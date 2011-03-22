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Руссобит-М

Руссобит-М

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.03.2011 «Руссобит-М»/GFI объединила свои онлайн-игры под брендом Belver

Сегодня, 22 марта, компания «Руссобит-М»/GFI объявила об объединении своих многопользовательских онлайн-проектов под бренд
19.01.2011 Русская РС-версия H.A.W.X. 2 в продаже

Компания "Руссобит-М/GFI объявляет о релизе проекта Tom Clancy’s H.A.W.X. 2. Одновременно с этим событи
05.08.2010 «Руссобит-М»/GFI обновила свой игровой онлайн-магазин

Компания «Руссобит-М»/GFI объявила о перезапуске интернет-магазина GamePitStop.RU. В рамках обновления

09.10.2008 Play Ten присоединяется к холдингу "Бествей"

ных игр Play Ten Interactive стал частью холдинга «Бествей» (ООО), объединившего весной этого года «Руссобит-М» и компанию GFI.В последние годы эксклюзивным дистрибьютором проектов Play Ten Int
30.10.2007 "Руссобит-М" на "ИгроМире"

Компания "Руссобит-М" представила список проектов, с которыми она выходит на выставку "ИгроМир-2007". 2-4 ноября на двойном стенде А6-А7 можно будет увидеть:"Джек Кейн""Золотая Орда""Предтечи""Сэм и Макс
17.09.2007 "Руссобит-М" в Новосибирске

18 по 20 сентября в Новосибирске пройдет «Выставка компьютерных игр и игровых приставок». Компания «Руссобит-М» не оставит без внимания это мероприятие и покажет геймерам из далеких сибирских к
31.08.2007 Последние релизы от "Руссобит-М"

Компания "Руссобит-М" сообщает о поступлении в продажу аркады "Сыщики волшебной страны: дело о пропавши
29.08.2007 "Руссобит-М" дарит игры

– наступает пора громких релизов, долгие вечера можно скоротать за увлекательными играми. Компания "Руссобит-М" обрадует всех выпуском ряда очень интересных и нестандартных проектов: «ДЖАЗ», «З

Публикаций - 266, упоминаний - 283

Руссобит-М и организации, системы, технологии, персоны:

GFI Software 209 118
Deep Shadows 46 31
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 31
Галактика - Корпорация 1545 10
9594 6
Piranha Bytes 52 4
LCG Entertainment - Telltale Games 22 4
Targem Games - Таргем Геймз 26 4
EA - Electronic Arts 1317 4
Бука - Buka Entertaiment 493 4
Sledgehammer Games 54 3
SoftClub - СофтКлуб 160 3
GFI Russia - Game Factory Interactive - MiST Land South 18 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Новый диск 963 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Codemasters 244 3
Merlion - Oklick - Оклик 36 2
4HEAD Studios 8 2
Руссобит-трэйд 2 2
Zalman 10 2
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 2
Microsoft Corporation 25775 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Promt - Промт 323 2
Nvidia Corp 4002 2
Ubisoft Montreal 46 2
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 2
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 1
Mirex - Мирекс - УЭЗ - Уральский электронный завод 18 1
SmartSoftware 2 1
Ansoft - Ансофт 39 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 12
Arab Liberation Army - Арабская освободительная армия - армия Каукджи 9 7
Chevrolet 42 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Renault Groupe 166 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Верный - торговая сеть 326 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Stellantis PSA - Opel 34 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Harley-Davidson 30 1
Лагуар 1 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Евросеть 1421 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 10
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НАЗИП - Национальное агентство по защите интересов правообладателей 1 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 145
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 35
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 31
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 27
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 27
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 14
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 13
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 7
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 7
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
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Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 4
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 267 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
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PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 247 3
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
PvP - Player versus Player 234 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 2
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 152 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 18
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 10
GFI Russia - Warfare 10 7
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 5
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 4
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
NetDevil - Jumpgate Evolution 8 2
Milestone - Evolution GT - Компьютерная игра (гоночная игра) 2 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Merlion - Oklick W - игровой руль 2 2
Merlion - Oklick - компьютерные мыши 4 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Epic Games - Unreal Engine 337 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 2
Microsoft DirectX 723 2
EA The Sims - компьютерная игра 169 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
Nvidia GeForce GS 58 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 1
Cognitive Forms 46 1
Kaspersky Anti-Hacker 8 1
Action Forms - AtmosFear engine 7 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
Cognitive Scanify 22 1
Ansoft Avarda ERP 35 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Norton Andre - Нортон Андре 13 13
Шнайдер Мария 10 10
Рюрикович Александр (Невский) 5 5
Дмитриев Ярослав 2 2
Christie Agatha - Кристи Агата 11 2
Шиколев Ярослав 1 1
Борушевский Денис 37 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Барышников Николай 17 1
Зайцев Дмитрий 14 1
Мизрахи Ирина 1 1
Отрубчак Сергей 1 1
Заводников Андрей 1 1
Амирджанов Сергей 1 1
Голдовский Павел 1 1
Плотников Вячеслав 3 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Четвериков Василий 2 1
Суворов Глеб 4 1
Куценко Гоша 3 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Watkins Tony - Уоткинс Тони 10 1
Лигай Вячеслав 1 1
Александров Валентин 1 1
Потапенко Михаил 45 1
Примаков Евгений 14 1
Schneider Marcus - Шнайдер Маркус 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 56
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Европа 24964 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 15
Ирак - Республика 709 13
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 12
Германия - Берлин 732 11
Африка - Африканский регион 3641 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Ближний Восток 3154 8
Саудовская Аравия - Королевство 666 7
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Польша - Республика 2031 6
Таджикистан - Республика 953 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Греция - Греческая Республика 1017 5
Украина 7928 4
США - Калифорния 4829 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Египет - Арабская Республика 1100 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Индийский океан - Персидский залив 234 4
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 4
Индия - Bharat 5870 3
Америка - Американский регион 2206 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Великобритания - Лондон 2432 3
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
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Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 8
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Талибан 46 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 7
Ирак - Война в Персидском заливе 224 6
Югославия - гражданская война 8 6
Английский язык 7030 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 116 5
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 5
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Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 4
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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