Caviar представил iPhone с встроенными часами Джеймса Бонда iPhone No Time To Die Edition с настоящими швейцарскими часами Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition, встроенными в корпус смартфона. Устройство посвящено последнему фильму с Дэниелом Крэйгом в роли Джеймса Бонда — «Не время умирать». Об этом CNews сообщили представители Caviar. Инженеры и мастера Caviar впервые в мире встроили оригинальные часы Omega в корпус смартфона, не нарушив их функ

James Bond 007: Blood Stone в продаже твом пользователя, игра представлена полностью на русском языке.Игрокам предстоит перевоплотиться в Джеймса Бонда и обезвредить злоумышленников, получивших доступ к сверхсекретному биохимическо

James Bond 007: Blood Stone в печати овке, так и в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя.Игрокам предстоит перевоплотиться в Джеймса Бонда и обезвредить злоумышленников, получивших доступ к сверхсекретному биохимическо

James Bond 007: Blood Stone. Видео Опубликован новый видеоролик игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для

James Bond 007: Blood Stone в России ion 3 смогут приобрести оригинальную версию на английском языке.Игрокам предстоит перевоплотиться в Джеймса Бонда и обезвредить злоумышленников, получивших доступ к сверхсекретному биохимическо

Дата выхода James Bond 007: Blood Stone Компания Activision подтвердила ноябрьский релиз экшена James Bond 007: Blood Stone. На полках европейских магазинов игра появится 5 ноября. Работает над проектом студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Clu

James Bond 007: Blood Stone. Видео Опубликован новый видеоролик игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для

James Bond 007: Blood Stone. Видео Опубликован новый видеоролик игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для

James Bond 007: Blood Stone. Видео и скриншоты Компания Activision опубликовала новый видеоролик и скриншоты игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для

James Bond 007: Blood Stone. Видео и скриншоты Компания Activision опубликовала новый видеоролик и скриншоты игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для

James Bond 007: Blood Stone. Видео Компания Activision опубликовала новый видеоролик игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для

James Bond 007: Blood Stone в разработке Компания Activision анонсировала новую игру об агенте британской разведки James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для

Джеймс Бонд в России Компания Activision Blizzard, Inc. и компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России, стран СНГ и Балтии игры «007: Квант милосердия»Джеймс Бонд, супершпион и секретный агент, вновь выходит на тропу войны. На этот раз ему предстоит столкнуться с хитросплетением политических интриг, разлагающим влиянием коррупции и международ

Xerox разработал бумагу «Джеймса Бонда» вого прочтения. По словам Шрадера, используя многоразовую бумагу можно не только сократить вырубание лесов, но и снизить затраты компаний на расходные материалы. Разработанная инженерами PARC бумага «Джеймса Бонда» содержит специальные молекулы, которые после прохождения бумажного листа через небольшой ультрафиолетовый излучатель в принтере выстраиваются и формируют отпечаток. В течение 24

Российские пираты захватили Джеймса Бонда Новый фильм о Джеймсе Бонде, «Казино Роял», попал в руки британских пиратов менее чем через двое суток после выхода на экраны. Первая экранная копия истории похождений британского агента разведки попала в Ве

Sony Ericsson выпустит в продажу телефон Джеймса Бонда фонов Cyber-shot К800 и К790 в серебристом цветовом решении корпуса. Именно этот телефон использует Джеймс Бонд в новой серии «Казино Рояль» (Casino Royale). «Если вам нужно решать такие ответс

Sony планирует купить «Джеймса Бонда» едении переговоров. Сейчас же, признав факт переговоров, компании отказываются говорить, что теперь речь идет лишь о цене покупки. Если сделка состоится, Sony получит более 4000 фильмов MGM, включая «Джеймса Бонда» и «Розовую пантеру», и сможет использовать раскрученные бренды в своих рекламных кампаниях. Вице-президент Sony Говард Стрингер (Howard Stringer) сообщил на ежегодной стратегичес

Джеймс Бонд выбирает SonyEricsson В очередном фильме о Джеймсе Бонде "Die Another Day", который появится в прокате в США 22 ноября (в России - 12 декабря), агент 007 будет использовать новейшие средства мобильной связи, разработанные компанией Sony

Джеймс Бонд выбрал мобильник Philips? дущем фильме "Tomorrow Never Dies" спецагент был замечен с телефоном фирмы Ericsson, специально для Джеймса Бонда выдумавшей несуществующую модель JB988. Это послужило неплохой рекламой Ericsso