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Руссобит-М
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.03.2011
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«Руссобит-М»/GFI объединила свои онлайн-игры под брендом Belver
Сегодня, 22 марта, компания «Руссобит-М»/GFI объявила об объединении своих многопользовательских онлайн-проектов под бренд
|19.01.2011
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Русская РС-версия H.A.W.X. 2 в продаже
Компания "Руссобит-М/GFI объявляет о релизе проекта Tom Clancy’s H.A.W.X. 2. Одновременно с этим событи
|05.08.2010
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«Руссобит-М»/GFI обновила свой игровой онлайн-магазин
Компания «Руссобит-М»/GFI объявила о перезапуске интернет-магазина GamePitStop.RU. В рамках обновления
|09.10.2008
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Play Ten присоединяется к холдингу "Бествей"
ных игр Play Ten Interactive стал частью холдинга «Бествей» (ООО), объединившего весной этого года «Руссобит-М» и компанию GFI.В последние годы эксклюзивным дистрибьютором проектов Play Ten Int
|30.10.2007
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"Руссобит-М" на "ИгроМире"
Компания "Руссобит-М" представила список проектов, с которыми она выходит на выставку "ИгроМир-2007". 2-4 ноября на двойном стенде А6-А7 можно будет увидеть:"Джек Кейн""Золотая Орда""Предтечи""Сэм и Макс
|17.09.2007
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"Руссобит-М" в Новосибирске
18 по 20 сентября в Новосибирске пройдет «Выставка компьютерных игр и игровых приставок». Компания «Руссобит-М» не оставит без внимания это мероприятие и покажет геймерам из далеких сибирских к
|31.08.2007
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Последние релизы от "Руссобит-М"
Компания "Руссобит-М" сообщает о поступлении в продажу аркады "Сыщики волшебной страны: дело о пропавши
|29.08.2007
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"Руссобит-М" дарит игры
– наступает пора громких релизов, долгие вечера можно скоротать за увлекательными играми. Компания "Руссобит-М" обрадует всех выпуском ряда очень интересных и нестандартных проектов: «ДЖАЗ», «З
Руссобит-М и организации, системы, технологии, персоны:
|Columbia University - Колумбийский университет 157 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
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