Intel запустила завод 10 нм процессоров, который строила 10 лет, но все равно отстает от AMD

Intel сообщила о запуске завода Fab 42 в США по производству 10-нанометровых процессоров. Он строился с 2011 г. и изначально должен был быть 14-нанометровым. Тем временем AMD выпускает процессоры 7 нм на фабрике TSMC и готовится к переходу на 5 нм, а Intel покажет свои первые 7-нанометровые чипы лишь в 2022 г.

Новая фабрика Intel

В США заработал новый завод компании Intel по производству 10-нанометровых микросхем. Он расположен в городе Чандлер (штат Аризона), и для самой Intel это очень знаковое событие как минимум по двум причинам.

Первая причина – завод, получивший название Fab 42, был построен не за год и даже не за три, Intel начала возводить его еще в 2011 г. К тому же стройка периодически замораживалась, несмотря на многомиллиардные инвестиции Intel в этот проект.

Вторая причина – Intel сможет выпускать больше 10-нанометровых процессоров, притом Fab 42 рассчитана на производство продуктов 10 нм второго и третьего поколений, самых актуальных для Intel на начало октября 2020 г.

Возможности нового завода

Второе поколение 10-нанометровых чипов Intel – это процессоры линеек Ice Lake-U, Ice Lake-SP, Elkhart Lake и Snow Ridge. Третье поколение – это Tiger Lake-U и Tiger Lake-H, дебютировавшие, как сообщал CNews, в сентябре 2020 г. Само же 10-нанометровое производство Intel освоила сравнительно недавно – в августе 2019 г.

Fab 42 в своем итоговом виде

Fab 42 стала третьей по счету фабрикой Intel, оснащенной оборудованием, необходимым для выпуска 10-нанометровых микросхем. Оставшиеся две расположены в Израиле и американском штате Орегон.

Как пишет сетевое издание Tom’s Hardware, Intel не раскрывает производственные мощности своей Fab 42, но называет ее «частью первой мегафабричной сети». «Мегафабрики» способны ежемесячно выпускать от 25 тыс. до 100 тыс. кремниевых пластин, но тут все напрямую зависит от ряда факторов, среди которых – количество заказов и используемый техпроцесс.

Нереализованные планы

В 2017 г. представители Intel, освещая процесс строительства Fab 42, заявляли, что завод будет оснащен оборудованием для 7-нанометровой литографии. По состоянию на 2020 г. Intel так и не освоила такой техпроцесс, и пока неизвестно, будет ли Fab 42 способен производить подобные микросхемы в будущем.

Intel может переоборудовать Fab 42 под 7-нанометровое производство

Впервые о том, что Intel начала работу над 7-нанометровыми процессорами, стало известно лишь в конце апреля 2020 г. Как сообщал CNews, Они получили кодовое название Meteor Lake, а их появление может состояться как минимум 2022 г.

В настоящее время Intel выпускает 14- и 10-нанометровые чипы, тогда как AMD, ее основной конкурент, делает ставку на 7 нм. Своих фабрик у нее при этом нет – новые Ryzen, Epyc и Threadripper штампуются на фабриках тайваньской компании TSMC.

Intel пока не в силах догнать AMD, которая уже готовится к переходу на 5 нанометров. Это отставание летом 2020 г. привело к печальным последствиям для Intel – 24 июля 2020 г. CNews писал об обрушении ее акций более чем на 10%. Это произошло сразу после того как в компании официально признали, что ее новых чипов с нормами 7 нм не будет еще как минимум два-три года. Сразу за этим последовало увольнение главы ключевого технологического подразделения Intel Мёрти Рендучинтала (Murthy Renduchintala) из компании. Издание Reuters склонно предполагать связь между этими событиями.

Почему завод строился почти десять дет

Intel объявила о начале строительства Fab 42 в 2011 г., и заявила, что готова вложить в этот завод $5 млрд. С самого начала компания хотела выпускать на нем 450-миллиметровые кремниевые пластины вместо стандартных для этой отрасли 300-миллиметровых. Новая площадка, по словам экс-президента США Барака Обамы (Barack Obama), должна была стать примером потенциала американской промышленности.

На момент начала стройки Intel еще не задумывалась об оснащении фабрики техникой для 10-нанометровой литографии. Строительство самого здания завода было завершено в 2013 г., включая возведение систем кондиционирования и обогрева помещений и прокладку необходимых коммуникаций.

Fab 42 оказалась настоящим долгостроем

Поначалу в планы компании входило оснащение фабрики 14-нанометровым конвейером, но в начале 2014 г., как сообщал CNews, Intel отсрочила запуск завода на неопределенный срок и не стала завозить в него производственное оборудование. Причиной тому стало резкое падение спроса на персональные компьютеры – согласно статистике исследовательской компании Gartner, в 2013 г. поставки ПК на мировом рынке упали на 10% по сравнению с 2012 г. до 315,97 млн штук.

В начале 2017 года Intel объявила о планах потратить $7 млрд на оснащение своей Fab 42 оборудованием для 7-нанометрового производства. Пока неизвестно, на что в итоге были потрачены эти средства. Tom’s Hardware пишет, что суммарные затраты Intel на строительство и запуск нового завода в Аризоне составили $23 млрд вместо планировавшихся $5 млрд. В настоящее время штат завода насчитывает более 12 тыс. сотрудников.