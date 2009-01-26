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RJ Registered Jack Стандартизированный физический сетевой интерфейс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|26.01.2009
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Звуковой шарик
компании Yuen To Размер колоночки 55x55x55 мм, вес 20 грамм, зарядка аккумулятора через переходник mini-jack/USB. Заряда хватает на 5 часов непрерывного воспроизведения на полной громкости что
|13.03.2008
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RJ TextEd 4.20: текстовый редактор для программистов
RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор, поддерживающий кодировки ANSI, UTF и Unicode и способный обрабатывать ASCII- и бинарные файлы. RJ TextEd подсвечивает синтаксические конструкции языков программирования, имеет встроенный CSS-редактор и FTP-клиент. Кроме того, редактор может преобразовывать текст между различными кодировк
|03.12.2007
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RJ TextEd 4.10: текстовый редактор с поддержкой синтаксиса языков программирования
RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор, поддерживающий кодировки ANSI, UTF и Unicode и способный обрабатывать ASCII- и бинарные файлы. RJ TextEd подсвечивает синтаксические конструкции языков программирования, имеет встроенный CSS-редактор и FTP-клиент. Кроме того, редактор может преобразовывать текст между различными кодировк
|29.10.2007
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Выпущена новая версия текстового редактора для программистов RJ TextEd
Выпущена вторая бета-версия бесплатного текстового редактора RJ TextEd 4.10 Beta 2, поддерживающего кодировки ANSI, UTF и Unicode и способного обрабатывать ASCII- и бинарные файлы. RJ TextEd подсвечивает синтаксические конструкции языков программи
|05.09.2007
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Видеоочки – карманная альтернатива 35-дюймовому экрану
олметра заканчивается небольшой коробочкой аккумуляторного блока и далее четырехконтактным разъемом mini-jack, который сопряжен по пайке с коннектами медиаплеера iPod Video. На коробочке аккуму
|05.03.2007
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Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP
шин. Судите сами – у HP в наличии 3 USB-порта, 4-пиновый разъем Fire-Wire (или IEEE1394), модемный (RJ-11) и сетевой (RJ-45) разъемы, один PCMCIA-слот (Type I/II), VGA-выход и разъемы дл
|11.09.2006
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Видео UNLIMITED. Тест видеокамеры с жестким диском JVC Everio MG505
лыжном курорте. Значит, перед нами стоит задача – «слить» материал на стандартный DVD-диск. Для подключения к компьютеру используется протокол USB 2.0. Рядом с разъемом USB стандартный разъем AV mini-jack 3.5 мм При записи применяется сжатие MPEG 2. Записывается видео в виде файлов с расширением MOD, и для их просмотра в комплекте есть плеер PowerDVD. Именно его и стоит использовать, несмот
|13.07.2006
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Целых 37 дюймов Toshiba
права, слева и внизу, то есть практически по всем и боковым панелям. Вот их краткий обзор: входящий mini-jack 3.5 мм, аудиовыход - 2RCA, композитный вход - RCA, компонентный вход - 3RCA, HDMI,
|02.06.2006
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Тест Nokia N91 - телефон-плеер с Hi-End звуком
зуются в телефоне. Помимо стандартного гнезда для подключения зарядки, имеется разъем для наушников Jack 3,5 и порт mini-USB, который значительно упрощает использование телефона на разных компь
|20.12.2005
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Sony Ericsson W550i - новинка знаменитой серии Walkman
асположению кнопок. Для подключения наушников к Sony Ericsson W550i используется стандартный разъем Jack 3,5 На задней крышке телефона расположен стандартный набор – объектив камеры, вспышка и
|04.11.2004
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НР представила новые стекируемые гигабитные коммутаторы
и 48 портов 10/100/1000. Коммутаторы ProCurve Switch 3400cl-24G поддерживают 20 портов 10/100/1000 RJ-45 и 4 порта двойного назначения 10/100/1000 RJ-45 или дополнительные слоты под Гиг
|29.03.2004
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D-Link обновил линейку ADSL-продуктов и расширил поставки в Китай
ны и состояния линии, прием и передачу данных со скоростями до 8000/832 Кбит/с. DSL-300T имеет порт RJ-45 10/100 Мбит/с для подключения устройств Ethernet и порт RJ-11 для подключения к
|13.10.2003
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Беспроводное оборудование MSI доступно в России
дной сети стандарта IEEE802.11b. Также он имеет выход для подключения к сети 10/100 Мбит через порт RJ-45. Шлюз RG54G - Это устройство совмещает в себе функции беспроводного хаба, имеет 4 порта
|02.09.2003
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Bliss 5055 – мобильная замена десктопу
e, Serial, Parallel, IrDA, S-Video, ext. CRT Monitor, PS/2, Headphone jack, Microphone jack, SPDIF, RJ-11, RJ-45. ВLISS 5055 доступен также в модификации со встроенной видеокамерой. Связ
|10.09.2001
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Optical Access расширила возможности управления SNMP на всю линейку устройств беспроводной оптической связи TereScope
тся непосредственно в приемопередающее устройство инфракрасной связи. Данный модуль имеет интерфейс RJ-45, который используется для подключения к локальной сети, в которой находится станция упр
|20.07.1999
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Jack Messman становится во главе Cambridge Tech
Компания Cambridge Technology Partners объявила о назначении Jack Messman на пост президента и генерального директора. До этого Messman был генеральным директором и председателем совета директоров Union Pacific Resources Group. Он также входил в состав с
|17.06.1999
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Engineering Animation анонсировала выход Jack Occupant Packaging Toolkit
Компания Engineering Animation анонсировала выход Jack Occupant Packaging Toolkit. Этот пакет предназначен для создания внутреннего дизайна автомобиля. Программа позволяет использовать виртуальную модель человека для создания на ее базе салона
RJ и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 22
|Ширшов Павел 76 17
|Симонов Игорь 103 14
|Кожевников Алексей 66 12
|Беляева Татьяна 29 7
|Малафеев Андрей 52 4
|Князева Мария 16 4
|Бровкин Дмитрий 55 4
|Лахова Олеся 35 4
|Борушевский Денис 37 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Катаев Александр 40 4
|Виноградов Дмитрий 74 3
|Лебедев Артемий 110 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Сергеев Иван 74 3
|Клинаичев Андрей 33 3
|Речменский Игорь 21 3
|Федорчук Михаил 3 3
|Пыкин Алексей 5 3
|Козлов Евгений 35 2
|Горюнов Михаил 16 2
|Волошин Олег 5 2
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
|Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
|Фролов Александр 40 1
|Никитин Александр 23 1
|Фадеев Андрей 31 1
|Ушаков Михаил 36 1
|Гордеева Анна 36 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Самоукин Сергей 20 1
|Ефремов Сергей 18 1
|Плясенко Павел 20 1
|Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
|Стальнова Любовь 31 1
|Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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