconn - Linksys 105 1
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 33 1
Fujitsu 2047 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Best Buy 216 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
Lenovo Motorola 3507 1
Motorola Inc 1148 1
HP Inc. 5715 1
Информзащита 788 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
RussGPS - РУССЛАЙН.РУ 15 1
Cisco Systems - InfoGear Technology 12 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Евросеть 1412 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Усков и Партнёры 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2504 1
Судебная власть - Judicial power 2344 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3415 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 216 1
Федеральное казначейство России 1811 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6991 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12811 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3701 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11437 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24679 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8287 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8337 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5321 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16346 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21171 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2749 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8068 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8851 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3943 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
Оповещение и уведомление - Notification 4860 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 925 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3959 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7166 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 216 1
AllOfMP3.com 49 1
Недобросовестная конкуренция 49 1
Басистов Артур 8 8
Рыбалов Константин 4 3
Карелина Марина 11 2
Наумов Виктор 126 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Поносов Александр 69 1
Троянов Александр 5 1
Зинченко Людмила 1 1
Родионов Михаил 45 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Греф Герман 429 1
Соловьев Игорь 52 1
Иванов Сергей 388 1
Карпов Евгений 47 1
Лубнин Кирилл 29 1
Панов Павел 6 1
Аитов Тимур 197 1
Трофимов Сергей 5 1
Городничев Игорь 5 1
Каменир Анатолий 2 1
Новогрудский Лев 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 3
Япония 13366 2
Европа 24371 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 1
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Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 44 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1601 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4767 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1570 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6400 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 77 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5979 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 173 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1593 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 356 1
ООН ЮНЕСКО - Universal Copyright Convention - Всемирная конвенция об авторском праве, ВКАП - Женевская или Парижская конвенция 3 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2179 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 904 1
Дело Поносова 19 1
TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 18 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 396 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 257 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11304 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1968 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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