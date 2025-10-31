Разделы

31.10.2025 «М.видео» фиксирует рост продаж видеокарт на 60% по итогам девяти месяцев 2025 года 4
28.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт RTX 5060 моделей Palit и MSI 2
28.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» отметила рост продаж видеокарт на 40% в 2024 году 2
31.01.2025 В «Ситилинке» появились в продаже видеокарты GeForce RTX 5080 3
10.07.2024 Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов 1
08.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт на рынке России на 233% в первом полугодии 2024 года 2
07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 2
15.04.2021 Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России 1
19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1
22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 1
29.06.2004 MSI представила графическую карту на ядре Nvidia CineFX 3.0 2

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 703 5
Nvidia Corp 3712 4
Gigabyte Technology 384 2
AMD - Advanced Micro Devices 4455 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 679 2
Colorful 8 1
EVGA 13 1
Palit Microsystems 42 1
Zalman 10 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2093 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 198 1
Intel Corporation 12519 1
Amazon Inc - Amazon.com 3119 1
Newegg 21 1
Лента - Сеть розничной торговли 2252 1
Совкомбанк Совесть 277 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2676 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5198 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4137 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17770 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25941 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27058 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 601 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1709 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 522 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1064 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21761 2
Компьютеризация - Cooler - кулер 145 1
Трассирование - Трассировка 73 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2809 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14761 1
Вентилятор - Fan 1024 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 341 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1379 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 37 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7636 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6295 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 603 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4248 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11907 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10067 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9808 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1683 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1575 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1542 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5345 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4014 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 363 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2243 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 106 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 767 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3996 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8356 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12937 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3356 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16650 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12920 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 335 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 854 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 690 3
Nvidia GeForce GTX 523 3
Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5 1
AMD Radeon 290 1
Intel Arc - Intel Arc Graphics 21 1
Nvidia CMP - Nvidia Crypto Mining Processor 9 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
Microsoft Windows 10 1870 1
Intel Core - Семейство процессоров 1234 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 369 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 132 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Realtek ALC - серия звуковых карт 17 1
Microsoft Andromeda OS 21 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 8 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 405 1
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 20 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 642 1
Россия - РФ - Российская федерация 155841 4
Китай - Тайвань 4123 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18101 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53348 1
Европа 24606 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13548 1
Япония 13519 1
Польша - Республика 1999 1
Германия - Федеративная Республика 12920 1
Япония - Токио 1005 1
Австрия - Австрийская Республика 1333 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8045 1
Импортозамещение - параллельный импорт 564 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1535 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25824 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 241 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 269 1
Tom’s Hardware 506 1
ComputerBase 12 1
Jon Peddie Research 42 1
