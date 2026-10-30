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Intel Fab 42

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.10.2026 Один взрыв сотряс весь мир. Из-за катастрофы на фабрике Intel остановлен выпуск. Ожидается дефицит и рост цен 1
24.03.2021 Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых 1
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 1
23.10.2020 Intel объяснила, почему делает процессоры 14 нм, пока AMD осваивает 5 нм 1
07.10.2020 Intel запустила завод 10 нм процессоров, который строила 10 лет, но все равно отстает от AMD 1
15.01.2014 Intel заморозила завод стоимостью $5 млрд по выпуску процессоров нового поколения 1
24.05.2013 Европейские власти инвестируют 5 млрд евро в производство микроэлектроники 1
21.02.2011 Intel инвестирует $5 млрд в новый завод и откроет 4 тыс. новых рабочих мест 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Intel Fab 42 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12898 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1128 5
AMD - Advanced Micro Devices 4717 3
Samsung Electronics 11177 2
PassMark Software 28 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Amazon Inc - Amazon.com 3320 1
Qualcomm Technologies 1994 1
Apple Inc 13336 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
MediaTek - Ralink 603 1
GlobalFoundries - GF 103 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 481 1
Ford 437 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1434 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22899 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4893 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8947 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5546 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15597 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 2
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 187 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13092 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6941 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10899 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 344 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 657 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 137 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1754 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13249 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17144 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 215 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3479 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30002 1
ARM - Advanced RISC Machine 498 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 143 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 654 3
Intel Snow Ridge SoC 3 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 285 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 189 2
Intel Meteor Lake 37 2
Intel Tiger Lake 71 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 148 1
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 21 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 82 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5937 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1453 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 173 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1912 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 77 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 176 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 343 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 5 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
McCaul Michael - МакКол Майкл 4 1
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 1
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 47 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 177 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 7
США - Аризона 550 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 2
Европа 25059 2
Израиль 2878 2
Китай - Тайвань 4297 2
США - Орегон 255 2
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
США - Орегон - Хилсборо 22 1
Франция - Гренобль 64 1
Нидерланды - Эйндховен 38 1
Бельгия - Лёвен 12 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Ирландия - Республика 1056 1
Канада 5099 1
Бельгия - Королевство 1202 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Нидерланды 3783 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 1
США - Техас 1065 1
США - Техас - Остин 193 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 897 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22180 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18508 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6004 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2140 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1814 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1466 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8192 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 3
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 89 1
Times 674 1
Tom’s Hardware 632 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
AnandTech 73 1
Gartner - Гартнер 3679 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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