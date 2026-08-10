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Zalman
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.08.2026
|«М.Видео»: спрос на комплектующие для ПК вырос в 15 раз с начала 2026 года 1
|21.09.2024
|Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой 5
|28.09.2018
|Обзор HDD Seagate IronWolf Pro 1
|22.05.2017
|Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 1
|07.12.2011
|Лучшие игровые манипуляторы: выбор ZOOM 1
|10.11.2010
|Монитор Acer GD245HQ: рубим недорогое окно в 3D 1
|04.12.2009
|"Предтечи" в продаже 1
|25.11.2009
|"Предтечи" только в DVD-box 1
|14.07.2008
|Обзор самых стильных и необычных мониторов 2
|07.11.2007
|29 ноября откроется выставка Home Interactive Technologies 1
|13.06.2006
|Gigabyte выпустил видеокарту с низким уровнем шума 1
Публикаций - 11, упоминаний - 16
Zalman и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 11068 3
|Nvidia Corp 4006 3
|AMD - Advanced Micro Devices 4644 2
|Acer Group - Acer Inc 2778 2
|Sony 6739 2
|Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 2
|Руссобит-М 266 2
|Microsoft Corporation 25776 1
|Apple Inc 13157 1
|LG Electronics 3735 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2176 1
|Intel Corporation 12812 1
|Kingston Technology 218 1
|Toshiba Corporation 2980 1
|Seagate Technology 766 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
|Logitech 437 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
|Sharp Corporation 1062 1
|ViewSonic 325 1
|Nintendo 823 1
|Polymedia - Полимедиа 158 1
|iHome 8 1
|SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 1
|H2O 23 1
|InFocus 70 1
|Новый диск 963 1
|Guillemot - Thrustmaster 31 1
|Deep Shadows 46 1
|Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
|Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
|ORSiO 10 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Бурцев Леонид 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.