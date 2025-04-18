Новые видеокарты Intel тормозят на ПК со старыми процессорами. Решения нет, Intel разводит руками
Владельцы видеокарт Intel Arc стали массово жаловаться на падение их производительности в компьютерах со старыми процессорами. Intel признает проблему, но ничего не может сделать – ее причина для нее пока тайна, так что выходов три – смириться, сменить видеокарту или поменять процессор.
А кто это сделал?
Дискретные видеокарты Arc компании Intel тормозят, будучи установленными в компьютеры с не самыми современными процессорами, пишет портал TechSpot. Их производительность снижается, что сразу отражается на скорости работы ПК в играх, а также в различных графических редакторах.
Пользователи стали массово жаловаться на проблему, и информация о ней дошла до Intel. Корпорация известна в мире в первую очередь своими центральными процессорами, в последние восемь лет переживающая трудные времена из-за финансовых и управленческих проблем и натиска AMD.
Но дискретные видеоускорители в ее ассортименте тоже имеются. Столкнувшись с волной жалоб, Intel не стала отрицать факт существования проблемы – напротив, она признала ее, но пользователям от этого легче не стало ввиду того, что никакого решения Intel пока не предлагает.
И старые, и не очень старые
Как пишет TechSpot, чтобы прочувствовать на собственном опыте, как карты Intel Arc могут тормозить, совершенно ненужно покупать компьютер образца начала века. Вполне подойдут чипы шести-восьмилетней давности.
Например, тесты показали, что видеокарты Intel Arc B580 демонстрируют выраженную потерю производительности при их использовании с процессорами AMD Ryzen 5 2600, Ryzen 5 5600, а также с Intel Core i5-9600K. Примечательно, что все перечисленные CPU официально поддерживаются в Windows 11, то есть, по меркам Microsoft, не являются устаревшими.
В этих конфигурациях производительность видеокарты Intel снижается по сравнению с системами, оснащенными более мощными и современными процессорами, например, Ryzen 7 9800X3D. Таким образом, Intel не может сказать, что во всем виновата AMD, ведь карты Arc тормозят даже в связке с ее собственными процессорами.
|Игра
|Intel Arc B580 + Ryzen 7 9800X3D (FPS)
|Nvidia RTX 4060 + Ryzen 7 9800X3D (FPS)
|Разница, %
|Intel Arc B580 + Ryzen 5 2600 (FPS)
|Nvidia RTX 4060 + Ryzen 5 2600 (FPS)
|Разница, %
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|62
|74
|16,22%
|31
|52
|40,38%
|Rainbow Six Siege
|240
|309
|22,33%
|212
|223
|4,93%
|Hogwarts Legacy
|71
|70
|-1,43%
|34
|52
|34,62%
|Starfield
|40
|50
|20,00%
|24
|44
|45,45%
|Marvel's Spider-Man Remastered
|152
|127
|-19,69%
|46
|78
|41,03%
|В среднем
|113
|126
|10,32%
|69,4
|89,8
|22,72%
Источник: Tom's Hardware
Эксперты Tom’s Hardware упростили Intel работу и выяснили, что выявленные проблемы с производительностью карт Arc не связаны с работой функции Resizable BAR (она позволяет видеокарте получать доступ к большему объему памяти, чем тот, который физически доступен по умолчанию). Как известно, видеокарты Intel очень чувствительны к функции Resizable BAR и требуют ее поддержки системой для оптимальной работы, что делает их более зависимыми от остальной конфигурации ПК по сравнению с видеокартами Nvidia и AMD.
Какие есть варианты
С учетом того факта, что решения, хоть официального, хоть не очень, к моменту выхода материала не существовало, у пользователей, столкнувшихся с падением производительности карт Intel Arc, было три выхода из ситуации. Первый – смириться и ждать, что, быть может, Intel сможет решить проблему путем обновления драйверов. Второй – отказаться от карты Intel Arc в пользу Nvidia GeForce или AMD Radeon, хотя с нынешними ценами на ускорители графики это может быть весьма затратно.
Еще сильнее бьющим по карману потенциально является третий вариант. Он подразумевает замену процессора, но это также может вылиться в необходимость покупки новой материнской платы, а вместе с ней – и нового комплекта планок оперативной памяти.
Откуда у Intel видеокарты
Intel – это очень старый игрок на рынке видеокарт, она выпускала их, еще когда карт AMD Radeon не существовало, а вместо них были ATI Radeon. Видеоускорители Intel лежали на витринах компьютерных магазинов в конце XX и самом начале XXI веков, но в итоге она решила сосредоточиться на процессорах, уступив рынок Nvidia и ATI, которую в 2006 г. купила AMD. В 2010 г. бренд ATI был ликвидирован.
Вновь потеснить эти компании Intel решила в конце 2018 г., и в начале 2021 г. свет увидела первая за десятилетия ее видеокарта. Как сообщал CNews, она оказалась решением самого базового уровня, несовместимым с процессорами AMD и большинством чипов самой Intel. Карта могла работать только на материнских платах с определенными чипсетами и со специальной прошивкой BIOS.
За прошедшие с того момента четыре года Intel выпустила внушительное количество ускорителей графики, в том числе и игровых, но вернуть себе былую славу так и не смогла – к концу 2024 г. ее доля на мировом рынке дискретных видеокарт находилась в пределах 1%, согласно данным исследовательской компании Jon Peddie Research. У Nvidia – 82%, у AMD – 17%. Одна из причин – в низком качестве драйверов для них. CNews писал, что пару лет назад с ними все было настолько плохо, пользователи активно закидывали интернет жалобами, по которым Intel в дальнейшем пыталась починить их.