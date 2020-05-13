«Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания

Лишившийся в начале 2019 г. ряда огромных контрактов ФНС по линии создания ЦОДов ведомства «Компьюлинк» снова вернулся в пул этого госзаказчика. В частности интегратору достался модернизационный ИТ-контракт на сумму свыше 700 млн руб.

Новый контракт для «Компьюлинка»

Компания «Компьюлинк» получила крупный подряд на поставку оборудования и модернизацию программно-аппаратного комплекса системы внешних сервисов автоматизированной информсистемы «Налог» в филиале учреждения «Налог-сервис» ФНС по ЦОДу в городе Городец Нижегородской области.

Соответствующий тендер был запущен «Налог-сервисом» 14 апреля 2020 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой лота в 725,1 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 5 мая 2020 г.

На торги вышло два соискателя. Ценовое предложение компании «Форс технологии» составило 717,8 млн руб. «Компьюлинк» остановился на отметке в 714,2 млн руб. Он и был признан победителем. После подписания контракта на выполнение работ у интегратора будет пять месяцев.

«Компьюлинк» получил крупный подряд ФНС после перерыва

«Компьюлинку» предстоит расширить вычислительные мощности программно-аппаратного комплекса заказчика, а также нарастить емкость дисковых массивов, осуществив тем самым развитие его инфраструктуры хранения и обработки данных.

Выступающее здесь заказчиков предприятие «Налог-сервис» занимается приемом и регистрацией документов, централизованным вводом сведений из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и пр., печатью и массовой рассылкой налогоплательщикам налоговых документов (уведомлений, требований, информационных писем) и т. д.

Возвращение «Компьюлинка» в пул ФНС

Отметим, что «Компьюлинк» много лет выступал неизменным подрядчиком по созданию мегаЦОДов ФНС в Подмосковье и Нижегородской области, как минимум с 2013 г. забирая все крупнейшие многомиллиардные контракты в этом проекте, зачастую без боя — выходя на тендеры в одиночестве, либо соревнуясь с претендентами, чьи заявки отклоняла конкурсная комиссия.

Однако, как позже выяснил CNews, в начале 2019 г. с интегратором неожиданно были разорваны уже подписанные контракты почти на 4 млрд руб.

В недавнем разговоре с CNews в компании не стали отрицать связь между этим событием и произошедшим осенью 2018 г. арестом президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Постановление старшего следователя одной из структур МВД относительно прекращения уголовного дела было подписано лишь 30 августа 2019 г.

После этого дела у «Компьюлинка» снова пошли в гору, а нынешнее получение крупного контракта ФНС можно считать своеобразным возвращением интегратора в пул ведомства.

Правда в «Компьюлинке» в разговоре с CNews отметили, что данный контракт с ФНС у компании после перерыва все же не первый, но какие-либо уточнения предоставить отказались, сославшись на полную открытость подобной информации. С учетом обилия юрлиц у группы компаний, оперативный мониторинг полного перечня ее контрактов затруднителен.

Какое оборудование требуется ФНС

Конкретные вендоры требующегося к поставке оборудования в техзадании не прописаны. Как следует из документов на сайте госзакупок, заказчику необходимы два дисковых массива, коммутатор SAN, устройство распределения питания, комплект оптических модулей.

Первый из дисковых массивов должен иметь не менее четырех физических контроллеров ввода-вывода, каждый из которых должен содержать не менее двух ЦПУ с тактовой частотой не ниже 2,5 ГГц. Количество процессорных ядер на каждый контроллер должно быть не менее 24. Массив должен обладать не менее 1024 ГБ глобальной кэш-памяти на DRAM-модулях в каждом контроллере. Тип подключаемых накопителей — твердотельные.

Оборудование должно обеспечить не менее 660 ТБ «сырой» (RAW) емкости твердотельными NVMe-накопителями объемом не более 16 ТБ каждый, а также не менее 24 ТБ «сырой» (RAW) емкости накопителями StorageClassMemory (SCM) объемом не более 1500 ГБ каждый.

Второй из дисковых массивов должен иметь не менее двух физических контроллеров ввода-вывода с возможностью горячей замены. Контроллеры должны обеспечивать автоматический режим высокой готовности в конфигурации active-active, иметь внутреннюю кэш-память объемом не менее 1024 ГБ. Внутренняя кэш-память должна быть унифицированная для файлового и блочного доступа. Тип подключаемых накопителей — твердотельные.

Оборудование должно позволить устанавливать не менее 210 твердотельных накопителей, иметь не менее 91 ТБ «сырой» (RAW) емкости твердотельными накопителями объемом не более 4 ТБ каждый, поддерживать установку твердотельных накопителей объемом не менее 30 ТБ.

Коммутатор SAN должен поддерживать установку не менее 256 портов с пропускной способностью каждого не менее 32 Гбит/с, иметь не менее 144 портов с установленными многомодовыми коротковолновыми трансиверами SFP+ пропускной способностью каждого не менее 32 Гбит/с. Коммутатор должен иметь возможность установки не менее 16 портов, поддерживающих трансиверы QSFP с пропускной способностью каждого не менее 128 Гбит/с.