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Мультиплеер multiplayer многопользовательская игра кооперативная игра сетевая игра
СОБЫТИЯ
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|02.09.2019
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Исследование Samsung: большинство геймеров предпочитают сетевые игры
го в рамках международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кельне. Результаты опроса подтвердили предполагаемый социальный компонент феномена компьютерных игр: наибольшей популярностью пользуются сетевые игры — как многопользовательские коллективные, так и турнирные. Многие рассматривают стриминг (возможность запуска игр в браузере) в качестве одной из привлекательных альтернатив для кл
|19.09.2014
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Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4
Killzone: Shadow Fall покоряет еще и безглючным сетевым кодом. Если вы выделили свободный вечер под мультиплеер на PlayStation 4 — то сама игра вам его не испортит и никак не воспрепятствует жи
|28.07.2011
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Предзаказ Resistance 3
а Steelbook; коды на дополнительные загружаемые материалы: «Особое звание в сетевой игре “Страж”»; «Преимущество в сетевой игре»; «Граната объемного взрыва»; «Облик зараженного Натана Хейла»; «
|18.02.2008
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Большой мультиплеер в Frontlines
Компания Kaos Studios официально объявила, что мультиплеер их грядущей игры Frontlines: Fuel of War на некоторых серверах будет поддерживать
|13.02.2008
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Мультиплеер GTA 4 для всех
Grand Theft Auto 4 для Xbox 360 будет включать не только эксклюзивные дополнительные эпизоды, но и мультиплеер. Однако незамедлительно последовало опровержение со стороны самой Rockstar. По ее
|27.03.2007
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S.T.A.L.K.E.R.: Первый патч
т убивать друзей по команде ножом при параметре «Огонь союзника» равном 0.3. Игра вылетает, когда в Сетевой игре клиент набирает в консольной строке серверную команду.4. Игра вылетает, когда иг
|23.09.2006
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Мультиплеер "В тылу врага - 2"
аз по поводу сетевой части, которая претерпела солидные изменения в концепции, что многим, как это и бывает с сиквелами, не понравилось. Сегодня мы будем выяснять – что же все-таки представляет собой мультиплеер, так ли он плох, как заверяют фанаты первой части и каково его будущее.Читайте: обзор мультиплеера "В тылу врага - 2"
|18.03.2002
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Сетевые игры чреваты проблемами для своих поклонников
57%), бинго (56%) и игры на бегах (53%). Сетевые азартные игры занимают одно из последних мест (8%), а регулярно, то есть хотя бы раз в неделю, в онлайне играют всего лишь 4%. Однако несмотря на это, сетевые игры гораздо чаще вызывают привыкание, так среди тех, кто играет традиционным образом проблемы с избавлением от этой привычки были у 22%, а среди играющих онлайн - у 74%. При этом любит
Мультиплеер и организации, системы, технологии, персоны:
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