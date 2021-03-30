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Foxconn Linksys

Foxconn - Linksys

СОБЫТИЯ

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30.03.2021 Linksys и Fortinet создают стратегический альянс

Инвестиции Fortinet в альянс в размере $75 млн помогут обеспечить организациям быстрое, надежное, безопасное и простое в управлении удаленное подключение Linksys, производитель беспроводных сетевых продуктов, дочернее предприятие Foxconn Interconnect Technology и Fortinet, поставщик глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обе
20.04.2020 Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак

Угроза для роутеров Компания Linksys принудительно заблокировала пользовательские аккаунты в сервисе Smart Wi-Fi, предназначенном для управления роутерами через мобильное приложение (в том числе, из другой сети) и их настр
06.04.2020 Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys

RT, на базе которой функционируют миллионы роутеров и встраиваемых устройств, уязвима перед атакой, позволяющей запускать под ней произвольный код. Среди уязвимых устройств — разработки Asus, D-Link, Linksys, MikroTik, Netgear, TP-Link и другие. OpenWRT представляет собой модульную операционную систему на базе Linux, которая может использоваться как альтернативный вариант официальных прошив
31.05.2019 Разработчик знаменитых роутеров отказался закрывать вопиющий баг в их ПО

«Не подлежит исправлению» Более 25 тыс. роутеров Linksys Smart Wi-Fi оказались в группе риска из-за найденной уязвимости, с помощью которой потенциальный злоумышленник может без особого труда получить множество сведений о самом оборудовании и
25.05.2018 Новый троян напал на роутеры. Полмиллиона устройств заражены, все Linksys, MikroTik и TP-Link беззащитны

тво заражений наблюдается на территории Украины. В сообщении ИБ-компании Talos говорится, что в первую очередь под угрозой оказались роутеры и носители сетевого оборудования таких производителей, как Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP и TP-Link, предназначенных для дома и офиса. Вирус, по мнению фирмы, опасен прежде всего тем, что «позволяет похищать учетные данные сайтов и вести мониторинг п
17.12.2012 Cisco намерена продать компанию Linksys после неудачной покупки

Cisco Systems, крупнейший производитель оборудования для вычислительных сетей, намерен продать компанию Linksys, выпускающую домашние роутеры и беспроводные точки доступа, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Причина продажи Linksys кроется в концентрации Cisco на корп
21.11.2011 Cisco представила в странах СНГ новую линейку маршрутизаторов Linksys E-Series

Компания Cisco объявила о старте продаж на российском рынке новой линейки маршрутизаторов семейства Linksys E-Series (E4200, E3200, E2500, E1500 и E1200). Новейшие устройства уже доступны в розничных и интернет-магазинах России, Украины и Казахстана. В ближайшее время начнутся продажи в федер
20.07.2011 Linksys сделала роутер для домашних мультимедиа

Компания Linksys представила новый роутер, поддерживающий работу основных домашних развлекательных устройств – телевизоров, консолей, коммуникаторов и так далее. Устройство получило название WES610N Wir
06.04.2011 Cisco расширила линейку роутеров и свитчей Linksys

Компания Cisco анонсировала расширение своей линейки роутеров и свитчей под брендом Linksys E-series, предназначенной для домашнего использования. В нее входят устройства, совместимые с Wi-Fi 802.11n. В списке значатся 5 моделей роутеров, которые поддерживают скорости обмена д
21.01.2011 Cisco представила двухдиапазонный роутер Linksys

Компания Cisco анонсировала новейшую модель беспроводного маршрутизатора E-серии Linksys E4200. Аппарат поддерживает работу в двух диапазонах WLAN 802.11n. Аппарат использует конфигурацию 3*3 MIMO для подключения беспроводных устройств на скорости до 300 Мбит/с на частоте 2
28.10.2010 Маршрутизатор Linksys WRT610N: современные интернет-технологии дома

е, поиграть с детьми в онлайн игры, скачать и посмотреть фильмы, еще и сделать это одновременно всем членам семьи – становится не только желаемой, но и доступной, неотъемлемой частью жизни вне офиса. Linksys WRT610N - современный представитель класса домашних роутеров А развитие беспроводной связи значительно упростило установку сети в Вашей квартире, ведь теперь не требуется прокладывать п
20.10.2008 Cisco представила новую беспроводную интернет-камеру Linksys WVC210

Компания Cisco объявила о том, что вывела на рынок новую IP-камеру наблюдения для малых предприятий под названием Linksys WVC210. Эта беспроводная интернет-камера с поворотом по горизонтали и вертикали, увеличением и поддержкой аудио обладает расширенной функциональностью и использует сложные программные с
13.08.2008 Cisco интегрировала партнерскую программу Linksys для малого бизнеса

