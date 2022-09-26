Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК

Среди ИТ-специалистов ОС Android больше не ассоциируется с мобильными телефонами и планшетами. На наших глазах появился совершенно новый класс устройств – ПК на базе Android. Они оснащаются разнообразными процессорами ARM, работают под управлением Android и хорошо оптимизированы для выполнения определенных задач, таких как Digital Signage и медиаплееры, приставки для IP TV, развлечения и тому подобное. Такими устройствами сегодня трудно кого-либо удивить.

Тем не менее, существует огромный, недоиспользованный потенциал ОС Android в сочетании с процессорами ARM. И на рынке существует спрос на производительные, надежные и недорогие устройства, выполняющие расширенный набор задач. Отвечая на этот спрос, компания Polywell Computers выпустила X58 – промышленный многофункциональный Android ПК с широким набором входов/выходов. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

Система работает на базе Rockchip X3588 – процессора с низким энергопотреблением и высокой производительностью для ПК на базе ARM и устройств Edge Computing, персональных мобильных интернет-устройств и других цифровых мультимедийных приложений, объединяющего четыре ядраCortex-A76 и четыре Cortex-A55 с отдельным сопроцессором NEON. Сам X3588 является реализацией концепции ARM под названием big.LITTLE DynamIQ technology, означающей гетерогенную архитектуру обработки, в которой используются два типа процессоров. LITTLE-процессоры предназначены для обеспечения максимальной энергоэффективности, а big-процессоры – для обеспечения максимальной вычислительной производительности.

Система может поставляться с 4 или 8 ГБ встроенной несменной памяти LPDDR4 (low power DDR4).

X58 оснащен графическим процессором Mali G610 MC4. Он способен передавать 8K-видео при 60 кадрах в секунду на порт HDMI и 4K@60 на выход DP. RK3588 поддерживает декодер H.265 и VP9 на 8K@60, декодер H.264 на 8K@30 и декодер AV1 на 4K@60, также поддерживает кодирование H.264 и H.265 на 8K@30, высококачественный кодер/декодер JPEG.

Система оснащена двумя адаптерами Ethernet 1000 Мбит/с, что позволяет ей работать в двух подсетях одновременно. На борту имеется двухдиапазонный (2,4/5,0 ГГц) адаптер WiFi/BT. Кроме того, благодаря наличию полноразмерного слота MiniPCIe он может быть оснащен модулем 4G LTE, что позволяет максимально расширить возможности сетевого подключения.

X58 может иметь 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC. Кроме того, у нее есть один слот M.2 2280 для твердотельных накопителей SATA-6Gb/s или PCIe NVMe. Также имеется устройство чтения карт памяти TF.

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X58 имеет не только два порта USB 3.0 и два USB 2.0, но и один порт RS232 (опционально RS485) на задней панели и один терминал RS232+RS485 Serial COM Phoenix и один терминал 4in/4out GPIO Phoenix на боковой панели.

Cистема безвентиляторная, что не только обеспечивает бесшумную работу и низкое энергопотребление, но и позволяет работать в пыльной среде, включая токопроводящую пыль. Она поставляется с ОС Android 12.

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Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) является производителем компьютерной техники. Производит системы на процессорах Intel, AMD и ARM. Polywell Computers вернулась на рынок EMEA с мини ПК промышленного класса различного назначения. ПК компании имеют все необходимые разрешительные документы. Некоторые системы сертифицированы для использования под операционной системой специального назначения Astra Linux и операционными системами Stratodesk и системой «Ред ОС».