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Intel Fab 42
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Intel Fab 42 и организации, системы, технологии, персоны:
|GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 481 1
|Ford 437 1
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
|SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 3
|Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 89 1
|Times 674 1
|Tom’s Hardware 632 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|AnandTech 73 1
|Gartner - Гартнер 3679 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.