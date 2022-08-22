Программисты Intel узнали о десятках багов в своих видеокартах из обзора на YouTube

Драйверы для видеокарт Intel кишат багами. Их десятками находят сами пользователи и рассказывают об этом на YouTube , но Intel не успевает их исправлять. Однако ее карты имеют хороший игровой потенциал, что доказывает бюджетная Arc 3 A380.

Геймеры помогают Intel

Игровое и техсообщество пользователей совместными усилиями помогли компании Intel выявить несколько десятков недочетов в драйверах для ее новых видеокарт, пишет портал TechCrunch. В частности, силами пользователей она нашла свыше 40 багов в программном обеспечении своей карты Arc 3 A380.

Это бюджетный видеоускоритель, призванный помочь Intel хотя бы немного закрепиться на мировом рынке видеокарт, давно поделенном между AMD и Nvidia. Intel решила отнять у них часть доли за счет пользователей, которым не нужна производительная видеокарта.

Найти десятки проблем в драйверах для Arc 3 A380 Intel помог видеообзор карты, выложенный на YouTube-канале Gamers Nexus. Это небольшой по современным меркам канал с 1,71 млн подписчиков. Видео с обзором карты посмотрело к моменту выхода материала около 389 тыс. человек, среди которых, как оказалось, были и работники Intel.

Intel Arc3 A380 не может похвастаться качественным ПО

Ролик на канале Gamers Nexus получил громкое название «Худшее, что мы тестировали: сломанные драйверы графического ускорителя Intel Arc» (Worst We've Tested: Broken Intel Arc GPU Drivers). Он был опубликован 1 августа 2022 г.

Карта Arc 3 A380 в настоящее время продается исключительно в Китае, где ее релиз состоялся несколько месяцев назад. В ближайшем будущем она выйдет на американском рынке – некоторые ритейлеры предлагают оформить предварительный заказ на нее в исполнении компании ASRock за $140 (8300 руб. по курсу ЦБ на 22 августа 2022 г.).

Найти, но не исправить

То, что Intel признала факт наличия в общей сложности как минимум 43 проблем в драйверах для Arc3 A380, вовсе не означает, что ее специалисты тут же ринулись их устранять. По прошествии трех недель с момента появления ролика в Сети Intel «расправилась» лишь приблизительно с половиной из них.

Ролик, ставший для Intel открытием

По словам представителей чипмейкера, четыре из 43 признанных недочетов разработчики ПО Intel нашли сами и починили за пару дней до выхода ролика. 19 августа 2022 г. компания выпустила обновленные драйвера для своего бюджетного GPU, в котором исправила еще 21 проблему.

Когда Intel разберется с оставшимися 18, неизвестно. Кроме того, нельзя быть полностью уверенным в том, что новые версии драйверов не содержат новые, еще выявленные баги. На примере Microsoft и ее ОС Windows видно, что вероятность такого исхода событий очень велика.

Суть проблемы

Подавляющее большинство дискретных видеокарт в современном мире покупается в первую очередь для видеоигр. Arc 3 A380 – не исключение, эту карту уже протестировали во многих популярных играх, как современных, так и древних.

С запуском игр Arc 3 A380 вполне справляется – судя по многочисленным обзорам, многие интересующие современных геймеров видеоигр на этой карте идут, пусть и не с максимальными настройками графики. Но некоторые из них все же не хотят работать корректно.

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Однако больше всего нареканий у пользователей вызывает штатное ПО Arc Command, позволяющее менять настройки карты и даже разгонять ее. Программа регулярно зависает или выгружается с ошибкой, в результате чего все настройки устанавливаются на заводские. Также пользователи зайклеймили позором инсталлятор драйверов. Путь к установке штатного софта на компьютер настолько тернист, что многие сравнивают этот инсталлятор с вредоносным ПО.

Потенциал есть

Если исключить все проблемы с софтом для Arc 3 A380, то в видеоиграх у этой карты есть хоть и небольшой, но все же потенциал. Ускоритель поддается разгону, что доказал автор YouTube-канала PCGH Benchmark & Analysis.

Оригинальный Crysis на ПК с Intel Arc3 A380

Он запустил на компьютере, оснащенном Arc 3 A380, игру Crysis 2007 года выпуска (оригинальную, не ремастер), известную своей любовью занимать все системные ресурсы. Игра запускалась на предельных для нее настройках графики в разрешении Full HD (1920х1080 пикселей). Чтобы еще сильнее загрузить карту, блогер активировал 4-кратное сглаживание MSAA. Но Arc 3 A380 выдавала стабильные 60 кадров в секунду, иногда даже разгоняясь до 80 кадров.

Все может закончиться

Видеокарты – это новое для современной Intel направление бизнеса. У нее был подобный и к тому же весьма успешный опыт в конце XX века, но она решила сосредоточиться на процессорах и ушла с этого рынка.

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Вернуться она захотела в конце 2018 г., однако первая попытка, случившаяся лишь в начале 2021 г., оказалась весьма и весьма провальной. Первенцем Intel стала бюджетная карта Iris Xe,полностью несовместимая с процессорами AMD и большинством чипов самой Intel. К тому же она могла работать только на материнских платах с определенными чипсетами и со специальной прошивкой BIOS.

В августе 2021 г. Intel создала новый бренд Arc для производительных настольных видеокарт. За прошедший с того момента год линейка пополнилась несколькими новыми моделями, включая устройства Arc Pro A40 и Arc Pro A50 для профессиональной работы с графикой, а также игровой Arc 3 A380.

Однако новое подразделение Intel пока не приносит компании прибыль. Она вкладывает в нее миллиарды долларов, но пользователи все равно предпочитают продукцию AMD и Nvidia. В августе 2022 г., как сообщал CNews, над бизнесом Intel по производству видеокарт нависла угроза закрытия из-за нерентабельности.