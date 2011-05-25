Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Руссобит-М
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Публикаций - 121, упоминаний - 126
Руссобит-М упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GFI Software 92 38
|Ubisoft 544 13
|Nvidia Corp 2019 2
|1С 3738 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1670 1
|EA - Electronic Arts 908 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 331 1
|Codemasters 169 1
|Kalypso Media 55 1
|Вторая мировая война 261 2
|Русский язык 982 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761780, в очереди разбора - 665469.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761780, в очереди разбора - 665469.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru