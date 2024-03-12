Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Swan Robert Swan Bob Свон Роберт Суон Боб


СОБЫТИЯ


12.03.2024 Топ-менеджер, который поставил на колени и почти уничтожил Intel, внедрился в совет директоров крупного поставщика памяти. Возможны мощные потрясения

но при этом снизилась на 46% год к году. Как Свон Intel убивал До вступления в должность СЕО Intel Роберт Свон был ее финансовым директором. Гендиректором он стал в феврале 2019 г. отчасти не

23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41%

С февраля 2019 г. и по середину I квартала 2021 г. компанией управлял ее бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Чистая прибыль Intel по итогам I квартала 2021 г. составила $3,4 м
13.01.2021 Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке

вкам – в очень скором будущем в ней сменится генеральный директор. По информации CNBC, нынешний СЕО Роберт Свон (Robert Swan), покинет свой пост 15 февраля 2021 г. У руля компании Свон находилс
23.10.2020 Intel объяснила, почему делает процессоры 14 нм, пока AMD осваивает 5 нм

Все дело в деньгах Глава компании Intel Роберт Свон (Robert Swan) официально подтвердил ее зависимость от морально устаревшего 14-нан
01.02.2019 Через полгода поисков Intel нашла нового гендиректора

нового генерального директора – пост главы компании занял ее теперь уже бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Кандидатура Свона принята советом директоров чипмейкера, и он уже

21.06.2018 Гендиректор Intel внезапно ушел в отставку

срок, пока ему не найдут замену, Кржанич не будет. Компанию временно возглавит финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). В качестве причины поспешного увольнения Кржанича Intel называет р

Публикаций - 67, упоминаний - 161

Swan Robert и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12541 62
AMD - Advanced Micro Devices 4468 42
Apple Inc 12628 39
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 25
Qualcomm Technologies 1909 16
Samsung Electronics 10625 12
MediaTek - Ralink 570 12
Nvidia Corp 3731 10
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 30 7
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 7
Webvan Group 52 6
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 5
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 5
HP EDS - Electronic Data Systems 237 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 4
Intel IOTG - Internet of Things Group 12 4
Dell EMC 5092 4
Huawei 4221 4
Lenovo Group 2361 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 3
Google LLC 12255 3
Intel Fab 42 7 3
Silver Lake Partners - Altera 101 3
TRW 29 3
PassMark Software 27 3
HP Inc. 5761 3
Acer Group - Acer Inc 2657 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
AMD Xilinx 97 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 347 2
Intel Labs 28 2
Habana Labs 5 2
CenTaur 30 2
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 2
MiTAC 81 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 2
Финансист 69 2
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 2
eBay Inc 1631 6
Microsoft - LinkedIn 684 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
Ford 423 1
SoftBank Group 270 1
Silver Lake Partners 77 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Spencer Stuart International 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 37 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 56
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 21
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 7
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 172 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 3
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 17 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 3
DDR - Double data rate 2915 3
NAND flash memory - флеш-память 648 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
ARM - Advanced RISC Machine 456 2
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 2
Intel x86 - архитектура процессора 1982 21
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 160 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 8
Intel Sandy Bridge 145 7
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 7
Statista 254 6
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 6
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 6
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 4
Intel Core - Семейство процессоров 1236 4
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 4
Intel Celeron - Серия процессоров 973 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 3
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 120 3
Intel Tiger Lake 63 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 79 3
Intel Core - Intel Raptor Lake 72 3
Microsoft Windows 10 1874 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 3
Apple Mac mini - неттоп 196 2
Intel Xeon W 34 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 2
Nvidia RAPIDS 19 2
AMD Sapphire 74 2
Intel Willow Cove 9 2
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 7 2
Intel 3D QLC SSD 13 2
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 29 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 2
Microsoft Windows 7 1993 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 2
Apple iPhone 12 236 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 37
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 6
Zinsner David - Цинснер Дэвид 9 5
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 31 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 5 4
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 4
Lisa Su - Лиза Су 55 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 3
Thakur Randhir - Такура Рандира 7 3
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 12 3
Davis George - Дэвис Джордж 2 2
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 2
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 2
Hinton Glenn - Хинтон Гленн 4 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 18 1
Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 2 1
Liu Mark - Лью Марк 13 1
Smith Ryan - Смит Райан 4 1
Mayberry Mike - Мейберри Майк 2 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Zishou Zhuang - Цишоу Чжуан 2 1
Su Liza - Су Лиза 2 1
Перов Евгений 93 1
McCaul Michael - МакКол Майкл 4 1
Kelley Christopher - Келли Кристофер 7 1
Chandrasekaran Naga - Чандрасекаран Нага 4 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Liu Mark - Лю Марк 11 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 27
Китай - Тайвань 4136 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 13
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
Южная Корея - Республика 6858 7
США - Аризона 538 6
Израиль 2784 6
США - Техас 1012 5
Коста-Рика - Республика 97 3
США - Техас - Остин 176 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Европа 24634 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
США - Орегон 253 2
Китай - Ляонин - Далянь 13 2
США - Калифорния 4775 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Япония 13547 2
США - Калифорния - Купертино 276 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 16 1
Израиль - Хайфа 56 1
США - Хилсборо 8 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Ирландия - Республика 1025 1
Канада 4985 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Индия - Bharat 5697 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 13
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 36 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Tom’s Hardware 516 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 12
Bloomberg 1417 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 5
AnandTech 73 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 3
TechSpot 158 2
The Oregonian 9 2
Forbes - Форбс 910 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 2
WCCFTech - Издание 87 2
The Register - The Register Hardware 1696 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
DigiTimes - Издание 1326 1
TechPowerUp 21 1
Phoronix 49 1
EE Times 160 1
Patently Apple 27 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Times 648 1
The Verge - Издание 591 1
ZDnet 662 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Counterpoint Research 97 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Jon Peddie Research 42 1
Fortune Brainstorm Tech 3 1
TechInsights 15 1
Fortune Global 500 287 1
Forrester Research 828 1
Gartner - Гартнер 3608 1
TrendForce 136 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 23 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще