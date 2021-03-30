Получите все материалы CNews по ключевому слову
Foxconn Linksys
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.03.2021
|
Linksys и Fortinet создают стратегический альянс
Инвестиции Fortinet в альянс в размере $75 млн помогут обеспечить организациям быстрое, надежное, безопасное и простое в управлении удаленное подключение Linksys, производитель беспроводных сетевых продуктов, дочернее предприятие Foxconn Interconnect Technology и Fortinet, поставщик глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обе
|20.04.2020
|
Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак
Угроза для роутеров Компания Linksys принудительно заблокировала пользовательские аккаунты в сервисе Smart Wi-Fi, предназначенном для управления роутерами через мобильное приложение (в том числе, из другой сети) и их настр
|06.04.2020
|
Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys
RT, на базе которой функционируют миллионы роутеров и встраиваемых устройств, уязвима перед атакой, позволяющей запускать под ней произвольный код. Среди уязвимых устройств — разработки Asus, D-Link, Linksys, MikroTik, Netgear, TP-Link и другие. OpenWRT представляет собой модульную операционную систему на базе Linux, которая может использоваться как альтернативный вариант официальных прошив
|31.05.2019
|
Разработчик знаменитых роутеров отказался закрывать вопиющий баг в их ПО
«Не подлежит исправлению» Более 25 тыс. роутеров Linksys Smart Wi-Fi оказались в группе риска из-за найденной уязвимости, с помощью которой потенциальный злоумышленник может без особого труда получить множество сведений о самом оборудовании и
|25.05.2018
|
Новый троян напал на роутеры. Полмиллиона устройств заражены, все Linksys, MikroTik и TP-Link беззащитны
тво заражений наблюдается на территории Украины. В сообщении ИБ-компании Talos говорится, что в первую очередь под угрозой оказались роутеры и носители сетевого оборудования таких производителей, как Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP и TP-Link, предназначенных для дома и офиса. Вирус, по мнению фирмы, опасен прежде всего тем, что «позволяет похищать учетные данные сайтов и вести мониторинг п
|17.12.2012
|
Cisco намерена продать компанию Linksys после неудачной покупки
Cisco Systems, крупнейший производитель оборудования для вычислительных сетей, намерен продать компанию Linksys, выпускающую домашние роутеры и беспроводные точки доступа, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Причина продажи Linksys кроется в концентрации Cisco на корп
|21.11.2011
|
Cisco представила в странах СНГ новую линейку маршрутизаторов Linksys E-Series
Компания Cisco объявила о старте продаж на российском рынке новой линейки маршрутизаторов семейства Linksys E-Series (E4200, E3200, E2500, E1500 и E1200). Новейшие устройства уже доступны в розничных и интернет-магазинах России, Украины и Казахстана. В ближайшее время начнутся продажи в федер
|20.07.2011
|
Linksys сделала роутер для домашних мультимедиа
Компания Linksys представила новый роутер, поддерживающий работу основных домашних развлекательных устройств – телевизоров, консолей, коммуникаторов и так далее. Устройство получило название WES610N Wir
|06.04.2011
|
Cisco расширила линейку роутеров и свитчей Linksys
Компания Cisco анонсировала расширение своей линейки роутеров и свитчей под брендом Linksys E-series, предназначенной для домашнего использования. В нее входят устройства, совместимые с Wi-Fi 802.11n. В списке значатся 5 моделей роутеров, которые поддерживают скорости обмена д
|21.01.2011
|
Cisco представила двухдиапазонный роутер Linksys
Компания Cisco анонсировала новейшую модель беспроводного маршрутизатора E-серии Linksys E4200. Аппарат поддерживает работу в двух диапазонах WLAN 802.11n. Аппарат использует конфигурацию 3*3 MIMO для подключения беспроводных устройств на скорости до 300 Мбит/с на частоте 2
|28.10.2010
|
Маршрутизатор Linksys WRT610N: современные интернет-технологии дома
е, поиграть с детьми в онлайн игры, скачать и посмотреть фильмы, еще и сделать это одновременно всем членам семьи – становится не только желаемой, но и доступной, неотъемлемой частью жизни вне офиса. Linksys WRT610N - современный представитель класса домашних роутеров А развитие беспроводной связи значительно упростило установку сети в Вашей квартире, ведь теперь не требуется прокладывать п
|20.10.2008
|
Cisco представила новую беспроводную интернет-камеру Linksys WVC210
Компания Cisco объявила о том, что вывела на рынок новую IP-камеру наблюдения для малых предприятий под названием Linksys WVC210. Эта беспроводная интернет-камера с поворотом по горизонтали и вертикали, увеличением и поддержкой аудио обладает расширенной функциональностью и использует сложные программные с
|13.08.2008
|
Cisco интегрировала партнерскую программу Linksys для малого бизнеса
Компания Cisco сделала новый шаг по развитию своей стратегии для малого и среднего бизнеса (СМБ), объявив о включении услуг партнерской программы Linksys для малых предприятий в состав своей собственной партнерской программы. Это означает, что продукты бизнес-серии Linksys включаются в портфель решений Cisco SMB, а партнеры Cisco
|06.06.2007
|
Merlion начал поставки сетевого оборудования Linksys
