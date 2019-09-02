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Мультиплеер multiplayer многопользовательская игра кооперативная игра сетевая игра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.09.2019 Исследование Samsung: большинство геймеров предпочитают сетевые игры

го в рамках международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кельне. Результаты опроса подтвердили предполагаемый социальный компонент феномена компьютерных игр: наибольшей популярностью пользуются сетевые игры — как многопользовательские коллективные, так и турнирные. Многие рассматривают стриминг (возможность запуска игр в браузере) в качестве одной из привлекательных альтернатив для кл
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4

Killzone: Shadow Fall покоряет еще и безглючным сетевым кодом. Если вы выделили свободный вечер под мультиплеер на PlayStation 4 — то сама игра вам его не испортит и никак не воспрепятствует жи
28.07.2011 Предзаказ Resistance 3

а Steelbook; коды на дополнительные загружаемые материалы: «Особое звание в сетевой игре “Страж”»; «Преимущество в сетевой игре»; «Граната объемного взрыва»; «Облик зараженного Натана Хейла»; «
18.02.2008 Большой мультиплеер в Frontlines

Компания Kaos Studios официально объявила, что мультиплеер их грядущей игры Frontlines: Fuel of War на некоторых серверах будет поддерживать
13.02.2008 Мультиплеер GTA 4 для всех

Grand Theft Auto 4 для Xbox 360 будет включать не только эксклюзивные дополнительные эпизоды, но и мультиплеер. Однако незамедлительно последовало опровержение со стороны самой Rockstar. По ее
27.03.2007 S.T.A.L.K.E.R.: Первый патч

т убивать друзей по команде ножом при параметре «Огонь союзника» равном 0.3. Игра вылетает, когда в Сетевой игре клиент набирает в консольной строке серверную команду.4. Игра вылетает, когда иг
23.09.2006 Мультиплеер "В тылу врага - 2"

аз по поводу сетевой части, которая претерпела солидные изменения в концепции, что многим, как это и бывает с сиквелами, не понравилось. Сегодня мы будем выяснять – что же все-таки представляет собой мультиплеер, так ли он плох, как заверяют фанаты первой части и каково его будущее.Читайте: обзор мультиплеера "В тылу врага - 2"
18.03.2002 Сетевые игры чреваты проблемами для своих поклонников

57%), бинго (56%) и игры на бегах (53%). Сетевые азартные игры занимают одно из последних мест (8%), а регулярно, то есть хотя бы раз в неделю, в онлайне играют всего лишь 4%. Однако несмотря на это, сетевые игры гораздо чаще вызывают привыкание, так среди тех, кто играет традиционным образом проблемы с избавлением от этой привычки были у 22%, а среди играющих онлайн - у 74%. При этом любит

Публикаций - 903, упоминаний - 953

Мультиплеер и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 74
9594 56
Ред Софт - Red Soft 1236 55
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 50
Новый диск 963 40
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 40
Microsoft - Activision Blizzard 511 37
Microsoft Corporation 25775 31
EA - Electronic Arts 1317 28
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 27
Бука - Buka Entertaiment 493 26
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 23
Sony 6739 22
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 39 21
Nintendo 823 21
Gearbox Software 111 21
Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 98 19
4A Games 52 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Midway 110 17
Codemasters 244 17
Blizzard Entertainment - Blizzard North 22 16
Nvidia Corp 4002 15
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 15
2K Games 215 15
EA DICE 165 15
Blizzard Entertainment 343 14
Deep Silver 63 13
Flagship Studios 32 12
Intel Corporation 12811 12
Valve Software 254 12
GFI Software 209 12
Creative Assembly 82 11
From Software 25 11
Руссобит-М 266 11
Infinity Ward 86 10
SoftClub - СофтКлуб 160 10
Bandai Namco Entertainment 118 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Wargaming 161 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 20
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 11
Walt Disney Company 647 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Block - Square 203 5
101Hotels.com 456 4
LEGO 260 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Tata Motors - Jaguar Cars 126 4
BMW Group 482 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 3
Ferrari NV 159 3
Enron - Enrongate 122 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 2
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
Saleen Automotive 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Альфа-Банк 1979 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Верный - торговая сеть 326 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Aston Martin 38 2
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 2
Ducati 12 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
Геометрия НПО 165 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Warner 540 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 60
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 55
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
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РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 4
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
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