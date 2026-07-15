Индексная книга (каталог) CNews*
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ФНС РФ ФКУ Налог-Сервис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 60
ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 77 2
|АСК 49 1
|МКБ - Московский кредитный банк 651 1
|ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
|Совкомбанк Совесть 278 1
|Бухгалтерфон Сервис 2 1
|Штырь Владимир 2 2
|Карачинский Анатолий 96 2
|Мацоцкий Сергей 179 2
|Ряснов Виктор 3 1
|Гафуров Руслан 5 1
|Грюнталь Наталья 1 1
|Мишустин Михаил 784 1
|Лящ Михаил 49 1
|Бургов Владимир 16 1
|Баланова Светлана 37 1
|Малышев Александр 39 1
|Петров Сергей 61 1
|Игнатова Людмила 38 1
|Бутенко Владимир 28 1
|Гладышева Татьяна 3 1
|Егоричев Александр 1 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Кудинова Елена 1 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Фогель Олег 1 1
|Фатеев Олег 7 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Шевелев Илья 2 1
|Дорофеева Вера 1 1
|Сухарев Игорь 6 1
|Котова Любовь 1 1
|Тришина Мария 5 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Валеев Ренат 1 1
|Богатырев Олег 6 1
|Микроинформ 35 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.