Merlion System Solutions объявил о расширении портфеля телекоммуникационных решений и подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Linksys, подразделением корпорации Cisco Systems. C мая 2007 года партнерам MSS становится доступен со склада и под заказ полный ассортимент сетевого оборудования Linksys: беспроводное о
|27.04.2007
|
"Лантри" займется дистрибуцией продуктов Linksys
Дистрибуторская компания «Лантри», входящая в Группу «Микротест», и компания Linksys, подразделение корпорации Cisco, объявили о заключении дистрибуторского соглашения. С апреля 2007 года продукция Linksys доступна для заказа со всех региональных складов «Лантри»
|07.03.2007
|
Linksys анонсировал беспроводной VPN-маршрутизатор
Компания Linksys, подразделение корпорации Cisco Systems, представила новый маршрутизатор из серии продуктов для бизнеса — беспроводной Wireless-G VPN-маршрутизатор с поддержкой технологии RangeBoo
|30.10.2006
|
Linksys поставила на рынок 25 млн. беспроводных маршрутизаторов
етевых устройств для дома, малого офиса и малых предприятий, объявила о продаже 25-миллионного беспроводного маршрутизатора. Поставки беспроводных маршрутизаторов начались в январе 2001 года. Вначале Linksys продавала по 100 тыс. маршрутизаторов в месяц, а сегодня компания ежемесячно поставляет на мировой рынок почти 1 млн. беспроводных маршрутизаторов Wireless-B, Wireless-G, Wireless A+G и
|04.07.2006
|
Cisco продемострировал примеры внедрения новой технологии широкополосного доступа
вечающий за реализацию инициатив для кабельного телевидения и видео. - В основе широкополосного решения Cisco лежат платформа Cisco uBR10K и ряд новых продуктов дочерних компаний Scientific Atlanta и Linksys, которые позволяют операторам кабельного телевидения оптимизировать свои сети для реализации идеи "подключенной жизни" и повышения качества обслуживания конечных пользователей". Использ
|18.05.2006
|
Linksys начинает продажи VoIP-телефонов с поддержкой Wi-Fi
Компания Linksys запустила в продажу в США две модели телефонов, которые будут работать по протоколу VoIP через сети Wi-Fi, что позволит пользователям совершать дешевые VoIP-звонки через беспроводные се
|28.03.2006
|
Linksys вывела на рынок новую систему IP-телефонии для малого бизнеса
Компании Linksys и Cisco Systems представили серию новых продуктов для малого бизнеса - Linksys Voice System (LVS) 9000, предназначенных для IP-коммуникаций. Новая серия продуктов состоит из учре
|07.02.2006
|
Linksys представила линейку коммутаторов для малого бизнеса
Компания Linksys (подразделение Cisco Systems представила новую линейку коммутаторов Gigabit Ethernet и Fast Ethernet для малого бизнеса. Восемь новых коммутаторов компании Linksys, относящихся к
|19.10.2005
|
DiFo, входящая в RRC Group, стала дистрибьютором Linksys
Компания DiFo, входящая в RRC Group и специализирующаяся на дистрибуции цифровых мобильных и персональных устройств, объявила 18 октября о начале работы в качестве дистрибутора продукции компании Linksys на территории России, Казахстана и Украины. DiFo будет продвигать через свою партнерскую сеть весь ассортимент продукции Linksys, ориентируясь, в основном, на рынок SOHO и SMB. О
|17.11.2004
|
Linksys расширила линейку карт Wireless-G line для КПК
По сообщениям Wi-Fi Technology Forum, компания Linksys объявила о выпуске новой карты Wireless-G CompactFlash Card (WCF54G), дополняющей существующую линейку карт Wireless-G line. Устройство устанавливается в разъем CompactFlash Type II и п
|04.06.2004
|
В беспроводном маршрутизаторе Linksys обнаружена уязвимость
Популярный беспроводной машрутизатор Linksys WRT54G при определенных условиях может допустить злоумышленника в меню администрирования, утверждает независимый исследователь Элан Рейтлифф (Alan W.Rateliff II). Ему удалось установить
|27.04.2004
|
В РФ начались официальные поставки оборудования Linksys
В РФ начались официальные поставки оборудования Linksys. Продукты компании – линейка из 70 наименований – до этого были знакомы пользователям только по «серым» поставкам. Теперь, заполучив 53% американского рынка и симпатии европейского поку
|13.01.2004
|
Linksys выпустил DVD-плеер с поддержкой Wi-Fi
Подразделение Linksys компании Cisco Systems выпустило DVD-плеер с мультимедийным Wi-Fi-адаптером, представив образец новинки на проходившей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники. Linksys
|22.07.2003
|
Intel и Linksys совместно продвигают Wi-Fi в дома и корпорации
Корпорация Intel и компания Linksys, подразделение корпорации Cisco Systems, утвердили совместную техническую и маркетинговую программу, направленную на повышение степени удобства организации и эксплуатации беспроводных л
|20.03.2003
|
Cisco потратит $500 млн. на приобретение Linksys Group
Cisco Systems Inc. объявил сегодня о сделке по приобретению разработчика решений для домашних сетей Linksys Group Inc. Объявленная сумма сделки составляет $500 млн. Таким образом Cisco подтверд
|27.11.2002
|
Linksys установит на маршрутизаторы программы защиты от Symantec
Калифорнийская компания Linksys, производитель маршрутизаторов, сообщила о намерении устанавливать на маршутизаторы кабельных сетей, DSL-линий и Wi-Fi-сетей в США бесплатный пакет Norton Internet Security 2003 от комп
|12.05.1999
|
Linksys представила EtherFast 10/100 4-Port Analog Modem Router.
Компания Linksys представила Linksys EtherFast 10/100 4-Port Analog Modem Router. Это единственный 4-портовый роутер, позволяющий пользователям 4 модемов выходить в Интернет через 4 различных ISP
Foxconn и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.