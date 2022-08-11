AMD почти победила. Суперперспективное подразделение Intel на грани закрытия

Intel может отказаться от дальнейшей разработки дискретных видеокарт и продать или закрыть занимающееся ими подразделение AXG. За полтора года своего существования Intel вложила в него около $3,5 млрд. но вернуть эти деньги пока не успела. Разработкой дискретных видеокарт Intel занимается с конца 2018 г., и за это время ей удалось захватить лишь 4% мирового рынка. У AMD, ее главного конкурента в сфере х86-процессоров, на руках 17-процентная доля, у Nvidia – свыше 70%.

Intel не везет с видеокартами

Подразделение Intel по разработке видеокарт Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) терпит гигантские убытки, пишет Tom’s Hardware. По предварительным подсчетам, компания инвестировала в него в пределах $3,5 млрд, и эти вложения еще предстоит окупить.

По данным крупной исследовательской компании Jon Peddie Research (JPR), основанное в 2021 г. подразделение AXG потеряло за этот небольшой промежуток времени в пределах $2,1 млрд, и это только по данным, предоставленным самой Intel. За неполные два года своего существования AXG так и не смогло представить хоть сколько-нибудь конкурентоспособного продукта в равнении с картами AMD и Nvidia.

Глава JPR Джон Педди (Jon Peddie) предполагает, что в обозримом будущем AXG выйдет из состава Intel. Как это произойдет, эксперт пока не берется утверждать. По его прогнозам, Intel может продать его.

Intel предстоит сделать нелегкий выбор - отказаться от подразделения AXG или продолжать накачивать его деньгами, несмотря на убытки

Когда именно будет решена участь AXG, неизвестно. По оценке Джона Педди, все может случиться до конца III квартала 2022 г., завершающегося 30 сентября.

Ждать осталось недолго

Вероятность подобного исхода действительно высока. В начале 2019 г. у руля Intel встал ее бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan), за два года сумевший сильно подорвать позиции Intel на мировом рынке и лишить ее не только крупных клиентов, в том числе Apple, но и ряда потенциально перспективных подразделений.

В начале 2021 г. на должности СЕО Intel Свона сместил Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Это ветеран компании, в свое время принесший ей немало пользы. Сразу после получения новой должности Гелсингер взялся за оптимизацию бизнеса Intel, которая включала избавление от убыточных для компании направлений бизнеса. За полтора года его руководства «под нож» пошли шесть таких направлений. Этот факт дает Джону Педди основания полагать, что подразделение по производству видеокарт следующее в списке.

«Гелсингер не боится принимать трудные решения и убивать любимые проекты, если они не приносят результата, даже те, которые импонируют лично ему, – пишет Джон Педди в своем блоге. – По слухам, AXG будет следующим подразделением, которое выкинут за борт». Педди добавил, что главный архитектор Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) опроверг эту информацию.

Годы сверхмедленного развития

У Intel есть немалый опыт разработки видеокарт, но, в основном, встроенных в ее же процессоры. Выпуском дискретных ускорителей она решила заняться еще в конце XX века, и первым ее творением стала карта i740, представленная в 1998 г. Позже было выпущено еще несколько ускорителей на ее основе, но в начале XXI века Intel решила сосредоточиться на интегрированных решениях и ушла с рынка дискретных карт.

Вернуться в эту сферу, как сообщал CNews, Intel захотела в конце 2018 г., представив новый бренд видеокарт Xe. На разработку первого решения у нее ушло более двух лет – в начале 2021 г. состоялась премьера карты Iris Xe, оказавшейся бесполезной для большинства пользователей.

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Карта была решением самого базового уровня, несовместимым с процессорами AMD и большинством чипов самой Intel. Она работать только на материнских платах с определенными чипсетами и со специальной прошивкой BIOS.

Первая за многие годы дискретная видеокарта Intel в исполнении Asus

В августе 2021 г. Intel создала новый бренд Arc для производительных настольных видеокарт. За прошедший с того момента год линейка действительно пополнилась новыми моделями, включая устройства Arc Pro A40 и Arc Pro A50. Однако конкретно эти два ускорителя предназначены вовсе не для видеоигр и не для майнинга – это решения для профессионалов, работающих с графикой.

Даже если Intel в ближайшем будущем выпустит топовые игровые видеокарты, ей придется сражаться за покупателя с компаниями Nvidia и AMD, давно поделившими между собой рынок дискретных ускорителей. По итогам I квартала 2022 г. у Nvidia было 78% рынка, у AMD – 17%, а Intel приходилось довольствоваться оставшимися 4% (данные Statista.com).

В обозримом будущем AMD, главный конкурент Intel на рынке х86-процессоров, готовится выпустить ускорители новой линейки Radeon RX 7000. Nvidia со своей стороны ведет работу над чипами серии GeForce RTX 4000. Что им сможет противопоставить Intel, и когда она сможет это сделать, пока неясно.

Сложный выбор

Пока что вероятность отказа Intel от дальнейших вложений в разработку дискретных видеоускорителей и закрытия/продажи подразделения AXG составляет 50%, считает Джон Педди. По его словам, если Intel в итоге решит продолжить работу в этом направлении, то она обречет себя на годы убытков, поскольку компания пытается протиснуться на давно поделенный между крупными игроками рынок.

Захватить рынок дискретных GPU у Intel пока не получается

Если же Intel все же прекратит разработку дискретных GPU, ей придется полностью пересмотреть свою дорожную карту как с точки зрения продуктов, так и с точки зрения архитектур. Например, ему придется найти поставщика конкурентоспособной архитектуры интегрированного графического процессора для своих клиентских процессоров (Core, Pentium и др.), поскольку небольшая собственная команда разработчиков iGPU в Intel вряд ли сможет предоставить интегрированное решение, которое было бы конкурентоспособным по сравнению с наработками, предлагаемыми AMD и даже Apple в своих настольных процессорах.