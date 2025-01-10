AV1 AOMedia Video 1 Открытый стандарт сжатия видео
AV1 и организации, системы, технологии, персоны:
|Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
|Walt Disney Company 622 2
|eBay Inc 1619 1
|Верный - торговая сеть 291 1
|Unsplash 763 1
|Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
|Ars Technica 419 2
|Android Authority 47 1
|Bloomberg 1286 1
|Euronews - телеканал 46 1
|Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
|CineTrailer 3 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Мобильные системы 115 1
|The Verge - Издание 554 1
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