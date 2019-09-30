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Videomost запатентовал технологию суперсжатия видео на базе нейросети

ПО Софт

Videomost Research, входящая в группу Spirit, сообщила о получении патента на технологию сжатия видео на основе нейросети, которая меняет парадигму проектирования высокоэффективных видеокодеков.

По данным Cisco, все IP-сети в мире заняты видео более чем на 72% уже сегодня, и этот процент продолжает медленно, но верно расти. В связи со значительным ростом объемов передачи и хранения видео и повышением его качества, мировые технологические лидеры вкладывают сотни миллионов долларов в разработку технологий новых типов видеокодирования, включая новейшие кодеки Н.266, JVET и AV1.

Традиционный подход к разработке видеокодеков, который позволял увеличивать степень сжатия черепашьими темпами – в среднем всего на 50% раз в 10 лет – сегодня практически исчерпал себя и достиг фундаментального предела, отмечают в Videomost Research. Степень сжатия – это главный показатель эффективности передачи и хранения видео с фиксированным качеством.

Videomost Research меняет парадигму сжатия видео и разрабатывает новый видеокодек на базе глубокого машинного обучения и нейросетей. В основе концепции лежит идея существенной информационной деградации видео как основы мегакомпрессии (при кодировании), и последующее восстановление деталей обученной нейросетью (при декодировании), для сервисов онлайн-трансляций (видеостриминга) и видеоконференций.

Новый видеокодек Videomost Research сразу в несколько раз увеличить степень сжатия, по сравнению с традиционными кодеками. Это особенно важно для движущихся мобильных абонентов (видео – наиболее эффективная реклама в соцсетях и мессенджерах). При массовом применении сжатие Videomost Research, по оценке компании, даст экономию в миллиарды долларов в год для всей мировой индустрии.

Компания Videomost Research ведет самостоятельную разработку новой технологии видеокодирования и привлекает инвесторов для реализации проекта.

Spirit занимается проектированием и реализацией проприетарных и стандартных кодеков, многие из которых встроены в чипы производителей с мировыми именами, и установлены в сотнях миллионов коммуникационных устройств по всему миру, включая как сетевое оборудование, так и стационарные и мобильные телефоны.

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