Компания Cisco сделала новый шаг по развитию своей стратегии для малого и среднего бизнеса (СМБ), объявив о включении услуг партнерской программы Linksys для малых предприятий в состав своей собственной партнерской программы. Это означает, что продукты бизнес-серии Linksys включаются в портфель решений Cisco SMB, а партнеры Cisco

06.06.2007 Merlion начал поставки сетевого оборудования Linksys

Merlion System Solutions объявил о расширении портфеля телекоммуникационных решений и подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Linksys, подразделением корпорации Cisco Systems. C мая 2007 года партнерам MSS становится доступен со склада и под заказ полный ассортимент сетевого оборудования Linksys: беспроводное о
27.04.2007 "Лантри" займется дистрибуцией продуктов Linksys

Дистрибуторская компания «Лантри», входящая в Группу «Микротест», и компания Linksys, подразделение корпорации Cisco, объявили о заключении дистрибуторского соглашения. С апреля 2007 года продукция Linksys доступна для заказа со всех региональных складов «Лантри»
07.03.2007 Linksys анонсировал беспроводной VPN-маршрутизатор

Компания Linksys, подразделение корпорации Cisco Systems, представила новый маршрутизатор из серии продуктов для бизнеса — беспроводной Wireless-G VPN-маршрутизатор с поддержкой технологии RangeBoo
30.10.2006 Linksys поставила на рынок 25 млн. беспроводных маршрутизаторов

етевых устройств для дома, малого офиса и малых предприятий, объявила о продаже 25-миллионного беспроводного маршрутизатора. Поставки беспроводных маршрутизаторов начались в январе 2001 года. Вначале Linksys продавала по 100 тыс. маршрутизаторов в месяц, а сегодня компания ежемесячно поставляет на мировой рынок почти 1 млн. беспроводных маршрутизаторов Wireless-B, Wireless-G, Wireless A+G и
04.07.2006 Cisco продемострировал примеры внедрения новой технологии широкополосного доступа

вечающий за реализацию инициатив для кабельного телевидения и видео. - В основе широкополосного решения Cisco лежат платформа Cisco uBR10K и ряд новых продуктов дочерних компаний Scientific Atlanta и Linksys, которые позволяют операторам кабельного телевидения оптимизировать свои сети для реализации идеи "подключенной жизни" и повышения качества обслуживания конечных пользователей". Использ
18.05.2006 Linksys начинает продажи VoIP-телефонов с поддержкой Wi-Fi

Компания Linksys запустила в продажу в США две модели телефонов, которые будут работать по протоколу VoIP через сети Wi-Fi, что позволит пользователям совершать дешевые VoIP-звонки через беспроводные се
28.03.2006 Linksys вывела на рынок новую систему IP-телефонии для малого бизнеса

Компании Linksys и Cisco Systems представили серию новых продуктов для малого бизнеса - Linksys Voice System (LVS) 9000, предназначенных для IP-коммуникаций. Новая серия продуктов состоит из учре
07.02.2006 Linksys представила линейку коммутаторов для малого бизнеса

Компания Linksys (подразделение Cisco Systems представила новую линейку коммутаторов Gigabit Ethernet и Fast Ethernet для малого бизнеса. Восемь новых коммутаторов компании Linksys, относящихся к
19.10.2005 DiFo, входящая в RRC Group, стала дистрибьютором Linksys

Компания DiFo, входящая в RRC Group и специализирующаяся на дистрибуции цифровых мобильных и персональных устройств, объявила 18 октября о начале работы в качестве дистрибутора продукции компании Linksys на территории России, Казахстана и Украины. DiFo будет продвигать через свою партнерскую сеть весь ассортимент продукции Linksys, ориентируясь, в основном, на рынок SOHO и SMB. О
17.11.2004 Linksys расширила линейку карт Wireless-G line для КПК

По сообщениям Wi-Fi Technology Forum, компания Linksys объявила о выпуске новой карты Wireless-G CompactFlash Card (WCF54G), дополняющей существующую линейку карт Wireless-G line. Устройство устанавливается в разъем CompactFlash Type II и п
04.06.2004 В беспроводном маршрутизаторе Linksys обнаружена уязвимость

Популярный беспроводной машрутизатор Linksys WRT54G при определенных условиях может допустить злоумышленника в меню администрирования, утверждает независимый исследователь Элан Рейтлифф (Alan W.Rateliff II). Ему удалось установить
27.04.2004 В РФ начались официальные поставки оборудования Linksys

В РФ начались официальные поставки оборудования Linksys. Продукты компании – линейка из 70 наименований – до этого были знакомы пользователям только по «серым» поставкам. Теперь, заполучив 53% американского рынка и симпатии европейского поку
13.01.2004 Linksys выпустил DVD-плеер с поддержкой Wi-Fi

