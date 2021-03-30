Foxconn - Linksys

Linksys и Fortinet создают стратегический альянс Инвестиции Fortinet в альянс в размере $75 млн помогут обеспечить организациям быстрое, надежное, безопасное и простое в управлении удаленное подключение Linksys, производитель беспроводных сетевых продуктов, дочернее предприятие Foxconn Interconnect Technology и Fortinet, поставщик глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обе

Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак Угроза для роутеров Компания Linksys принудительно заблокировала пользовательские аккаунты в сервисе Smart Wi-Fi, предназначенном для управления роутерами через мобильное приложение (в том числе, из другой сети) и их настр

Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys RT, на базе которой функционируют миллионы роутеров и встраиваемых устройств, уязвима перед атакой, позволяющей запускать под ней произвольный код. Среди уязвимых устройств — разработки Asus, D-Link, Linksys, MikroTik, Netgear, TP-Link и другие. OpenWRT представляет собой модульную операционную систему на базе Linux, которая может использоваться как альтернативный вариант официальных прошив

Разработчик знаменитых роутеров отказался закрывать вопиющий баг в их ПО «Не подлежит исправлению» Более 25 тыс. роутеров Linksys Smart Wi-Fi оказались в группе риска из-за найденной уязвимости, с помощью которой потенциальный злоумышленник может без особого труда получить множество сведений о самом оборудовании и

Новый троян напал на роутеры. Полмиллиона устройств заражены, все Linksys, MikroTik и TP-Link беззащитны тво заражений наблюдается на территории Украины. В сообщении ИБ-компании Talos говорится, что в первую очередь под угрозой оказались роутеры и носители сетевого оборудования таких производителей, как Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP и TP-Link, предназначенных для дома и офиса. Вирус, по мнению фирмы, опасен прежде всего тем, что «позволяет похищать учетные данные сайтов и вести мониторинг п

Cisco намерена продать компанию Linksys после неудачной покупки Cisco Systems, крупнейший производитель оборудования для вычислительных сетей, намерен продать компанию Linksys, выпускающую домашние роутеры и беспроводные точки доступа, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Причина продажи Linksys кроется в концентрации Cisco на корп

Cisco представила в странах СНГ новую линейку маршрутизаторов Linksys E-Series Компания Cisco объявила о старте продаж на российском рынке новой линейки маршрутизаторов семейства Linksys E-Series (E4200, E3200, E2500, E1500 и E1200). Новейшие устройства уже доступны в розничных и интернет-магазинах России, Украины и Казахстана. В ближайшее время начнутся продажи в федер

Linksys сделала роутер для домашних мультимедиа Компания Linksys представила новый роутер, поддерживающий работу основных домашних развлекательных устройств – телевизоров, консолей, коммуникаторов и так далее. Устройство получило название WES610N Wir

Cisco расширила линейку роутеров и свитчей Linksys Компания Cisco анонсировала расширение своей линейки роутеров и свитчей под брендом Linksys E-series, предназначенной для домашнего использования. В нее входят устройства, совместимые с Wi-Fi 802.11n. В списке значатся 5 моделей роутеров, которые поддерживают скорости обмена д

Cisco представила двухдиапазонный роутер Linksys Компания Cisco анонсировала новейшую модель беспроводного маршрутизатора E-серии Linksys E4200. Аппарат поддерживает работу в двух диапазонах WLAN 802.11n. Аппарат использует конфигурацию 3*3 MIMO для подключения беспроводных устройств на скорости до 300 Мбит/с на частоте 2

Маршрутизатор Linksys WRT610N: современные интернет-технологии дома е, поиграть с детьми в онлайн игры, скачать и посмотреть фильмы, еще и сделать это одновременно всем членам семьи – становится не только желаемой, но и доступной, неотъемлемой частью жизни вне офиса. Linksys WRT610N - современный представитель класса домашних роутеров А развитие беспроводной связи значительно упростило установку сети в Вашей квартире, ведь теперь не требуется прокладывать п

Cisco представила новую беспроводную интернет-камеру Linksys WVC210 Компания Cisco объявила о том, что вывела на рынок новую IP-камеру наблюдения для малых предприятий под названием Linksys WVC210. Эта беспроводная интернет-камера с поворотом по горизонтали и вертикали, увеличением и поддержкой аудио обладает расширенной функциональностью и использует сложные программные с

Cisco интегрировала партнерскую программу Linksys для малого бизнеса Компания Cisco сделала новый шаг по развитию своей стратегии для малого и среднего бизнеса (СМБ), объявив о включении услуг партнерской программы Linksys для малых предприятий в состав своей собственной партнерской программы. Это означает, что продукты бизнес-серии Linksys включаются в портфель решений Cisco SMB, а партнеры Cisco

Merlion начал поставки сетевого оборудования Linksys Merlion System Solutions объявил о расширении портфеля телекоммуникационных решений и подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Linksys, подразделением корпорации Cisco Systems. C мая 2007 года партнерам MSS становится доступен со склада и под заказ полный ассортимент сетевого оборудования Linksys: беспроводное о

