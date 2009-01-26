RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор, поддерживающий кодировки ANSI, UTF и Unicode и способный обрабатывать ASCII- и бинарные файлы. RJ TextEd подсвечивает синтаксические конструкции языков программирования, имеет встроенный CSS-редактор и FTP-клиент. Кроме того, редактор может преобразовывать текст между различными кодировк

RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор, поддерживающий кодировки ANSI, UTF и Unicode и способный обрабатывать ASCII- и бинарные файлы. RJ TextEd подсвечивает синтаксические конструкции языков программирования, имеет встроенный CSS-редактор и FTP-клиент. Кроме того, редактор может преобразовывать текст между различными кодировк

шин. Судите сами – у HP в наличии 3 USB-порта, 4-пиновый разъем Fire-Wire (или IEEE1394), модемный ( RJ -11) и сетевой ( RJ -45) разъемы, один PCMCIA-слот (Type I/II), VGA-выход и разъемы дл