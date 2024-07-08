Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт на рынке России на 233% в первом полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж видеокарт в первом полугодии 2024 г. в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». По данным за шесть месяцев 2024 г. они оказались на 233% выше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В топ-5 самых популярных моделей у покупателей вошли MSI RTX 4060 VENTUS 2X, GA Palit NE63060019K9-190AD, GA MSI GF RTX 4060 Ti VENTUS 2X Bl 8G OC, MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC и GA Palit NE63060T19K9-190AD

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Геймеры активно обновляют свои видеокарты по целому ряду причин. Во-первых, цены на серию RTX 4000 стабилизировались и стали более доступными по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, в 2024 г. выходит множество крупных игровых релизов. Так уже вышло дополнение для игры Elden Ring, которое по количеству контента сравнимо с отдельной крупной игрой. А осенью ожидается еще больше потенциальных хитов — среди них можно назвать Star Wars Outlaws, новую часть Test Drive Unlimited, Assasin’s Creed Shadows, Kingdome Come Deliverance 2 и многие другие. Кроме того, мощные графические ускорители нужны не только геймерам, но и тем, кто активно работает с контентом, искусственным интеллектом и другими продуктами, где требуется большая мощность компьютера. Все эти факторы активно двигают продажи видеокарт вверх».