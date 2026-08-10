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Zalman

Zalman

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.08.2026 «М.Видео»: спрос на комплектующие для ПК вырос в 15 раз с начала 2026 года 1
21.09.2024 Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой 5
28.09.2018 Обзор HDD Seagate IronWolf Pro 1
22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 1
07.12.2011 Лучшие игровые манипуляторы: выбор ZOOM 1
10.11.2010 Монитор Acer GD245HQ: рубим недорогое окно в 3D 1
04.12.2009 "Предтечи" в продаже 1
25.11.2009 "Предтечи" только в DVD-box 1
14.07.2008 Обзор самых стильных и необычных мониторов 2
07.11.2007 29 ноября откроется выставка Home Interactive Technologies 1
13.06.2006 Gigabyte выпустил видеокарту с низким уровнем шума 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Zalman и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11068 3
Nvidia Corp 4006 3
AMD - Advanced Micro Devices 4644 2
Acer Group - Acer Inc 2778 2
Sony 6739 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 2
Руссобит-М 266 2
Microsoft Corporation 25776 1
Apple Inc 13157 1
LG Electronics 3735 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2176 1
Intel Corporation 12812 1
Kingston Technology 218 1
Toshiba Corporation 2980 1
Seagate Technology 766 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Logitech 437 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Sharp Corporation 1062 1
ViewSonic 325 1
Nintendo 823 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
iHome 8 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 1
H2O 23 1
InFocus 70 1
Новый диск 963 1
Guillemot - Thrustmaster 31 1
Deep Shadows 46 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
ORSiO 10 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2428 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18334 6
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1172 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 4
Электроника - Дисплей 3D - 3D монитор - 3D display 105 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6464 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6472 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4205 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1217 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7538 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3148 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4619 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4854 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Компьютеризация - Cooler - кулер 155 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3058 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10747 2
Контрастность 3043 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2480 2
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 2
Вентилятор - Fan 1078 2
Cockpit - Кокпит 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13489 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 1
DDR - Double data rate 3085 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7462 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7942 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10597 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6687 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 1
Microsoft Windows 10 1938 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Nvidia PureVideo 56 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Nuvia Phoenix 147 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows 16885 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Acer Predator 224 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 57 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Microsoft Andromeda OS 21 1
Microsoft DirectX 723 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 331 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Microsoft Kinect 201 1
Intel Evo 121 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 37 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
Realtek ALC - серия звуковых карт 18 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 1
Kingston HyperX FURY - Kingston HyperX FURY Renegade - Kingston HyperX FURY Beast - Kingston HyperX FURY Impact 23 1
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Nvidia GeForce GT 337 1
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 12 1
Nvidia 3D Vision - Nvidia 3D Stereo Driver 34 1
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 1
Toshiba Satellite 166 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 1
Лебедев Артемий 110 1
Бурцев Леонид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3355 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5513 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12308 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5584 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9108 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16068 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1711 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6065 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8980 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6172 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3355 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Дневной свет - Дневное освещение 146 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1667 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
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