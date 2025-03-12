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Индексная книга (каталог) CNews*
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Intel Arc Intel Arc Graphics

Intel Arc - Intel Arc Graphics

12.03.2025 Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг 1
05.12.2024 Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM 1
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом 1
25.10.2024 Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей 1
02.08.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном 1
30.07.2024 Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows? 1
15.07.2024 Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД 1
21.06.2024 Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ 1
06.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на ноутбук Huawei MateBook X Pro 1
13.05.2024 Ultra содержание в Pro обличии: старт продаж серии Xiaomi Redmi Book Pro 2024 1
07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты 1
22.08.2022 Программисты Intel узнали о десятках багов в своих видеокартах из обзора на YouTube 2
11.08.2022 AMD почти победила. Суперперспективное подразделение Intel на грани закрытия 1
04.01.2022 Впервые за 20 лет выходит ноутбук с топовой видеокартой Intel 2
17.08.2021 Intel впервые за 20 лет выпускает топовые видеокарты. На что они способны 2

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Intel Arc и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12236 12
Nvidia Corp 3518 7
AMD - Advanced Micro Devices 4260 6
Huawei 3971 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 3
Xiaomi 1763 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 2
Colorful 7 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 723 2
Apple Inc 12177 2
Gigabyte Technology 368 1
Zotac 21 1
Soyo Group 12 1
Galax 3 1
Gengsheng 1 1
Maxsun 1 1
Gunnir 1 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 1
Microsoft Corporation 24712 1
PUBG Corporation 44 1
ASRock 49 1
Adobe Systems 1557 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1956 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 15 1
Telegram Group 2056 1
ИИ-Технологии 119 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 3
TÜV Rheinland Group 144 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3368 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20945 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3795 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14489 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9406 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3260 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7954 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9696 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17171 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12556 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3854 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10041 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2599 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1056 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1945 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6080 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6078 5
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 663 4
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 962 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25624 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2504 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12280 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1278 4
DCI-P3 - Охват цветового пространства 250 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6057 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8153 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1052 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2348 4
USB Type-A - USB-A 527 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13890 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 322 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2365 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8654 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16235 3
Микрофон - Microphone 2527 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2124 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7352 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3510 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24371 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 5
Huawei MateBook - серия ноутбуков 92 5
Acer Swift - Серия ноутбуков 77 4
Microsoft Windows 15770 4
Intel Core - Семейство процессоров 1208 3
Honor MagicBook - серия ноутбуков 74 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 472 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 973 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 23 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 145 2
Statista 233 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 2
Huawei MatePad - серия планшетов 54 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 138 2
Intel Meteor Lake 30 2
Microsoft Windows 11 573 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 2
Acer Predator 206 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 504 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 22 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Intel B Chipset 3 1
Intel H Chipset 12 1
Intel Xe Max 1 1
Microsoft DirectX 708 1
Nvidia Quadro GPU 248 1
MSI GeForce GTX 3 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 439 1
Xiaomi RedmiBook - Серия ноутбуков 15 1
Linux OS 10068 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 73 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 977 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 62 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 185 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 4
Китай - Тайвань 4009 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5207 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5000 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5578 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1383 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 573 2
Импортозамещение - параллельный импорт 497 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1594 1
Exodus 68 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5017 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11030 1
Ergonomics - Эргономика 1607 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 396 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2692 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 573 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6353 1
VideoCardz 33 2
Tom’s Hardware 412 2
Neowin 144 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1219 1
Jon Peddie Research 40 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 1
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