У Intel появилось мощное оружие против AMD

Intel продемонстрировала новые процессоры Core 11 поколения линейки Tiger Lake. Она показала девять чипов для мобильных ПК, которые, по ее утверждению, в несколько раз опережают по производительности в играх, графических редакторах и офисных программах конкурирующие решения AMD. Первые ноутбуки на Tiger Lake поступят в продажу до конца 2020 г.

Intel возвращается

Компания Intel показала новые мобильные процессоры линейки Tiger Lake, которые она относит к 11 поколению. Анонсированные чипы предназначены для использования в современных ноутбуках потребительского уровня.

Представители Intel сообщили CNews, что новые процессоры построены на ядрах с архитектурой Willow Cove. В распоряжении большинства из них также есть новое графическое ядро Intel Xe.

Архитектура Willow Cove – это своего рода эволюция Sunny Cove из десятого поколения процессоров Intel (Ice Lake). Все процессоры Tiger Lake Intel выпускает по новому для нее 10-нанометровому техпроцессу SuperFin, использование которого, по утверждению компании, позволило повысить частоты процессоров U-серии и их видеоядра при сохранении невысокого уровня тепловыделения (TDP).

Один из первых представителей семейства Tiger Lake

CNews рассказывал об этой технологии в середине августа 2020 г.

Девять новых чипов

Стартовая группа процессоров Intel Tiger Lake состоит из девяти чипов для ноутбуков – трех Core i7, двух Core i5 и четырех Core i3. Семь из них получили по четыре ядра и поддержку восьми потоков данных, оставшиеся два (Core i3-1110G4 и Core i3-1115G4) располагают лишь двумя ядрами и четырьмя потоками.

Все без исключения Core i3 новой линейки лишены графики Intel Xe – она положена только старшим моделям, а им досталась классическая UHD Graphics. Что касается самой Xe, то от процессора к процессору она отличается количеством исполнительных блоков – 48, 80 или 96.

Все процессоры серии демонстрируют сравнительно невысокий TPD – у младших моделей этот показатель не превышает 15 Вт, у старших – 28 Вт. Все новинки получили увеличенный объем кэш-памяти третьего уровня (от 6 до 12 МБ) и поддержку оперативной памяти DDR4-3200 и LPDDR4x 3733 или 4266.

Мобильные процессоры Intel Tiger Lake

Процессор Кол-во ядер Кол-во потоков Тактовая частота, ГГц Видеоядро Кол-во блоков видеоядра Частота видеоядра, ГГц Кэш-память L3, МБ TDP, Вт Поддерживаемая память Core i7-1185G7 4 8 3,0-4,8 Intel Iris Xe 96 1,35 12 от 12 до 28 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i7-1165G7 4 8 2,8-4,7 Intel Iris Xe 96 1,3 12 от 12 до 28 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i5-1135G7 4 8 2,4-4,2 Intel Iris Xe 80 1,3 8 от 12 до 28 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i3-1125G4 4 8 2,0-3,7 Intel UHD Graphics 48 1,25 8 от 12 до 28 DDR4-3200, LPDDR4x-3733 Core i3-1115G4 2 4 3,0-4,1 Intel UHD Graphics 48 1,25 6 от 12 до 28 DDR4-3200, LPDDR4x-3733 Core i7-1160G7 4 8 1,2-4,4 Intel Iris Xe 96 1,1 12 от 7 до 15 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i5-1130G7 4 8 1,1-4,0 Intel Iris Xe 80 1,1 8 от 7 до 15 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i3-1120G4 2 4 1,1-3,5 Intel UHD Graphics 48 1,1 8 от 7 до 15 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i3-1110G4 4 8 1,8-3,9 Intel UHD Graphics 48 1,1 6 от 7 до 15 DDR4-3200, LPDDR4x-4266

Источник: Intel

К преимуществам новых процессоров Intel отнесла поддержку высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4, беспроводных сетей Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax, их распространение началось осенью 2019 г.) а также шины PCI Express 4 для SSD-накопителей. В список достоинств, помимо прочего, вошли аппаратное декодирование видео в формате AV1 и аппаратная поддержка технологии Dolby Vision.

Сравнение с AMD

По заявлению Intel, ее новые процессоры обладают до 20% большей продуктивностью при решении реальных офисных задач в сравнении с AMD Ryzen 7 4800U.

Intel не смогла удержаться от сравнения своих новинок с продукцией AMD

Компания обещает и прирост производительности до 2,7 раз при редактировании фотографий в сравнении с конкурирующими решениями и заодно вдвое более быструю обработку видео.

Результаты тестирования чипов в бенчмарках оказались не в пользу AMD

Также Intel сравнила производительность видеокарты Vega 8 из состава Ryzen 7 4800U со своей Xe в топовом Core i7 в ряде актуальных игр, включая Fortnite, «Ведьмак 3», GTA V и др. В каждом из случаев процессор AMD сильно отставал от конкурента.

Сроки появления

Первые ноутбуки на новых процессорах Intel могут поступить в продажу до конца 2020 г. Использовать Tiger Lake в своих новинках будут компании Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung, а также ряд других производителей.

В играх новые чипы Intel, по ее утверждению, тоже опережают AMD Ryzen

Точные сроки появления первых лэптопов с Tiger Lake внутри на момент публикации материала установлены не были. Intel утверждает, что в течение ближайших четырех месяцев в продажу поступят более 150 соответствующих моделей.

Новый бренд для ноутбуков

Вместе с процессорами Core 11 поколения Intel представила и Evo – бренд для ноутбуков, соответствующих «инновационной программе» Project Athena, которая дебютировала в конце весны 2019 г. По сути, Project Athena представляет собой стандартизированный набор спецификаций, которым должен удовлетворять ноутбук, если производитель хочет наклеить на него соответствующий лейбл (наклейку Intel показала лишь в августе 2019 г.).

Лист спецификаций Project Athena включает требования к времени автономной работы, скорости выхода из сна, форм-фактору ноутбука, его производительности, перечню интерфейсов и др.

Логотип и требования программы Intel Evo

Все ноутбуки на платформе Intel Evo проверяются на соответствие следующим ключевым показателям пользовательского опыта (KEI, key experience indicator): равномерная отзывчивость при работе от аккумулятора, выход из режима сна менее, чем за одну секунду, девять или более часов автономной работы систем с дисплеями Full HD в реальных условиях, до четырех часов работы систем с дисплеями Full HD после менее чем 30 минут быстрой зарядки. Иными словами, Evo можно считать эволюцией Project Athena.

Все ноутбуки, отвечающие новым требованиям, получат метку Intel Evo. До конца 2020 г. в продажу поступят более 20 ноутбуков, прошедших эту сертификацию. В их числе – Acer Swift 5, Asus ZenBook Flip S, Lenovo Yoga 9i и Samsung Galaxy Book Flex 5G.