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From Software Elden Ring


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж игры Elden Ring Nightreign 3
08.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ Nintendo Switch 2 1
08.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт на рынке России на 233% в первом полугодии 2024 года 1
08.08.2023 Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

From Software и организации, системы, технологии, персоны:

From Software 22 2
Nvidia Corp 3572 1
ZIMAI Technology - Maibenben 16 1
Fortnite 81 1
Nintendo 779 1
Gigabyte Technology 378 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17386 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2018 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3902 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6124 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3906 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5323 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 883 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 166 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6135 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7184 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1669 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2873 1
USB Type-A - USB-A 551 1
Вентилятор - Fan 998 1
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 139 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 338 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 572 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2229 1
Док-станция - Docking station 535 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1436 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2356 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1039 1
Микрофон - Microphone 2568 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10265 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1081 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2520 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26025 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14625 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3329 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21208 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10129 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7435 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3565 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
Наушники - Headphones 4123 1
Nvidia GeForce GTX 522 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 111 1
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 24 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 53 1
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 36 1
Acer NitroSense 7 1
Nintendo Donkey Kong 15 1
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 57 1
Digma Pro 59 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 522 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 301 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 73 1
Microsoft Windows 10 1806 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 1
Acer CoolBoost 21 1
Acer Nitro 128 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 844 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 73 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4057 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 1
Мезин Сергей 24 3
Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11136 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8753 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1389 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5095 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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