"Лантри" займется дистрибуцией продуктов Linksys Дистрибуторская компания «Лантри», входящая в Группу «Микротест», и компания Linksys, подразделение корпорации Cisco, объявили о заключении дистрибуторского соглашения. С апреля 2007 года продукция Linksys доступна для заказа со всех региональных складов «Лантри»

Linksys анонсировал беспроводной VPN-маршрутизатор Компания Linksys, подразделение корпорации Cisco Systems, представила новый маршрутизатор из серии продуктов для бизнеса — беспроводной Wireless-G VPN-маршрутизатор с поддержкой технологии RangeBoo

Linksys поставила на рынок 25 млн. беспроводных маршрутизаторов етевых устройств для дома, малого офиса и малых предприятий, объявила о продаже 25-миллионного беспроводного маршрутизатора. Поставки беспроводных маршрутизаторов начались в январе 2001 года. Вначале Linksys продавала по 100 тыс. маршрутизаторов в месяц, а сегодня компания ежемесячно поставляет на мировой рынок почти 1 млн. беспроводных маршрутизаторов Wireless-B, Wireless-G, Wireless A+G и

Cisco продемострировал примеры внедрения новой технологии широкополосного доступа вечающий за реализацию инициатив для кабельного телевидения и видео. - В основе широкополосного решения Cisco лежат платформа Cisco uBR10K и ряд новых продуктов дочерних компаний Scientific Atlanta и Linksys, которые позволяют операторам кабельного телевидения оптимизировать свои сети для реализации идеи "подключенной жизни" и повышения качества обслуживания конечных пользователей". Использ

Linksys начинает продажи VoIP-телефонов с поддержкой Wi-Fi Компания Linksys запустила в продажу в США две модели телефонов, которые будут работать по протоколу VoIP через сети Wi-Fi, что позволит пользователям совершать дешевые VoIP-звонки через беспроводные се

Linksys вывела на рынок новую систему IP-телефонии для малого бизнеса Компании Linksys и Cisco Systems представили серию новых продуктов для малого бизнеса - Linksys Voice System (LVS) 9000, предназначенных для IP-коммуникаций. Новая серия продуктов состоит из учре

Linksys представила линейку коммутаторов для малого бизнеса Компания Linksys (подразделение Cisco Systems представила новую линейку коммутаторов Gigabit Ethernet и Fast Ethernet для малого бизнеса. Восемь новых коммутаторов компании Linksys, относящихся к

DiFo, входящая в RRC Group, стала дистрибьютором Linksys Компания DiFo, входящая в RRC Group и специализирующаяся на дистрибуции цифровых мобильных и персональных устройств, объявила 18 октября о начале работы в качестве дистрибутора продукции компании Linksys на территории России, Казахстана и Украины. DiFo будет продвигать через свою партнерскую сеть весь ассортимент продукции Linksys, ориентируясь, в основном, на рынок SOHO и SMB. О

Linksys расширила линейку карт Wireless-G line для КПК По сообщениям Wi-Fi Technology Forum, компания Linksys объявила о выпуске новой карты Wireless-G CompactFlash Card (WCF54G), дополняющей существующую линейку карт Wireless-G line. Устройство устанавливается в разъем CompactFlash Type II и п

В беспроводном маршрутизаторе Linksys обнаружена уязвимость Популярный беспроводной машрутизатор Linksys WRT54G при определенных условиях может допустить злоумышленника в меню администрирования, утверждает независимый исследователь Элан Рейтлифф (Alan W.Rateliff II). Ему удалось установить

В РФ начались официальные поставки оборудования Linksys В РФ начались официальные поставки оборудования Linksys. Продукты компании – линейка из 70 наименований – до этого были знакомы пользователям только по «серым» поставкам. Теперь, заполучив 53% американского рынка и симпатии европейского поку

Linksys выпустил DVD-плеер с поддержкой Wi-Fi Подразделение Linksys компании Cisco Systems выпустило DVD-плеер с мультимедийным Wi-Fi-адаптером, представив образец новинки на проходившей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники. Linksys

Intel и Linksys совместно продвигают Wi-Fi в дома и корпорации Корпорация Intel и компания Linksys, подразделение корпорации Cisco Systems, утвердили совместную техническую и маркетинговую программу, направленную на повышение степени удобства организации и эксплуатации беспроводных л

Cisco потратит $500 млн. на приобретение Linksys Group Cisco Systems Inc. объявил сегодня о сделке по приобретению разработчика решений для домашних сетей Linksys Group Inc. Объявленная сумма сделки составляет $500 млн. Таким образом Cisco подтверд

Linksys установит на маршрутизаторы программы защиты от Symantec Калифорнийская компания Linksys, производитель маршрутизаторов, сообщила о намерении устанавливать на маршутизаторы кабельных сетей, DSL-линий и Wi-Fi-сетей в США бесплатный пакет Norton Internet Security 2003 от комп