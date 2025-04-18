Новые видеокарты Intel тормозят на ПК со старыми процессорами. Решения нет, Intel разводит руками

Владельцы видеокарт Intel Arc стали массово жаловаться на падение их производительности в компьютерах со старыми процессорами. Intel признает проблему, но ничего не может сделать – ее причина для нее пока тайна, так что выходов три – смириться, сменить видеокарту или поменять процессор.

А кто это сделал?

Дискретные видеокарты Arc компании Intel тормозят, будучи установленными в компьютеры с не самыми современными процессорами, пишет портал TechSpot. Их производительность снижается, что сразу отражается на скорости работы ПК в играх, а также в различных графических редакторах.

Пользователи стали массово жаловаться на проблему, и информация о ней дошла до Intel. Корпорация известна в мире в первую очередь своими центральными процессорами, в последние восемь лет переживающая трудные времена из-за финансовых и управленческих проблем и натиска AMD.

Но дискретные видеоускорители в ее ассортименте тоже имеются. Столкнувшись с волной жалоб, Intel не стала отрицать факт существования проблемы – напротив, она признала ее, но пользователям от этого легче не стало ввиду того, что никакого решения Intel пока не предлагает.

И старые, и не очень старые

Как пишет TechSpot, чтобы прочувствовать на собственном опыте, как карты Intel Arc могут тормозить, совершенно ненужно покупать компьютер образца начала века. Вполне подойдут чипы шести-восьмилетней давности.

Например, тесты показали, что видеокарты Intel Arc B580 демонстрируют выраженную потерю производительности при их использовании с процессорами AMD Ryzen 5 2600, Ryzen 5 5600, а также с Intel Core i5-9600K. Примечательно, что все перечисленные CPU официально поддерживаются в Windows 11, то есть, по меркам Microsoft, не являются устаревшими.

В этих конфигурациях производительность видеокарты Intel снижается по сравнению с системами, оснащенными более мощными и современными процессорами, например, Ryzen 7 9800X3D. Таким образом, Intel не может сказать, что во всем виновата AMD, ведь карты Arc тормозят даже в связке с ее собственными процессорами.

Производительность карт Intel Arc в играх

Игра Intel Arc B580 + Ryzen 7 9800X3D (FPS) Nvidia RTX 4060 + Ryzen 7 9800X3D (FPS) Разница, % Intel Arc B580 + Ryzen 5 2600 (FPS) Nvidia RTX 4060 + Ryzen 5 2600 (FPS) Разница, % Warhammer 40,000: Space Marine 2 62 74 16,22% 31 52 40,38% Rainbow Six Siege 240 309 22,33% 212 223 4,93% Hogwarts Legacy 71 70 -1,43% 34 52 34,62% Starfield 40 50 20,00% 24 44 45,45% Marvel's Spider-Man Remastered 152 127 -19,69% 46 78 41,03% В среднем 113 126 10,32% 69,4 89,8 22,72%

Источник: Tom's Hardware

Эксперты Tom’s Hardware упростили Intel работу и выяснили, что выявленные проблемы с производительностью карт Arc не связаны с работой функции Resizable BAR (она позволяет видеокарте получать доступ к большему объему памяти, чем тот, который физически доступен по умолчанию). Как известно, видеокарты Intel очень чувствительны к функции Resizable BAR и требуют ее поддержки системой для оптимальной работы, что делает их более зависимыми от остальной конфигурации ПК по сравнению с видеокартами Nvidia и AMD.

Какие есть варианты

С учетом того факта, что решения, хоть официального, хоть не очень, к моменту выхода материала не существовало, у пользователей, столкнувшихся с падением производительности карт Intel Arc, было три выхода из ситуации. Первый – смириться и ждать, что, быть может, Intel сможет решить проблему путем обновления драйверов. Второй – отказаться от карты Intel Arc в пользу Nvidia GeForce или AMD Radeon, хотя с нынешними ценами на ускорители графики это может быть весьма затратно.

Еще сильнее бьющим по карману потенциально является третий вариант. Он подразумевает замену процессора, но это также может вылиться в необходимость покупки новой материнской платы, а вместе с ней – и нового комплекта планок оперативной памяти.

Откуда у Intel видеокарты

Intel – это очень старый игрок на рынке видеокарт, она выпускала их, еще когда карт AMD Radeon не существовало, а вместо них были ATI Radeon. Видеоускорители Intel лежали на витринах компьютерных магазинов в конце XX и самом начале XXI веков, но в итоге она решила сосредоточиться на процессорах, уступив рынок Nvidia и ATI, которую в 2006 г. купила AMD. В 2010 г. бренд ATI был ликвидирован.

Вновь потеснить эти компании Intel решила в конце 2018 г., и в начале 2021 г. свет увидела первая за десятилетия ее видеокарта. Как сообщал CNews, она оказалась решением самого базового уровня, несовместимым с процессорами AMD и большинством чипов самой Intel. Карта могла работать только на материнских платах с определенными чипсетами и со специальной прошивкой BIOS.

За прошедшие с того момента четыре года Intel выпустила внушительное количество ускорителей графики, в том числе и игровых, но вернуть себе былую славу так и не смогла – к концу 2024 г. ее доля на мировом рынке дискретных видеокарт находилась в пределах 1%, согласно данным исследовательской компании Jon Peddie Research. У Nvidia – 82%, у AMD – 17%. Одна из причин – в низком качестве драйверов для них. CNews писал, что пару лет назад с ними все было настолько плохо, пользователи активно закидывали интернет жалобами, по которым Intel в дальнейшем пыталась починить их.