Индексная книга CNews*
Мультиплеер multiplayer многопользовательская игра кооперативная игра сетевая игра
Публикаций - 732, упоминаний - 770
Мультиплеер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 254 48
|Орловский Сергей 33 6
|Martin George R.R. - Мартин Джордж 16 3
|Мацанюк Игорь 21 3
|Шерман Никита 27 2
|Филиппов Давид 4 2
|Гришин Дмитрий 190 2
|Miller Wes - Миллер Уес 2 2
|Нуралиев Борис 270 2
|Девишев Дмитрий 6 2
|Галицкий Даниил 2 2
|Парфентьев Алексей 61 2
|Кузьмин Андрей 10 2
|Ващенко Александр 10 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 184 2
|Невский Александр 19 2
|Израйлев Иван 10 2
|Одинцов Дмитрий 97 1
|Иванов Дмитрий 60 1
|Пушкин Александр 16 1
|Кузнецов Андрей 54 1
|Гусев Дмитрий 59 1
|Панченко Иван 59 1
|Френкель Лев 51 1
|Гаврилова Татьяна 4 1
|Иванов Владимир 55 1
|Ковалев Александр 158 1
|Сидоров Александр 14 1
|Ситников Николай 12 1
|Копп Владислав 4 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Гребенщиков Дмитрий 28 1
|Мылицын Роман 100 1
|Петров Михаил 127 1
|Паршин Максим 281 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Дышлевич Денис 2 1
|Бударин Евгений 2 1
|Глуховский Дмитрий 22 1
|Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 36 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 14
|Vivendi SA - Vivendi Universal 318 6
|IGN 53 5
|Fortune 208 5
|CNews - ZOOM.CNews 1758 4
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 252 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 3
|Forbes - Форбс 641 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 2
|91Mobiles 1707 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 63 2
|Игромания 10 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
|Gamespot 37 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Kotaku 22 1
|AppleInsider 386 1
|Ars Technica 384 1
|VentureBeat 90 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 574 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5780 1
|The Register 1413 1
|Reddit 254 1
|Wikipedia - Википедия 442 1
|The Verge - Издание 505 1
|IDC - International Data Corporation 4854 4
|Gartner - Гартнер 3484 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7494 1
|Superdata 12 1
|NPD Group 140 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.