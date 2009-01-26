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RJ Registered Jack Стандартизированный физический сетевой интерфейс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.01.2009 Звуковой шарик

компании Yuen To Размер колоночки 55x55x55 мм, вес 20 грамм, зарядка аккумулятора через переходник mini-jack/USB. Заряда хватает на 5 часов непрерывного воспроизведения на полной громкости что
13.03.2008 RJ TextEd 4.20: текстовый редактор для программистов

RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор, поддерживающий кодировки ANSI, UTF и Unicode и способный обрабатывать ASCII- и бинарные файлы. RJ TextEd подсвечивает синтаксические конструкции языков программирования, имеет встроенный CSS-редактор и FTP-клиент. Кроме того, редактор может преобразовывать текст между различными кодировк
03.12.2007 RJ TextEd 4.10: текстовый редактор с поддержкой синтаксиса языков программирования

RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор, поддерживающий кодировки ANSI, UTF и Unicode и способный обрабатывать ASCII- и бинарные файлы. RJ TextEd подсвечивает синтаксические конструкции языков программирования, имеет встроенный CSS-редактор и FTP-клиент. Кроме того, редактор может преобразовывать текст между различными кодировк
29.10.2007 Выпущена новая версия текстового редактора для программистов RJ TextEd

Выпущена вторая бета-версия бесплатного текстового редактора RJ TextEd 4.10 Beta 2, поддерживающего кодировки ANSI, UTF и Unicode и способного обрабатывать ASCII- и бинарные файлы. RJ TextEd подсвечивает синтаксические конструкции языков программи
05.09.2007 Видеоочки – карманная альтернатива 35-дюймовому экрану

олметра заканчивается небольшой коробочкой аккумуляторного блока и далее четырехконтактным разъемом mini-jack, который сопряжен по пайке с коннектами медиаплеера iPod Video. На коробочке аккуму
05.03.2007 Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP

шин. Судите сами – у HP в наличии 3 USB-порта, 4-пиновый разъем Fire-Wire (или IEEE1394), модемный (RJ-11) и сетевой (RJ-45) разъемы, один PCMCIA-слот (Type I/II), VGA-выход и разъемы дл
11.09.2006 Видео UNLIMITED. Тест видеокамеры с жестким диском JVC Everio MG505

лыжном курорте. Значит, перед нами стоит задача – «слить» материал на стандартный DVD-диск. Для подключения к компьютеру используется протокол USB 2.0. Рядом с разъемом USB стандартный разъем AV mini-jack 3.5 мм При записи применяется сжатие MPEG 2. Записывается видео в виде файлов с расширением MOD, и для их просмотра в комплекте есть плеер PowerDVD. Именно его и стоит использовать, несмот
13.07.2006 Целых 37 дюймов Toshiba

права, слева и внизу, то есть практически по всем и боковым панелям. Вот их краткий обзор: входящий mini-jack 3.5 мм, аудиовыход - 2RCA, композитный вход - RCA, компонентный вход - 3RCA, HDMI,

02.06.2006 Тест Nokia N91 - телефон-плеер с Hi-End звуком

зуются в телефоне. Помимо стандартного гнезда для подключения зарядки, имеется разъем для наушников Jack 3,5 и порт mini-USB, который значительно упрощает использование телефона на разных компь
20.12.2005 Sony Ericsson W550i - новинка знаменитой серии Walkman

асположению кнопок. Для подключения наушников к Sony Ericsson W550i используется стандартный разъем Jack 3,5 На задней крышке телефона расположен стандартный набор – объектив камеры, вспышка и

04.11.2004 НР представила новые стекируемые гигабитные коммутаторы

и 48 портов 10/100/1000. Коммутаторы ProCurve Switch 3400cl-24G поддерживают 20 портов 10/100/1000 RJ-45 и 4 порта двойного назначения 10/100/1000 RJ-45 или дополнительные слоты под Гиг
29.03.2004 D-Link обновил линейку ADSL-продуктов и расширил поставки в Китай

ны и состояния линии, прием и передачу данных со скоростями до 8000/832 Кбит/с. DSL-300T имеет порт RJ-45 10/100 Мбит/с для подключения устройств Ethernet и порт RJ-11 для подключения к

13.10.2003 Беспроводное оборудование MSI доступно в России

дной сети стандарта IEEE802.11b. Также он имеет выход для подключения к сети 10/100 Мбит через порт RJ-45. Шлюз RG54G - Это устройство совмещает в себе функции беспроводного хаба, имеет 4 порта
02.09.2003 Bliss 5055 – мобильная замена десктопу

e, Serial, Parallel, IrDA, S-Video, ext. CRT Monitor, PS/2, Headphone jack, Microphone jack, SPDIF, RJ-11, RJ-45. ВLISS 5055 доступен также в модификации со встроенной видеокамерой. Связ
10.09.2001 Optical Access расширила возможности управления SNMP на всю линейку устройств беспроводной оптической связи TereScope

тся непосредственно в приемопередающее устройство инфракрасной связи. Данный модуль имеет интерфейс RJ-45, который используется для подключения к локальной сети, в которой находится станция упр
20.07.1999 Jack Messman становится во главе Cambridge Tech

