Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Руссобит-М


25.05.2011 Демоверсия Cannon Fodder 3 1
22.03.2011 «Руссобит-М»/GFI объединила свои онлайн-игры под брендом Belver 1
19.01.2011 Русская РС-версия H.A.W.X. 2 в продаже 1
17.11.2010 Российский релиз Operation 7 1
13.11.2010 Tom Clancy's H.A.W.X. 2 для РС в продаже 1
03.09.2010 "Тропико 3: Абсолютная власть" в продаже 1
21.08.2010 Европейский релиз H.A.W.X. 2 задержится 1
18.08.2010 Tom Clancy's H.A.W.X. 2. Видео 1
12.08.2010 "Доктор Хаус" в России 2
05.08.2010 «Руссобит-М»/GFI обновила свой игровой онлайн-магазин 2
23.07.2010 Дата выхода Tom Clancy's H.A.W.X. 2 1
15.04.2010 Splinter Cell: Conviction. Видео 1
26.02.2010 Splinter Cell: Conviction. Системные требования 1
05.02.2010 "Противостояние. 3D. Перезагрузка" в продаже 1
22.01.2010 "Противостояние. 3D. Перезагрузка" в печати 1
19.01.2010 "Противостояние. 3D. Перезагрузка". Видео 1
18.12.2009 "Король Артур" в продаже 1
04.12.2009 "Предтечи" в продаже 1
16.11.2009 "Противостояние. 3D. Перезагрузка". Видео 1
13.11.2009 "Предтечи" в печати 1
06.11.2009 "Патриот" в продаже 1
24.10.2009 King Arthur: Дата выхода 1
21.10.2009 King Arthur. Скриншоты 1
19.10.2009 "Противостояние. 3D. Перезагрузка". Скриншоты 1
14.10.2009 "Противостояние. 3D. Перезагрузка". Перезагрузка 1
25.09.2009 "Миротворец" в продаже 1
18.09.2009 Конкурс «Максимальная скорость» на портале Боевой Народ 1
17.09.2009 "Миротворец". Видео 1
20.08.2009 "Миротворец": Скриншоты 1
13.08.2009 Анонсирован шутер "Миротворец" 1
07.08.2009 "Другой мир": Демоверсия 1
05.08.2009 Trine на "золоте" 1
04.08.2009 Tropico 3 в России 1
22.07.2009 King Arthur: Скриншоты 1
26.06.2009 "Другой мир": Скриншоты 1
20.05.2009 "Патриот": Скриншоты 1
14.05.2009 "Патриот": Видео 1
08.05.2009 "Войны древности: Спарта. Gold" в продаже 1
06.05.2009 King Arthur: Скриншоты 1
05.05.2009 "Другой мир": Видео 1

Публикаций - 121, упоминаний - 126

Руссобит-М упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GFI Software 92 38
Ubisoft 544 13
Nvidia Corp 2019 2
3738 1
AMD - Advanced Micro Devices 1670 1
EA - Electronic Arts 908 1
AMD Graphics Product Group - ATI 331 1
Codemasters 169 1
Kalypso Media 55 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 2
Евросеть 885 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 155 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2131 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 321 3
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Microsoft Windows XP 887 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 779 1
Microsoft DirectX 327 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 26
Россия - Российская федерация - РФ 57350 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 10
США - Лас Вегас - Las Vegas 404 8
Ирак - Республика 81 6
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 6
Таджикистан - Республика 434 6
Латинская Америка 723 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Ближний Восток 1473 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Арктика 141 4
Саудовская Аравия - Королевство 278 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 2
Луна 61 2
Франция - Париж 370 2
США - Вашингтон 334 2
Европа 3752 2
Северная Америка 1411 2
Африка 1489 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Украина 3365 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Казахстан - Республика 2629 1
Вторая мировая война 261 2
Русский язык 982 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761780, в очереди разбора - 665469.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще