Swan Robert Swan Bob Свон Роберт Суон Боб
СОБЫТИЯ
|12.03.2024
|
Топ-менеджер, который поставил на колени и почти уничтожил Intel, внедрился в совет директоров крупного поставщика памяти. Возможны мощные потрясения
но при этом снизилась на 46% год к году. Как Свон Intel убивал До вступления в должность СЕО Intel Роберт Свон был ее финансовым директором. Гендиректором он стал в феврале 2019 г. отчасти не
|23.04.2021
|
Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41%
С февраля 2019 г. и по середину I квартала 2021 г. компанией управлял ее бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Чистая прибыль Intel по итогам I квартала 2021 г. составила $3,4 м
|13.01.2021
|
Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке
вкам – в очень скором будущем в ней сменится генеральный директор. По информации CNBC, нынешний СЕО Роберт Свон (Robert Swan), покинет свой пост 15 февраля 2021 г. У руля компании Свон находилс
|23.10.2020
|
Intel объяснила, почему делает процессоры 14 нм, пока AMD осваивает 5 нм
Все дело в деньгах Глава компании Intel Роберт Свон (Robert Swan) официально подтвердил ее зависимость от морально устаревшего 14-нан
|01.02.2019
|
Через полгода поисков Intel нашла нового гендиректора
нового генерального директора – пост главы компании занял ее теперь уже бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Кандидатура Свона принята советом директоров чипмейкера, и он уже
|21.06.2018
|
Гендиректор Intel внезапно ушел в отставку
срок, пока ему не найдут замену, Кржанич не будет. Компанию временно возглавит финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). В качестве причины поспешного увольнения Кржанича Intel называет р
