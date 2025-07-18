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Bond James Бонд Джеймс
СОБЫТИЯ
|18.07.2025
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Caviar представил iPhone с встроенными часами Джеймса Бонда
iPhone No Time To Die Edition с настоящими швейцарскими часами Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition, встроенными в корпус смартфона. Устройство посвящено последнему фильму с Дэниелом Крэйгом в роли Джеймса Бонда — «Не время умирать». Об этом CNews сообщили представители Caviar. Инженеры и мастера Caviar впервые в мире встроили оригинальные часы Omega в корпус смартфона, не нарушив их функ
|12.11.2010
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James Bond 007: Blood Stone в продаже
твом пользователя, игра представлена полностью на русском языке.Игрокам предстоит перевоплотиться в Джеймса Бонда и обезвредить злоумышленников, получивших доступ к сверхсекретному биохимическо
|02.11.2010
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James Bond 007: Blood Stone в печати
овке, так и в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя.Игрокам предстоит перевоплотиться в Джеймса Бонда и обезвредить злоумышленников, получивших доступ к сверхсекретному биохимическо
|29.10.2010
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James Bond 007: Blood Stone. Видео
Опубликован новый видеоролик игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для
|27.10.2010
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James Bond 007: Blood Stone в России
ion 3 смогут приобрести оригинальную версию на английском языке.Игрокам предстоит перевоплотиться в Джеймса Бонда и обезвредить злоумышленников, получивших доступ к сверхсекретному биохимическо
|22.10.2010
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Дата выхода James Bond 007: Blood Stone
Компания Activision подтвердила ноябрьский релиз экшена James Bond 007: Blood Stone. На полках европейских магазинов игра появится 5 ноября. Работает над проектом студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Clu
|20.10.2010
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James Bond 007: Blood Stone. Видео
Опубликован новый видеоролик игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для
|30.09.2010
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James Bond 007: Blood Stone. Видео
Опубликован новый видеоролик игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для
|21.09.2010
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James Bond 007: Blood Stone. Видео и скриншоты
Компания Activision опубликовала новый видеоролик и скриншоты игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для
|26.08.2010
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James Bond 007: Blood Stone. Видео и скриншоты
Компания Activision опубликовала новый видеоролик и скриншоты игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для
|23.07.2010
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James Bond 007: Blood Stone. Видео
Компания Activision опубликовала новый видеоролик игры James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для
|17.07.2010
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James Bond 007: Blood Stone в разработке
Компания Activision анонсировала новую игру об агенте британской разведки James Bond 007: Blood Stone. Разработкой проекта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 занимается студия Bizarre Creations, известная нам по играм Blur, Project Gotham Racing и The Club. Версию для
|20.10.2008
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Джеймс Бонд в России
Компания Activision Blizzard, Inc. и компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России, стран СНГ и Балтии игры «007: Квант милосердия»Джеймс Бонд, супершпион и секретный агент, вновь выходит на тропу войны. На этот раз ему предстоит столкнуться с хитросплетением политических интриг, разлагающим влиянием коррупции и международ
|30.04.2008
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Xerox разработал бумагу «Джеймса Бонда»
вого прочтения. По словам Шрадера, используя многоразовую бумагу можно не только сократить вырубание лесов, но и снизить затраты компаний на расходные материалы. Разработанная инженерами PARC бумага «Джеймса Бонда» содержит специальные молекулы, которые после прохождения бумажного листа через небольшой ультрафиолетовый излучатель в принтере выстраиваются и формируют отпечаток. В течение 24
|24.11.2006
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Российские пираты захватили Джеймса Бонда
Новый фильм о Джеймсе Бонде, «Казино Роял», попал в руки британских пиратов менее чем через двое суток после выхода на экраны. Первая экранная копия истории похождений британского агента разведки попала в Ве
|12.10.2006
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Sony Ericsson выпустит в продажу телефон Джеймса Бонда
фонов Cyber-shot К800 и К790 в серебристом цветовом решении корпуса. Именно этот телефон использует Джеймс Бонд в новой серии «Казино Рояль» (Casino Royale). «Если вам нужно решать такие ответс
|20.05.2004
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Sony планирует купить «Джеймса Бонда»
едении переговоров. Сейчас же, признав факт переговоров, компании отказываются говорить, что теперь речь идет лишь о цене покупки. Если сделка состоится, Sony получит более 4000 фильмов MGM, включая «Джеймса Бонда» и «Розовую пантеру», и сможет использовать раскрученные бренды в своих рекламных кампаниях. Вице-президент Sony Говард Стрингер (Howard Stringer) сообщил на ежегодной стратегичес
|04.11.2002
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Джеймс Бонд выбирает SonyEricsson
В очередном фильме о Джеймсе Бонде "Die Another Day", который появится в прокате в США 22 ноября (в России - 12 декабря), агент 007 будет использовать новейшие средства мобильной связи, разработанные компанией Sony
|03.04.2002
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Джеймс Бонд выбрал мобильник Philips?
дущем фильме "Tomorrow Never Dies" спецагент был замечен с телефоном фирмы Ericsson, специально для Джеймса Бонда выдумавшей несуществующую модель JB988. Это послужило неплохой рекламой Ericsso
|21.03.2002
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Intel, Microsoft и BMW разыграют "мотоцикл Джеймса Бонда" - BMW R1200C Cruiser
льного компьютера на базе процессора Pentium 4 и Windows XP предоставляется возможность принять участие в конкурсе, главным призом которого станет мотоцикл BMW R1200C Cruiser - "официальный" мотоцикл Джеймса Бонда (фильм "Завтра не умрёт никогда"). Среди поощрительных призов: цифровая видеокамера, фотоаппарат, часы-хронометр и комплект спортивной одежды от BMW. Участие в финале конкурса смо
Bond James и организации, системы, технологии, персоны:
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 398 1
|Московский Политех - Московский политехнический университет 107 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 127 1
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