Компания Cambridge Technology Partners объявила о назначении Jack Messman на пост президента и генерального директора. До этого Messman был генеральным директором и председателем совета директоров Union Pacific Resources Group. Он также входил в состав с
17.06.1999 Engineering Animation анонсировала выход Jack Occupant Packaging Toolkit

Компания Engineering Animation анонсировала выход Jack Occupant Packaging Toolkit. Этот пакет предназначен для создания внутреннего дизайна автомобиля. Программа позволяет использовать виртуальную модель человека для создания на ее базе салона

Публикаций - 813, упоминаний - 1039

RJ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 140
Samsung Electronics 11064 95
Acer Group - Acer Inc 2776 93
Apple Inc 13154 91
Nvidia Corp 4002 90
Sony 6739 74
Lenovo Group 2446 58
HP Inc. 5883 58
Google LLC 12688 54
Microsoft Corporation 25775 53
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 52
AMD - Advanced Micro Devices 4641 52
LG Electronics 3735 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Toshiba Corporation 2980 31
Dell EMC 5180 30
D-Link - Д-Линк Трейд 395 30
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 29
VAIO 475 24
HTC Corporation 1512 23
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 22
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 21
Xiaomi - Сяоми 2231 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 20
Digma 251 19
Huawei 4676 18
Fujitsu 2105 17
Philips 2099 17
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 17
Yandex - Яндекс 9216 16
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 13
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 13
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 13
Merlion iRU - Деловой офис 352 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 11
Prology 72 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Эра HD - Эра ХД 54 15
Россети Ленэнерго 1699 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Геометрия НПО 165 6
Совкомбанк Совесть 279 5
Композит 99 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Hyundai Motor Company 436 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Carl Zeiss AG 307 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
101Hotels.com 456 3
BMW Group 482 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Assist - Ассист 218 3
Yamaha - Ямаха 110 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Barnes & Noble 171 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
TÜV Rheinland Group 181 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Верный - торговая сеть 326 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 11 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Мосгортранс ГУП 139 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 36
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 485
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 372
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 350
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 324
Наушники - Headphones 4478 317
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 316
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 314
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 291
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 285
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 280
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 271
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 254
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 247
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 239
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 222
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 213
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 210
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 200
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 193
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 190
Микрофон - Microphone 2808 172
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 167
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 165
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 163
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 158
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 151
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 150
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 148
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 147
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 146
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 143
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 142
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 141
DDR - Double data rate 3083 137
Контрастность 3042 134
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 134
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 133
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 127
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 117
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 116
Microsoft Windows 16882 133
Google Android 15243 125
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 101
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 91
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 61
Intel HD Graphics - графический процессор 233 61
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 57
Microsoft Windows 7 2007 57
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 51
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 48
Intel Core - Семейство процессоров 1251 48
Linux OS 11533 47
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 41
Intel Core i - Cерия процессоров 534 41
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 38
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 37
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 36
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 36
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 36
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 30
Google YouTube - Видеохостинг 3002 30
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 30
Apple iOS 8583 29
Microsoft Windows 10 1938 29
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 28
Apple iPod 1553 28
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 28
Microsoft Windows 2000 8678 27
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 27
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 26
Microsoft Windows 11 827 26
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 26
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 25
Nvidia GeForce GT 337 25
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 25
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 25
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 23
Наумов Максим 100 22
Ширшов Павел 76 17
Симонов Игорь 103 14
Кожевников Алексей 66 12
Беляева Татьяна 29 7
Малафеев Андрей 52 4
Князева Мария 16 4
Бровкин Дмитрий 55 4
Лахова Олеся 35 4
Борушевский Денис 37 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Катаев Александр 40 4
Виноградов Дмитрий 74 3
Лебедев Артемий 110 3
Ксенин Алекс 311 3
Сергеев Иван 74 3
Клинаичев Андрей 33 3
Речменский Игорь 21 3
Федорчук Михаил 3 3
Пыкин Алексей 5 3
Козлов Евгений 35 2
Горюнов Михаил 16 2
Волошин Олег 5 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Фролов Александр 40 1
Никитин Александр 23 1
Фадеев Андрей 31 1
Ушаков Михаил 36 1
Гордеева Анна 36 1
Бухман Дмитрий 18 1
Гагарин Юрий 98 1
Кочепасов Сергей 13 1
Самоукин Сергей 20 1
Ефремов Сергей 18 1
Плясенко Павел 20 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Стальнова Любовь 31 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 297
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 65
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 53
Япония 13807 44
Южная Корея - Республика 7052 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
Европа 24964 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Китай - Тайвань 4245 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Швеция - Королевство 3782 7
США - Калифорния - Купертино 281 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Украина 7928 6
Казахстан - Республика 6048 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Германия - Гамбург 185 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Европа Восточная 3138 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Куба - Республика 417 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 152
Ergonomics - Эргономика 1755 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 82
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 67
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 53
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 35
Английский язык 7030 30
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 30
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 29
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 20
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 20
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 18
Металлы - Медь - Copper 862 17
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 16
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 13
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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