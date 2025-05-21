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Барщевский и Партнёры
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех 1
|27.07.2007
|Еврокомиссия обвинила Intel в нечестной конкуренции 1
|26.02.2007
|«Дело Поносова» вернется в суд? 1
|11.01.2007
|Суд отнимет iPhone у Apple? 1
|01.09.2006
|На интернет-пиратов наконец найдут управу? 1
|07.06.2006
|Motorola ответила русским многомиллионным иском 1
|30.05.2006
|Дедовщина в армии: мобильник не спасет 1
|04.04.2006
|Россия: заявление в суд будут принимать через интернет 1
|27.03.2006
|От российских пиратов на время отстанут? 1
|06.03.2006
|Японцы отберут домен у русских? 1
|16.02.2006
|Мобильники спасут солдат от дедовщины? 1
|07.12.2005
|ИТ-специалисты вместе с чиновниками обсудили практику использования электронного документооборота в России 1
Барщевский и Партнёры и организации, системы, технологии, персоны:
|Басистов Артур 8 8
|Рыбалов Константин 4 3
|Карелина Марина 11 2
|Наумов Виктор 126 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
|Поносов Александр 69 1
|Троянов Александр 5 1
|Зинченко Людмила 1 1
|Родионов Михаил 45 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Греф Герман 429 1
|Соловьев Игорь 52 1
|Иванов Сергей 388 1
|Карпов Евгений 47 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Панов Павел 6 1
|Аитов Тимур 197 1
|Трофимов Сергей 5 1
|Городничев Игорь 5 1
|Каменир Анатолий 2 1
|Новогрудский Лев 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11304 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1968 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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