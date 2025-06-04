Трансиверы применяются для приема-передачи данных между станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Такие приемопередатчики соединяют интерфейс главной вычислительной машины с локальными сетями. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.