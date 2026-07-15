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ФНС РФ ФКУ Налог-Сервис

ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис

СОБЫТИЯ


15.07.2026 ФНС России внедрила систему технического учета «СДИ Базис» 1
18.06.2025 Федеральная налоговая потратит 1,5 миллиарда на новое «железо», потому что старое не справляется 2
10.04.2025 Inline Technologies внедрила систему технического учета в ЦОДы ФНС России 7
19.11.2024 Компания, заработавшая десятки миллиардов на тендерах ФНС вновь поставляет ей оборудование на 3,5 миллиарда 2
05.11.2024 ФНС выделила 1,6 миллиарда на закупку ПК на российских Linux 3
24.10.2024 ФНС отдаст 3,5 миллиарда за наполнение трех своих ЦОДов росийским «железом» 3
22.07.2024 Хотя аукцион и не состоялся, «Крафтвэй» поставит Федеральной налоговой защищенные ПК на 260 миллионов 5
05.04.2024 Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис» 2
26.10.2022 Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам 3
28.07.2022 Госзакупки софта и «железа» в России рухнули на треть 2
19.01.2022 Автоматизация налоговой службы обойдется государству в 30 миллиардов 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 4
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
13.05.2020 «Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания 2
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 1
12.02.2020 ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар» 2
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 2
19.05.2017 ФНС отказалась от российского ПО для больших данных. 900 млн будут потрачены на зарубежный софт 3
10.03.2016 Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел» 2
17.02.2016 В России строят реестр малого и среднего бизнеса ценой в полмиллиарда 2
13.08.2014 «Налог-Сервис» внедрил распределенный контакт-центр Avaya Call Center 3
19.12.2013 «Ай-Теко» создала инфраструктуру филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Нижегородской области 4
20.09.2013 «Налог-Сервис» ФНС России определил поставщика промышленных систем печати и конвертовальных систем 1
16.08.2013 «Налог-Сервис» ФНС России ищет поставщика промышленных систем печати и конвертовальных систем 1

Публикаций - 25, упоминаний - 60

ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 5
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3013 4
Microsoft Corporation 25727 3
Huawei 4639 3
Oracle Corporation 7063 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 407 3
Teradata - Терадата 225 3
Cisco Systems 5357 2
IBM - International Business Machines Corp 9686 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 930 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1132 2
ФОРС - Центр разработки 701 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 279 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 193 2
1С:Франчайзинг 27 1
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 21 1
ФОРС Технологии 2 1
1С:Сервистренд 5 1
Импульс-ИВЦ 19 1
NetApp - Network Appliance 665 1
Broadcom - VMware 2599 1
SAP SE 5588 1
Dell EMC 5172 1
Dell Technologies - Dell Computer 2210 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Intel Corporation 12787 1
Softline - Софтлайн 3700 1
HP Inc. 5876 1
9536 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 769 1
SAS Institute 1079 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 77 2
АСК 49 1
МКБ - Московский кредитный банк 651 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3669 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5403 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5609 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6516 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12797 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13027 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10600 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7145 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28124 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7823 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10264 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22473 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13883 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8596 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2737 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12119 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10234 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3762 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2959 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 254 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 251 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24251 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6214 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 584 2
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 165 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1135 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2794 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6403 1
Аксессуары 4259 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1054 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11479 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1223 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3542 14
ФНС РФ ЦОД 30 7
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 107 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1029 4
Apache Hadoop 469 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 140 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 3
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1741 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Terminal Linux 6 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1041 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 2
Microsoft Windows 16834 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6217 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1348 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 99 2
InterSystems Cache 143 2
Huawei VRP - Huawei Versatile Routing Platform 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 1
1С:Маркировка 1 1
1С:Предприниматель 13 1
Газинформсервис - Ankey IDM 43 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 48 1
Газинформсервис - Litoria Desktop - Litoria DVCS 16 1
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
1С:Подпись 3 1
1С:Кредит 2 1
1С:Садовод 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 652 1
Газинформсервис - SafeERP 26 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 161 1
Linux OS 11468 1
Nuvia Phoenix 147 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1565 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1003 1
Штырь Владимир 2 2
Карачинский Анатолий 96 2
Мацоцкий Сергей 179 2
Ряснов Виктор 3 1
Гафуров Руслан 5 1
Грюнталь Наталья 1 1
Мишустин Михаил 784 1
Лящ Михаил 49 1
Бургов Владимир 16 1
Баланова Светлана 37 1
Малышев Александр 39 1
Петров Сергей 61 1
Игнатова Людмила 38 1
Бутенко Владимир 28 1
Гладышева Татьяна 3 1
Егоричев Александр 1 1
Сергеев Михаил 115 1
Кудинова Елена 1 1
Щетинин Владимир 15 1
Фогель Олег 1 1
Фатеев Олег 7 1
Белянцева Наталья 1 1
Шевелев Илья 2 1
Дорофеева Вера 1 1
Сухарев Игорь 6 1
Котова Любовь 1 1
Тришина Мария 5 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Арипов Никита 1 1
Валеев Ренат 1 1
Богатырев Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47395 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2275 11
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 461 9
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 93 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2036 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19018 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54572 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8515 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1425 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3427 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Россия - УФО - Свердловская область 1930 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 1
Украина 7911 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1072 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1663 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1766 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6528 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7043 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5437 9
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2512 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11532 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8780 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12244 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2408 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8872 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8785 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 940 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1761 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3783 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2461 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4582 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 986 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11663 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 440 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6620 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3975 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 393 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1912 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8459 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 94 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 417 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1878 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 473 1
Налогообложение - Налог на прибыль 221 1
Федеральный закон 217-ФЗ 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4414 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3138 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3733 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1466 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4969 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 334 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Микроинформ 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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