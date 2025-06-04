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QSFP Quad Small Form-factor Pluggable SFF-8635 промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных
Трансиверы применяются для приема-передачи данных между станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Такие приемопередатчики соединяют интерфейс главной вычислительной машины с локальными сетями. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.
- SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов)
- XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены
- Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller
УПОМИНАНИЯ
QSFP и организации, системы, технологии, персоны:
|Лящ Михаил 46 1
|Устюжанин Александр 11 1
|Роговой Андрей 12 1
|Фосс Валентин 14 1
|Состин Андрей 5 1
|Ковязин Андрей 2 1
|Бельченко Юрий 2 1
|Земсков Денис 1 1
|Nolet Jason - Нолет Джейсон 6 1
|Прямов Кирилл 6 1
|N+1 - Издание 172 1
|Tolly Group 14 1
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