Уфимский «Полигон» начал серийный выпуск модернизированного коммутатора для ЦОД

Уфимский разработчик и производитель активного сетевого оборудования АО НПП «Полигон» запустил серийное производство модернизированной версии коммутаторов «Аттика-5960М» для центров обработки данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Полигон».

В модернизированные устройства встроена эксклюзивная функция - средство доверенной загрузки (СДЗ) Dallas Lock, обеспечивающее сохранность информации путем блокирования попыток несанкционированной загрузки сторонней/нештатной операционной системы, а также контролирующее целостность программного обеспечения. Данный функционал востребован при построении сетей на объектах критической инфраструктуры.

Коммутаторы серии «Аттика» включают от 24 до 48 портов SFP+ со скоростью 1/10 Гбит/с. Все модели оснащены шестью портами QSFP+ со скоростью 100Гбит/с и портом USB 2.0. Для управления служит один консольный порт RS232 (RJ-45).

Максимальная пропускная способность оборудования — 1,08 Тбит/с.

Устройства комплектуются двумя блоками питания с возможностью горячей замены и четырьмя сменными модулями вентиляторов с направлением воздушного потока front-to-back. Это позволяет размещать оборудование в шкафу, не оставляя зазор между юнитами, и экономить место в телекоммуникационных шкафах, а также точно соблюдать принцип «горячего» и «холодного» коридоров для поддержания необходимого температурного режима.

В устройствах используется программное обеспечение собственной разработки, обеспечивающее надежный функционал и масштабируемость. Используемое в коммутаторах ПО включено в реестр российского программного обеспечения.

«Линейка коммутаторов «Аттика-5960М» зарекомендовала себя как надежное и высокопроизводительное решение, применяемое не только в коммерческом сегменте, но и для организации ядра сети в промышленности. Решения на базе «Аттики» прошлого поколения применялись целым рядом наших ключевых заказчиков. Модернизированная «Аттика» построена на доработанной, хорошо зарекомендовавшей себя, платформе, которая позволила применять программное обеспечение с дополнительным функционалом», - сказал руководитель технического направления Денис Земсков. – Наличие собственной производственной площадки и использование собственного ПО дает нам возможность обеспечить наиболее привлекательные цены на телекоммуникационное оборудование в России, а благодаря команде разработчиков и программистов мы можем в короткие сроки кастомизировать оборудование под нужды заказчика».

В настоящее время НПП «Полигон» также завершает разработку высокоскоростного Ethernet коммутатора «Аттика-5960М» для ЦОД уровня L3. Коммутатор будет оснащен 36 портами 25/40/100 GbE QSFP28.