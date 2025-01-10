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AV1 AOMedia Video 1 Открытый стандарт сжатия видео



10.01.2025 Культовый медиаплеер VLC научился на лету создавать и переводить субтитры к видео. Это бесплатно и не требует интернета 1
02.11.2024 Advantech IPC-730 – ПК для задач в сфере искусственного интеллекта 1
05.09.2024 «VK Видео» первым в России получил поддержку AV1 1
28.08.2024 В продаже появились три новые модели видеокарт Acer NITRO Radeon RX 1
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 1
19.07.2024 Платформа для коммуникаций SaluteJazz получила масштабное обновление 1
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 1
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
08.04.2024 Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться 1
26.12.2023 Flussonic представила 12 новых функций и продуктов в 2023 году 1
14.10.2023 Что такое формат изображения AVIF? 1
12.10.2023 «Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC 8.3 1
26.09.2022 Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК 1
20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 1
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций 1
17.03.2021 Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК 1
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 1
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 1
03.09.2020 У Intel появилось мощное оружие против AMD 1
20.08.2020 Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас? 1
12.03.2020 LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров 1
30.09.2019 Videomost запатентовал технологию суперсжатия видео на базе нейросети 1
14.03.2019 Новый Android изменился до неузнаваемости. Что в нем появилось 1
25.10.2018 Браузер Vivaldi обновился до версии 2.1 1
25.01.2018 Google и Mozilla создали «убийцу» JPEG 1
02.12.2011 Обзор телевизора Panasonic VIERA TХ-PR65VT30 1
08.09.2005 LG представила два новых ЖК-монитора с системой объемного звучания 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

AV1 и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3614 5
Samsung Electronics 10254 5
Intel Corporation 12197 5
Google LLC 11775 4
Nvidia Corp 3487 4
Apple Inc 12100 3
Cisco Systems 5114 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
Dell EMC 5027 2
Microsoft Corporation 24625 2
Huawei 3933 2
Lenovo Group 2292 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
HP Inc. 5685 2
Razer Inc 75 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Fortnite 76 1
Yahoo! 3697 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 29 1
Vivaldi Technologies 12 1
VideoMost Research - Видеомост Рисерч 2 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Socio Labs 2 1
Philips 2053 1
Xiaomi 1732 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Sony 6544 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
MediaTek - Ralink 527 1
Sharp Corporation 1041 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Stratodesk 9 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Walt Disney Company 622 2
eBay Inc 1619 1
Верный - торговая сеть 291 1
Unsplash 763 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 8
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 7
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 7
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 6
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 5
Dolby Vision 184 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 4
Контрастность 2824 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
DDR - Double data rate 2730 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Microsoft Windows 15656 6
Google YouTube - Видеохостинг 2747 5
Google Android 13994 5
Linux OS 9936 4
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 4
Apple iOS 7809 3
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 3
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 22 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 3
Google Chrome - браузер 1561 2
Apple macOS 2059 2
Intel Project Athena 17 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Intel Tiger Lake 63 2
Intel Willow Cove 9 2
Intel Evo 103 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 2
Intel SuperFin 13 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 2
Microsoft Windows 11 537 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 2
МТС Линк - Vinteo Desktop 8 2
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Nvidia G-Sync 148 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
Vivaldi - Браузер 92 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 75 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
LG Nanocell 29 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Thompson Kelly - Томпсон Келли 1 1
Репин Максим 5 1
Wang David - Ванг Дэвид 7 1
Лапшин Максим 3 1
Кадомский Вячеслав 45 1
Серый Дмитрий 16 1
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Английский язык 6634 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Ars Technica 419 2
Android Authority 47 1
Bloomberg 1286 1
Euronews - телеканал 46 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
CineTrailer 3 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Мобильные системы 115 1
The Verge - Издание 554 1
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 3 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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