Подразделение Linksys компании Cisco Systems выпустило DVD-плеер с мультимедийным Wi-Fi-адаптером, представив образец новинки на проходившей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники. Linksys

22.07.2003 Intel и Linksys совместно продвигают Wi-Fi в дома и корпорации

Корпорация Intel и компания Linksys, подразделение корпорации Cisco Systems, утвердили совместную техническую и маркетинговую программу, направленную на повышение степени удобства организации и эксплуатации беспроводных л
20.03.2003 Cisco потратит $500 млн. на приобретение Linksys Group

Cisco Systems Inc. объявил сегодня о сделке по приобретению разработчика решений для домашних сетей Linksys Group Inc. Объявленная сумма сделки составляет $500 млн. Таким образом Cisco подтверд
27.11.2002 Linksys установит на маршрутизаторы программы защиты от Symantec

Калифорнийская компания Linksys, производитель маршрутизаторов, сообщила о намерении устанавливать на маршутизаторы кабельных сетей, DSL-линий и Wi-Fi-сетей в США бесплатный пакет Norton Internet Security 2003 от комп
12.05.1999 Linksys представила EtherFast 10/100 4-Port Analog Modem Router.

Компания Linksys представила Linksys EtherFast 10/100 4-Port Analog Modem Router. Это единственный 4-портовый роутер, позволяющий пользователям 4 модемов выходить в Интернет через 4 различных ISP

Публикаций - 109, упоминаний - 112

Foxconn и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 64
D-Link - Д-Линк Трейд 395 32
Netgear 253 24
Intel Corporation 12811 14
Microsoft Corporation 25775 10
Apple Inc 13156 10
Belkin 58 9
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 9
Dell EMC 5180 8
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 8
Sony 6739 7
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
TP-Link - ТП-Линк 231 6
HP 3Com 681 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HP Inc. 5883 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
Google LLC 12690 4
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 4
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 4
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 4
Renesas Electronics - Intersil 36 4
Samsung Electronics 11065 4
Broadcom - VMware 2610 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HPE Aruba Networks 98 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 4
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Grandstream Networks 22 3
Snom Technology 16 3
Foxconn Interconnect Technology 3 3
Huawei 4677 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Sequoia Capital 115 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
eBay Inc 1640 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Starbucks 91 1
Index Ventures 50 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Crescendo Ventures 4 1
Julius Bär Group - Группа Юлиус Бэр 13 1
Барщевский и Партнёры 12 1
VPVP - VantagePoint Venture Partners 6 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Steamboat Ventures 6 1
Pacific Growth Equities 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Газпром ПАО 1493 1
Visa International 1993 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Альфа-Групп 745 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Walt Disney Company 647 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 43
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 12
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
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Foxconn - Linksys Router - серия маршрутизаторов 15 12
Linux OS 11533 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Google Android 15244 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple iTunes Store 1118 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iPod 1553 3
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 2
Joomla CMS 89 2
Intel Itanium 649 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
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Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Xperi TiVo 84 2
Kerio Operator 7 2
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 2
Marvell Libertas 2 2
Intel Itanium Montecito 35 2
Foxconn - Linksys Voice System - LVS 3 2
Renesas Electronics - Intersil PRISM 5 2
Netgear Wireless-N 16 2
Intel Springdale 33 2
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 2
D-Link AirPlus 11 2
Intel Lindenhurst 8 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Капцов Сергей 12 3
Мельникова Анастасия 440 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Ксенин Алекс 311 2
Латыпов Тимур 3 2
Webb Richard - Уэбб Ричард 9 2
Батурин Олег 2 2
Volpi Mike - Волпи Майк 12 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 2
Хамитов Александр 8 1
Степанюк Михаил 81 1
Фридман Михаил 146 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Косилов Михаил 17 1
Купреев Олег 18 1
Авен Петр 67 1
Ершова Элеонора 67 1
Liu Albert - Лю Альберт 5 1
Хан Герман 56 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Трошин Александр 16 1
Солонин Виталий 90 1
Лопатин Виктор 25 1
Борушевский Денис 37 1
Гутман Виктор 17 1
Лаврентьев Павел 9 1
Басистов Артур 8 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
Doherty Richard - Доэрти Ричард 10 1
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 1
Бахмат Андрей 2 1
De Beer Marthin - Де Бир Мартин 15 1
Vitek Dusan - Витек Душан 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
Европа 24964 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Япония 13807 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Китай - Тайвань 4245 5
Украина 7928 5
США - Калифорния 4829 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Канада 5082 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Казахстан - Республика 6048 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 2
США - Аризона 549 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Америка - Американский регион 2206 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Ирак - Республика 709 1
США - Флорида 786 1
США - Колорадо 385 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Европа Центральная 278 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 5
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
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