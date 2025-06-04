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QSFP Quad Small Form-factor Pluggable SFF-8635 промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных


Трансиверы применяются для приема-передачи данных между станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Такие приемопередатчики соединяют интерфейс главной вычислительной машины с локальными сетями. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.

  • SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов)
  • XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены
  • Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Ethernet 40G под защитой СКЗИ «Квазар» 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
18.11.2024 Уфимский «Полигон» начал серийный выпуск модернизированного коммутатора для ЦОД 1
13.08.2024 Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S 1
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 1
07.10.2022 Qtech выпускает коммутаторы c оптическими портами 1
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN 1
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 1
29.10.2020 Тест-драйв с Huawei. Оптимальные решения под конкретные задачи. 1
13.05.2020 «Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания 1
04.09.2017 Новому игроку на российском рынке сетевых решений предрекают большое будущее 1
30.01.2017 «Микролаб Системс» пополнила семейство AMC-модулей ЦОС новым TORNADO-A6678/FMC 1
07.07.2016 DSCon объявила о доступности внешних адаптеров 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet производства ATTO Technology 1
16.03.2015 ETegro, «Связь Инжиниринг» и «Утилекс» представили модульный ЦОД отечественного исполнения 1
12.02.2015 Brocade повышает динамичность ЦОДов с помощью инноваций в портфолио Brocade VCS Fabric 1
11.10.2013 Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов 1
06.09.2013 DSCon представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз от Mellanox 1
30.01.2013 Allied Telesis представила коммутатор для частных облачных окружений 1
03.10.2012 ETegro Technologies представила новое комплексное решение для оснащения облачных ЦОДов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

QSFP и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 164 3
DSCon - Distribution Service Consulting 40 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
Huawei 4027 2
Fortinet 393 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
SAS Institute 996 1
Nvidia - Mellanox Technologies 91 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 151 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 307 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
Broadcom - VMware 2408 1
Qtech - Кьютэк 178 1
HPE Aruba Networks 88 1
ФОРС Технологии 2 1
Puppet 25 1
AMD Xilinx 95 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Комплит - Complete 100 1
Brocade Communications Systems 242 1
Utilex - Утилекс 46 1
ATTO Technology 11 1
Парус электро - Связь инжиниринг 24 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 347 1
Cisco Systems 5157 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Palo Alto Networks 153 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
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